NHO-tallene viser hvordan lokalt næringsliv rammes av korona

– Mandag kl 12.00 lanserer vi en krisepakke sammen med Viken fylkeskommune og LO i Viken og Oslo, sier regiondirektør i NHO, Nina Solli.

Pressekonferansen strømmes på nett, du kan følge konferansen fra denne lenken. Åtte av ti bedrifter i Viken og Oslo sier at de har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Halvparten av bedriftene i Oslo og fire av ti bedrifter i Viken meldte at de hadde gjennomført permitteringer som følge av korona.

Det er en drastisk økning på en uke. Verst står det til i Transportbransjen der samtlige selskaper har foretatt permitteringer av store deler av arbeidsstokken.

969 bedrifter i Viken og 708 bedrifter i Oslo har svart på undersøkelsen.

Det skriver NHO i en pressemelding.

Likviditetskrise, permitteringer og nedbemanning

– NHOs ferske undersøkelse om hvordan det står til i bedriftene er forferdelig lesning. Fire av ti bedrifter i vår region planlegger å gjennomføre oppsigelser innen kort tid. Tre av ti bedrifter svarer at bedriften mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset, sier regiondirektør Nina Solli.

– Vi i NHO Viken Oslo er i daglig kontakt med bedrifter i ulike bransjer. Dette ser svært mørkt ut. Det er nå viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang, sier Solli.

I Fredrikstad melder to av tre bedrifter at de har ansatte i karantene. Seks av ti bedrifter melder at de ikke har permittert sine medarbeidere.

Flere har likviditetsproblemer

Tre av ti bedrifter melder at de har planer for nedbemanning. Tre av ti bedrifter har likviditetsproblemer

Koronakrisen preger i større og større grad flere bransjer enn hoteller, restauranter, reiseliv, service og handel. Ringvirkningene har kommet til resten av økonomien og halvparten av bedriftene - på tvers av alle bransjer - i Viken Oslo har allerede gjennomført permitteringer.

– Etterspørselen er ikke der lenger og nå må bedriftene ta drastiske valg for å sikre sin egen fremtid, sier Solli.

– LO og NHO har vært - og vil være - på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situasjonen. Helt fra starten har vi hatt svært god dialog med både LO i Viken og Oslo og Viken fylkeskommune. Vi har nå jevnlig kontakt og jobber konstruktivt sammen for å finne de beste løsningene og tiltakene for arbeidstagere og arbeidsgivere i vår region.

Dialog om tiltak

– Vi er også i tett dialog med Oslo kommune på hvilke tiltak som kan settes i verk for å hjelpe bedriftene. Det er avgjørende at det kommer noe raskt om vi skal ha håp om å redde bedriftene, sier Solli.

– Vi i NHO Viken Oslo har også foreslått en tipunktsliste til kommunene i vår region. Den består av forslag som ikke er for dyrt å gjennomføre men som samtidig vil bidra til å holde aktiviteten oppe, sier Solli

Eksempler på tiltak her er raskere og mer digital byggesaksbehandling, digitale læringsmuligheter og at vi tar godt vare på lærlingene.

– Å redde liv og sikre helse er aller viktigst. Vi må stoppe spredningen av koronaviruset og følge helsemyndighetenes råd. Samtidig må vi fortsette å handle varer og tjenester av hverandre. Offentlige anbud må ikke stoppe opp: Veier må asfalteres, skoler må vedlikeholdes og boliger må bygges, sier Solli.

