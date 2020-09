Nedstengingen gjelder i første omgang ut denne uka, etter at en rekke klubber og lag er berørt av smitteutbruddet, som startet for halvannen uke siden. Et antall spillere er satt i karantene.

I Fredrikstad og Sarpsborg er rundt 2.300 personer foreløpig i karantene etter smitteutbruddet. Den siste uka er 219 personer koronasmittet. Mandag formiddag er totalt 1.300 personer i karantene i Fredrikstad. 1.000 av dem er tilknyttet skoler og barnehager, opplyser kommuneoverlege Guro Steine Letting til VG.

– Usikkerhet og frykt

«NFF Østfold registrerer også en betydelig usikkerhet og frykt i mange klubber, også utenfor de hardest rammede kommuner. Flere klubber og lag gir uttrykk for at de ikke ønsker å reise til Sarpsborg og Fredrikstad for å spille kamper og heller ikke ønsker lag fra disse kommunene til sine hjemmebaner. I sum påvirker dette store deler av aktiviteten i NFF Østfold», skriver fotballkretsen i en pressemelding mandag.

Kamper berammet denne uka fra 13-årsklassen og oppover må omberammes internt mellom lagene og meldes inn til kretsen. Kamper berammet i barnefotballen, fra 12 år og yngre, kan enten avlyses eller utsettes. Dette kan lagene gjøre selv uten å melde inn. Utsettelsen gjelder i alle turneringer administrert av NFF Østfold til og med søndag 13. september.

«NFF Østfold har besluttet å vise ansvarlighet, utøve føre-var-prinsippet og vise forståelse og respekt for frykt og usikkerhet», heter det i pressemeldingen, signert daglig leder Øyvind Strøm i NFF Østfold.

Følge retningslinjer

Hva gjelder trening forholder klubbene seg fortsatt til retningslinjer gitt av lokale helsemyndigheter. Det betyr at ordinær treningsaktivitet i henhold til fotballens koronavettregler kan gjennomføres inntil eventuelt lokale helsemyndigheter har gitt annen beskjed.

NFF Østfold oppfordrer også alle sine klubber om å begrense aktivitet og tiltak der spillere fra flere lagsmiljøer samles, slik som eksempelvis bylag og akademier. Selv har kretsen stanset all aktivitet i Landslagsskolen ut september.

Fredag vil NFF Østfold komme med ny informasjon til klubbene.

