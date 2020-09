Etter en kjøligere juli enn det som er normalt, viser målingene ved Strømtangen fyr for august at årets sommer kom sent, men godt. Ifølge Meteorologisk institutts månedsoppsummering, var gjennomsnittstemperaturen ved målestasjonen 17,7 grader, hele 1,9 grader mer enn normalen.

– Håpet om sommervarme brast for mange på Østlandet i juli, etter den kaldeste julimåneden på 50 år. Heldigvis kom augustvarmen og rettet litt på inntrykket, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Månedsoppsummeringen viser også at årets august endte 1,4 grader over normalen for landet som helhet.

Varmere hele året

Samtidig viser statistikken at Strømtangen var den målestasjonen i landet med tredje høyest snittemperatur i august, delt med Tofte-Rulleto i Asker og kun slått av Færder fyr (18,1) og Jomfruland i Kragerø (17,9).

Så langt i år har sju av åtte måneder gitt høyere gjennomsnittstemperaturer enn normalen ved Strømtangen. Kun i juli (15,7) har det vært kaldere enn vanlig (16,3).

Også ved målestasjonene ved Tomb i Råde (16,3, 1,3 høyere enn normalen), Rygge (16,8, +1,9) og Gullholmen i Moss (17,6, +2,0) var snittemperaturene godt over vanlig nivå forrige måned.

