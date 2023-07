Stolt av at Fredrikstad er ønsket som fast vertshavn under Tall Ships Races

---

Hvem: Knut Roald Hansen (58)

Hva: Prosjektleder for The Tall Ships’ Races i Fredrikstad

Hvorfor: 15. til 18. juli kommer den internasjonale seilregattaen The Tall Ships’ Races til Fredrikstad

---





På lørdag er det endelig duket for en ny skutefest i Fredrikstad. Har dere selv kommet i havn med alt som skal gjøres før skipene legger til havn?

– Ja, det har vi. Nå er vi er klare til å ta imot dem som kommer. Det har kommet to skuter allerede. De har seilet ganske raskt og kommet tidligere enn vi forventet.

Det blir et fullspekket program med over 150 store og små kulturinnslag. Hva gleder du deg mest til?

– Kveldskonsertene og dagkonsertene i Bibliotekparken. Maritim opplevelsespark for familier på Isegran. Gamlebyen og alt som skjer der egentlig. Og selvsagt når alt er på plass og selve skutefesten starter. Det er noe jeg virkelig gleder meg til.

I år er det 4. gang siden 2005 at Fredrikstad er vertsby. Samtidig har jeg hørt at dere kan bli en fast arrangør. Hvordan ser du på mulighetene for det?

– Det er Sail Training International, som driver konseptet, som har pekt på Fredrikstad som én av havnene som er aktuelle for å bli såkalt anchor port, altså en fast vertshavn. Det har Fredrikstad kommune sagt ja til å behandle politisk. Borg Havn, som er vår medarrangør og viktigste partner, har stilt seg positive til dette. Det får ikke bli opp til meg å vurdere mulighetene for at dette blir noe av, men Sail Training International mener i hvert fall at Fredrikstad er en av havnene som egner seg til å være fast havn. Det betyr i så fall at skutefesten returnerer fast i en syklus på et visst antall år, for eksempel hvert 3. eller 4. år.

[ Fortsatt ledige plasser på demokraticamp: – Veldig gøy, interaktivt og lærerikt ]

Det er vel ekstra hyggelig for dere?

– Ja, dette er stor heder til Fredrikstad.

Hva betyr et arrangement som dette for Fredrikstad by?

– Da får jeg nesten vise til PwCs analyse fra 2019. De foretok en telling på antall besøkende under Tall Ships' Races det året. De kom fram til at det var 143.528 unike besøkende i løpet av fire dager. De som besøkte arrangementet, besøkte i snitt 2,13 ganger. Det betyr at det totalt var over 300.000 besøkende. 58,6 prosent av de unike besøkende kom utenbysfra og la igjen 68,13 millioner kroner i byen. 37 prosent av dem som bor i byen la om ferieplanene og ble hjemme. Dette betyr at Tall Ships' Races er et ekstremt viktig arrangement for byen. For å bygge aktivitet, for omdømmet og ikke minst med tanke på næringslivet og verdiskapning.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være samme med familien min og gode venner.

Hvem var din barndomshelt?

– Bestefar. Han var til stede for meg i hele oppveksten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er utålmodig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må bli en av bøkene til Jens Bjørneboe.

[ Besøkstallene for kulturscenene er betydelig lavere enn før pandemien. Unntaket er Opera Østfold (+) ]

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg med sammen med gode venner. Gjerne på sjøen i trebåt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Hvis det skulle vært noe nå, måtte det vært til støtte for Pride. Det er noe som engasjerer meg.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er jo flere ting jeg angrer på, men … Jeg kan ikke komme på noe spesifikt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne stått fast i heisen med Jens Stoltenberg. Det ville vært interessant å høre hvilke tanker han har rundt forlengelsen av hans engasjement i NATO og prosessen rundt Sveriges medlemskap.

[ Ikke ferdig med Gyllene Tider: Nå kommer de igjen til Fredrikstad ]