Åpner kirken under Idyll: – Vi vil være en del av byens puls

Hvem: Endre Fyllingsnes (49)

Hva: Sokneprest i Fredrikstad Domkirke

Hvorfor: Domkirken holder kveldsåpent under Idyllfestivalen

Hei, Endre! Du, til helga kommer blant andre Karpe, Chris Holsten og Dagny for å opptre på den helt utsolgte Idyllfestivalen. Samtidig ligger det an til tropenetter. Det kan bli hett på alle mulige måter, og dere i Domkirken byr på vann, frukt og ladestasjoner både for folk og mobiltelefoner. Hvor kom den ideen fra?

Sokneprest Endre Fyllingsnes fikk ideen til festivalåpen kirke da han henta tenåringsdattera på festival i fjor sommer. (Privat)

– Jeg fikk denne ideen i fjor da jeg henta dattera på Idyllfestivalen. Da så jeg at det var mange ute og gikk som var både kalde, slitne og berusa – du vet, alt det man er etter en kveld på festival. Foran kirka satt det også folk ute i parken som venta på å bli henta, men kirkedøra var stengt. Så dette var utgangspunktet. Mer generelt handler det jo også om at det er masse bra som skjer i Fredrikstad, og vi vil gjerne være med for å gi folk et enda bedre tilbud. Vi vil være en del av byens puls.

I Oslo har de arrangører som setter opp dusjer for å kjøle ned hete festivalgjengere. I Fredrikstad får de tilbud om et kirkerom. Hvordan tror du det blir tatt imot?

– Det er jo faktisk sånn at kirka er bygget slik at den er kjølig innenfor veggene, så du får en nedkjølende opplevelse når du kommer inn her. Så har vi jo også mange rom. Noen rom kan du sitte og prate i, eller slenge deg ned på en sofa. Eller du kan legge deg rett ned på gulvet i det store kirkerommet om du vil. I tillegg har vi et samarbeid med Idyllfestivalen og har fått 1000 drikkeflasker som vi vil gi ut så langt det rekker. Og vi byr på frisk frukt og påfyll av energi til alle som måtte trenge det. Kirken er et veldig trygt, godt og vakkert rom å være i, så jeg håper det vil oppleves fint.

Hvem tror du vil benytte seg av tilbudet?

– Aner ikke, for det er jo første gang vi gjør dette her, men jeg håper så mange som mulig. Mange på festivalen er også under 18 år, og dette er et trygt sted å være til foreldrene henter ungdommene sine. Det er ofte ganske kaotisk etter en konsert eller festival, og vi ønsker å bidra til en god opplevelse.

Det vil også være folk hos dere i fall noen trenger noen å snakke med. Hvorfor er det viktig?

– Vi i kirken er helt alminnelige mennesker som kjenner mennesker. Selv har jeg ungdommer hjemme, og jeg føler at jeg kjenner kulturen relativt godt. Jeg vet det er mange følelser i sving med store planer og høye forventninger. Det er jo en dynamikk der som gjør at ting fort kan svinge og bli sårt eller vanskelig, og da er vi der. Om man bare vil slenge innom for noen råd eller en prat.

Det gjelder også de som er fulle?

– Ja, selvfølgelig! Alkoholen må nytes utenfor kirken, men du kan komme til oss i akkurat den tilstanden du er.

Vi er på vei inn i høysesongen for musikkfestivaler her til lands, er du selv glad i festivaler?

– Jeg elsker å gå på konsert! Hadde egentlig lyst til å dra på Idyll selv i år, for det hørtes så kult ut, men så ble det dette i stedet. Senere i sommer skal jeg se Coldplay i Gøteborg, så det får bli min «festivalopplevelse» i år. Men jeg må jo si at jeg syns det er helt nydelig det de har fått til her i Fredrikstad med så store artistnavn og utsolgt festival. Selv jeg som er bergenser må si at det er helt nydelig.

Dette med favoritter tar oss over til våre faste spørsmål. Er det dumt å spørre en sokneprest om hvilken bok som har gjort størst inntrykk på deg?

– Å, det er mange. Det forventes kanskje at jeg skal si Bibelen her, men kan jeg heller få lov til å si en forfatter?

Selvsagt, kjør på!

– Roy Jacobsen. Fantastiske bøker!

Hva gjør du når du skeier ut da?

– Denne var jeg forberedt på: Da spiser jeg en skikkelig usunn kebabmiddag.

Digg! Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– At jeg hadde evnen til å skape en verden der respekt og toleranse råder.

Hvem var din barndomshelt?

– Min bestemor. Hun ble 106 år gammel og var veldig kul. Ung i hodet og klarte å følge med i tiden.

Høres ut som et godt forbilde å ha som voksen også.

– Ja, nå er det fem år siden hun døde, men jeg tenker ofte på henne.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg har aldri i gått i demonstrasjonstog, jeg er ikke den typen til det. Men skulle jeg gått, ville jeg gått mot krigen i Ukraina.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Kan jeg velge tre?

Ja, men kan vi ikke heller si at du inviterer dem på middag da?

– Ja! På middag ville jeg hatt Jens Stoltenberg, Winston Churchill og Lech Wałęsa.

En middag med statsmenn altså.

– Ja, dette er viktige personer i verdenshistorien som jeg har sansen for. De har alle gjort en forskjell på hvert sitt vis.

Og hva ville stått på menyen?

– Kebab da, kanskje? Nei, da ville vi hatt bergenske raspeballer. Og sherry til Winston!

