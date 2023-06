Operasjef med variert festival: – Det er fantastisk å spille for barn

---

Hvem: Pål Scott Hagen (62)

Hva: Operasjef i Opera Østfold

Aktuell: Arrangerer Fredriksten Operafestival i Halden 8. til 11. juni

---





Hei du, det nærmer seg operafestival. Det er snart 18 år siden historien om Opera Østfold startet. Hvorfor Halden?

– Fredriksten festning ble valgt som fylkestusenårssted. Et av prosjektene var å bestille og fremføre en utendørs opera som skulle omhandle Den store nordiske krigen og Karl den XIIs fall på Fredriksten. Oppsetningen ble en suksess og trakk 7.800 publikummere. Østfold fylkeskommune og Halden kommune inngikk derfor et samarbeid for å videreføre operasatsingen på festningen.

Operaselskapet er kjent for spektakulære og profesjonelle oppsetninger på Fredriksten festning. Nå skal ariene krydre byparken, skofabrikken og kulturhus. Hva har skjedd?

– Opera Østfold har status som regionopera og mottar støtte fra Kulturdepartementet, Viken fylkeskommune og Halden kommune. I tillegg har vi gode og samfunnsengasjerte sponsorer. Det gir oss et økonomisk handlingsrom som gjør at vi kan ta et større samfunnsansvar og utvide vår virksomhet med ulike produksjoner gjennom hele året. Vi har barn og unge som et satsingsområde, men vi ønsker også å nå publikum der de er.

Akkurat. Det er derfor det har blitt opera i Gamlebyen i Fredrikstad?

– Ja. I Fredrikstad arrangerer vi blant annet Opera på Café Magenta i Gamlebyen hver første onsdag i måneden, i samarbeid med Ida Gudim og Magenta. Under The Tall Ships’ Races skal vi fremføre The Telephone (knute på tråden) av Menotti. En komisk opera på 30 minutter fremført utendørs i Gamlebyen.

Med andre ord, en operascene behøver ikke alltid være slik vi tradisjonelt tenker?

– Nei, Fredriksten Operafestival er et godt eksempel på at vi leverer flotte operaopplevelser på ulike arenaer, til et bredt publikum. Festivalen inneholder alt fra operaforestillingen «Il Ciarlatano», Ann Hallenberg og Barokkanerne, «Operagalla» og «Afternoon Tea» – til barneforestillingen «Sotis og Stripen på søppelhaugen» og «Opera nachspiel».

«Finkultur» og «massekultur» er begreper … for opera er «finkultur»?

– Ordet finkultur er noe som fortsatt sitter igjen hos mange. Vi i Opera Østfold har jobbet systematisk fra 2005 for å gjøre opera tilgjengelig for alle. Det synes jeg vi har lykkes godt med. Vår visjon er: «Vi skaper magiske operaopplevelser for alle». Vi får ofte tilbakemeldinger fra publikum som har vært på opera for første gang hos oss og forteller om fantastiske opplevelser. Det varmer et gammelt operahjerte.

Et råd når du skal se en operaforestilling har alltid vært å lese seg opp rundt handlingen på forhånd. For gjenkjennelseseffekt. Hvorfor må tilhørerne det?

– Det er ikke et krav om at publikum må lese seg opp før de går på en operaforestilling. Opera er sammensatt av mange ulike kunstformer. Det er musikk, tekst, teater, kostymer, scenografi og lyssetting med mer – men samtidig må vi huske at opera bygger på musikkens premisser. Det kan derfor være litt vanskelig å følge handlingen, samtidig som det kan være vanskelig å skjønne hva som blir sunget.

– Opera er også en internasjonal kunstform der vi som regel benytter originalspråket. På de fleste oppsetninger blir det benyttet tekstmaskin.

I årets operafestival skal dere også ha en barneforestilling. Hvorfor er opera gøy for barn?

– Det er fantastisk å spille for barn. De er åpne, entusiastiske og viser tydelig om de er med eller ikke. Samtidig er det viktig å gi barn og unge gode opplevelser og erfaringer med kunst og kultur – og selvfølgelig også operakunstens spennende verden.

… over til våre faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– For meg er det helt klart å være sammen med familien. Vi er heldige å ha to barnebarn som det er berikende å tilbringe tid sammen med.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det gjør jeg med god mat og drikke sammen med gode venner.

Er det noe du angrer på?

– Ja, helt klart.

Ok. Vi trenger ikke utdype angeren. Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Krefter til å skape en rettferdig verden.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må ha vært mine trompetlærere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– President Volodymyr Zelenskyj.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Einar Gerhardsen, Julius Cæsar og Mor Teresa.

