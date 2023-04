Nå kommer sommervarmen og engangsgrillene: – Bruk hodet. Er du i tvil, la vær!

---

Hvem: Tomas Søland

Hva: Branningeniør i Fredrikstad Brann- og redningskorps

Hvorfor: Det er meldt sommervær på Østlandet neste uke, samtidig trer bålforbudet i kraft 15. april

Neste uke er det meldt strålende sol på store deler av Østlandet. Skal du ut i skogen og grille pølser, eller?

– Hehehe! Glad i pølser, men neida. Det generelle bålforbudet trer i kraft nå, og det er ikke tilfeldig at det gjør det nå i april. Det henger i sammen med at det er mye gammel og tørr vegetasjon fra i fjor, med stor fare for brann i gress, kratt og lyng, og skogbrann selvfølgelig. Derfor må man i denne perioden være veldig aktsom.

Hva innebærer forbudet?

– Det innebærer et generelt forbud, der bruk av åpen ild i utgangspunktet er forbud. Så det er hovedregelen, men det går også etter forholda. Vi er et langt land. Her nede i Fredrikstad er det bart og tørt, men det er jo fortsatt snø i store deler av landet. Så lenge forholda tilsier at en brann ikke kan starte, kan man ta med seg en engangsgrill i snøen for eksempel.

Men hvis jeg vil ha med engangsgrillen på tur, da. Er det noen steder jeg kan gjøre det uten å bryte reglene?

– Det finnes tilrettelagte plasser hvor man kan ha med engangsgriller og sette i stenlagte bålplasser. Flere strender i Fredrikstad har for eksempel tønnegriller man kan bruke. Mange tenker kanskje at det er trygt å sette det på svaberg og fjell, og det kan jo være brannsikkert, men det skal man altså ikke gjør. Det gir stor fare for skader på selve fjellet, og det kan svi av flak og gi stygge sår. Det er man veldig opptatt av i nasjonalparker, for eksempel på Hvaler. Da er det bedre å heller sette seg til i sanden.

– Og så er det viktig etterpå, om man har tent engangsgrill eller fyrt kaffebål, at man slukker det godt. Det er superviktig. Den engangsgrillen skal ikke kastes i vanlige søplekonteinere. Noen utfartssteder har egne konteinere. Vi rykker ut på mange type branner, og vi får faktisk en del branner i søppelkasser. Da er det ofte en engangsgrill.

Selv om man tenker det er brannsikkert å sette engangsgrillen på fjell og svaberg, forteller Søland at man ikke skal det. – Det er fare for skader på selve fjellet, det svir av flak og det blir stygge sår. (Tomm Pentz Pedersen)

Hvordan bør man slukke da, for å være helt sikker?

– Du kan legge engangsgrillen i vann til den er dynka ordentlig. Hvis du er i skogen og skal fyre, gjør det i nærheten av vann. Og aldri gå fra et bål før du er sikker på at det er slukket.

– Så finnet det mange alternativer for matlaging når man er ute. Man kan ha med pølser på termos eller en matpakke. Konsekvensene ved bål er at det kan bli en brann, som kan blusse opp igjen etterpå. Vi bruker masse ressurser på sånne type branner, i terreng det er vanskelig å komme til, og vanskelig å få tak i slukkevann. Når vi bruker mye ressurser på skogbrann som kunne vært unngått, kan det skje ting på andre steder vi også burde vært. Oppfordringa fra oss i brannvesenet er å bruke hodet, og er man i tvil så la vær.

Bør man si i fra om man ser noen bryte reglene?

– Man kan jo oppfordre til å la vær om man ser at det er åpenbar fare for brann. Og man kan tipse om at dersom noe skjer, kan man bli erstatningspliktig. Det er aktsomhetsparagrafen som gjelder. Vi har også eksempler på skog- og lyngbranner både i januar og februar, for eksempel i tørre perioder på Vestlandet. Man er ansvarlig også før 15. april.

Hva har du selv på grillen?

– En god grillpølse med krydder, en bratwusrst eller en stor ostegrill. Det skal være lompe, og god sennep til.

Og trygge omgivelser?

– Ja!

Hva gjør deg lykkelig?

– Det å ha glade og positive mennesker rundt meg.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Canada på tvers», av Lars Monsen.

Hva gjør du når du skeier ut? Leker med fyrstikker?

– Pyrrær litt! Neida. Da koser jeg meg med en hel plate fruktnøtt.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde

– Åh! Å kunne fly hadde vært kult.

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Bra spørsmål! Lars Monsen, han er en bra fyr. Og så tenker jeg ordføreren i Fredrikstad, Siri Martinsen. Prata litt om prioriteringer og forholda i byen her. Og så kunne jeg tenkt meg Steven Gerrard. Det hadde vært et bra team.

Et lite bål kan sørge for store skader nå som det et er tørt i skog og mark. (Terje Pedersen/NTB)

