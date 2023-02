Gal etter bærekraftige byer

Hvem: Karoline Kolstad Heen (45)

Hva: Arkitekt og daglig leder i Mad Arkitekter i Fredrikstad

Hvorfor: Den internasjonale arkitekturutstillingen «Mad about Dugnad» viser fire ulike byprosjekter med fokus på bærekraft, og er åpen for publikum både i Berlin og i Fredrikstad.

Har du alltid hatt lyst til å være en arkitekt?

– Ja, jeg og min tvillingsøster Pernille lekte nesten bare med Lego da vi var barn. Fra vi var 10 år, visste vi nok begge at det var arkitekter vi ville bli. Da begynte vi også å tegne plantegninger, og legobyggingen utviklet seg til hele byplaner med boliger, brannstasjoner, politibiler og butikker.

Hvilke prosjekter er det du har jobbet med?

– Jeg har jobbet med veldig mange ulike prosjekter rundt omkring i Norge. I Oslo har jeg tegnet store boligprosjekter i flere av de største utbyggingsprosjektene langs sjøen, på Tjuvholmen og Sørenga. Av prosjektene som er vist her på utstillingen er det Nygaardsplassen (i Fredrikstad, red.anm.) jeg har jobbet mest med. Det var et veldig spennende prosjekt å delta på. Da vi fikk oppdraget fra Cityplan, jobbet jeg for Mad i Oslo, og ble brakt inn som en som var litt kjent med området siden jeg selv jo er fra Fredrikstad. Senere fikk jeg prosjektansvaret hos Mad for prosjektet og var med å ferdigstille det sammen med min kollega Simon Øien.

Nå jobber Mad Arkitekter for en mer miljøvennlig måte å bygge nye bygninger på. Har du alltid jobbet bevisst med miljøaspektet i arkitektur?

– Ikke i så stor grad. De fleste arkitekter får med seg en bevisstgjøring rundt kvaliteten og sirkulariteten i materialer fra studiet, men vi sitter jo aldri i førersetet for hvordan investeringen i et nytt bygg skal gjøres. Med årene har det også blitt enklere å få gjennomslag for løsninger som vil holde over tid, fordi det å være miljøbevisst har begynt å bli lønnsomt. Nå åpner også teknisk forskrift opp for at vi kan gjenbruke materialer i nye prosjekter.

Hvordan er det Mad egentlig jobber som er mer bærekraftig en det andre arkitektfirmaer gjør?

– Jeg tror de aller fleste etter hvert har et ønske om å jobbe mer miljøvennlig, og mange er veldig flinke til det allerede. Det som skiller Mad fra andre arkitektfirmaer, er at vi de seneste årene har hatt et par pilotprosjekter sammen med blant annet Future Built, hvor vi bygger eller renoverer bygninger med opp mot 80 prosent gjenbrukte materialer. Slik som KA 13 som vi har utstilt. Når vi får et oppdrag der vi blir bedt om å rive et bygg og bygge et nytt fra grunn av, så kartlegger vi alltid om det er mulig å ta vare på eller inkludere eksisterende bygningsmasse i det nye prosjektet sammen med kunden isteden for å rive det ned.

På utstillingen «Mad about Dugnad» vises Nygaardsplassen i Fredrikstad, som Kolstad Heen jobbet mye med. (Anna Magneudottir)

Men hvis oppdragsgiveren ikke bytter mening, hva gjør dere da?

– Man kan ikke alltid få det som man vil, noen ganger går det bare ikke. Som oftest prøver vi alltid komme frem til noe. Som regel ser oppdragsgiveren den samme verdien som oss og ønsker å jobbe med oss.

Hva gjør deg lykkelig?

– Et lite glimt av sola rett før det blir mørkt i disse dager. Hyggelige møter med nye mennesker og det å bruke dagen min med kollegaene mine gjør meg ganske så lykkelig nå til dags, og også kvalitetstid med familien og vennene mine.

Hvem var din barndomshelt?

– Min barndomshelt, ja. Jo, det må jo være mormor Lill. Hun var en veldig sterk og morsom dame som fikk spredt mye glede og latter. Dessuten var hun knallgod på ombruk, og hun kjøpte aldri noe med mindre hun virkelig trengte det.

Er det noe du angrer på?

– Å angre på ting er noe jeg veldig sjeldent gjør. Er veldig kjipt hvis man skal gå livet ut å angre på ting. Som oftest så har man jo lært noe av det til en annen gang.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er mange bøker som sitter sterkt, på ulik sett og uavhengig av sjanger, men jeg husker spesielt godt de romanene jeg leste da jeg gikk fra sen ungdom til voksen og som gjorde stort inntrykk på meg: John Irvings «Siderhusreglene» og «Enke for et år». Det var veldig stor stas å se John Irving live på Litteraturhuset her i Fredrikstad i 2016.

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

– Jeg har klaustrofobi og får nesten panikk bare av å tenke på det, så jeg håper aldri jeg står fast i en heis. Hvis det skulle skje, håper jeg det er sammen med familien min som kan gi meg en god klem og si at alt går bra til slutt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jo, det kan være så mangt, men jeg er utrolig glad i å være sammen med døtrene mine og samboeren min på en forestilling av noe slag. En konsert eller et teaterstykke. Det å sitte med gode venner i timevis og skravle, drikke vin og spise god mat er også en kortreist luksus. Som småbarnsforelder er bare det å ha en time eller to alene i skogen eller på en skitur på fjellet også en slags utskeielse i mitt liv, fordi man setter så pris på de små vinduene til seg selv.

