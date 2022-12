Slik lykkes du med nyttårsforsetter

Hvem: Nora Østby (28).

Hva: Høyskolelektor ved Institutt for psykologi, pedagogikk og juss ved høyskolen Kristiania.

Hvorfor: Driver psykologipodkasten Synapsen med to kolleger. Sammen har de laget sjekkliste for smarte nyttårsforsetter.

Hvordan har dere knekt koden for nyttårsforsetter?

– Det ligger mye forskning til grunn i psykologien, og spesielt innenfor vaneendring og hvordan oppnå mål man setter seg. Så vi har sett på forskning på atferdsendring. Vi har spesielt forholdt oss til tre kilder, men på dette området finnes mye forskning med samme og lignende resultat.

Hva fungerer når man skal lage seg slike mål?

– Det er flere ting man bør tenke på, som å sette seg konkrete mål. Trene mer eller spise bedre er ikke konkret. Du må ha med hvor mye, hva og når. Mange har en tendens til å glemme at man fortsatt skal leve det samme livet med forsettene, at man fortsatt skal jobbe og være sosial. Målene må være realistiske.

Hva fungerer ikke?

– Hele tiden og aldri er sjeldent en god målsetting. Jeg vil heller ikke anbefale å fokusere på hva du ikke skal gjøre. Hvis jeg sier til deg at du ikke skal tenke på en rosa elefant, er det veldig vanskelig for deg å unngå det. Går du på diett og får plassert nei-mat foran deg i en stressende situasjon, vil du mest sannsynlig spise den. Det har samme effekt. Så unngå ikke-tankegangen og veldig vage mål. Det er også en typisk felle å starte med for høye forventninger: Du mister ikke vekt etter tre treningsøkter.

[ Partydop og medisin ]

Hva er ditt beste tips til arbeidet med nyttårsforsetter?

– Noe av det smarteste du kan gjøre er å legge planer sammen med andre og fortelle andre om planene dine. Har du en avtale med en venn om å trene tirsdag klokka åtte, vil det være noen som venter på deg. Det er vanskeligere å avlyse avtaler med andre enn avtaler du bare har med deg selv. Og har du fortalt andre snusere rundt deg at du skal slutte å snuse, vil du unngå at de tilbyr deg snus. Bruk nettverket ditt.

– Kan jeg fortsette? Lag delmål. Skal du trene fire ganger i uka, må du også se på hvordan du skal klare det. Hvordan liker du å trene? Du må motiveres av veien til målet, ikke bare målet i seg selv. Du klarer neppe å slutte med snus bare fordi kjæresten vil at du gjør det.

OSLO 20130102. Noen har det å slutte med snus som nyttårsforsett. Porsjonssnus kastes i søpla. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Trenger man egentlig et nyttårsforsett?

– Nei, ikke hvis man selv er fornøyd. Man må selv ønske endring, noe de fleste av oss gjør. Det er noe veldig menneskelig i å ønske å forbedre noe, og måloppnåelse vil gi en stor mestringsfølelse. Men det er ikke å anbefale å gå inn for endring bare for å ha et nyttårsforsett.

Hva er ditt favorittforsett?

– Jeg er litt kjedelig, så jeg har stadig mål om å trene mer og spise sunnere. De forsettene står jeg ved hvert år. En kollega sa at han skulle trene mindre, da. Det syntes jeg var litt blærete, men gøy.

[ Kulturendring i glasset: Med nye trender settes norsk drikkenorm på prøve ]

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir lykkelig av å være med familie og venner, folk jeg er glad i.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Oi, et vanskelig spørsmål! Hmm.. (grubler). En bok som heter Mikrovaner synes jeg at er veldig god. Den har inspirert meg.

[ En glemt gruppe: De som spiser, men ikke stopper ]

Hva gjør du når du skeier ut?

– Hvor mange skal lese dette? He-he.. Kanskje jeg bestiller en spontan ferie med venner.

Er det noe du angrer på?

– Ooooh! Ja, jeg angrer kanskje på at jeg ikke skeier ut mer. For jeg liker å reise.

Nyttår Det krever planlegging og realisme å få livet til å slå gnister i det nye året. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det er mange, må jeg velge? (Tenker lenge, klokka tikker). Kanskje.. at jeg kunne teleportere. Altså, bare dukke opp på bestemmelsesstedet, om det er feriemålet eller jobben. Jeg liker nemlig ikke selve reisingen, det er kjedelig.

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Må de være levende?

Neeei..

– Nelson Mandela var en fascinerende mann. Han kunne jeg gjerne invitert på middag. (Grubler lengre enn før). Hmm.. dette var vanskelig, synes jeg. Obama, da, altså Barack. Ja, det kunne godt vært Michelle også, men jeg velger Barack. Og.. eh.. jeg er glad i musikk, så sleng på Louis Armstrong.

[ I brutal hovedrolle: – Måtte finne min indre jævel ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen