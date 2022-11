Verdens peneste, men ingen diva

Hvem: Eline Victoria Rasmussen (23)

Hva: Ambulansearbeider og kattedame

Hvorfor: Katten hennes Zero er kåret til verdens fineste

Eline forteller at Zero er rolig og sosial, og litt som en hund. (Privat)

Gratulerer med katta!

– Tusen takk!

Hvordan takler han den nye kjendistilværelsen?

– Han er lik segsjøl han!

Dere var på God morgen Norge og greier?

– På mandag! Han var veldig urolig bak der, for han merka nok at jeg var litt stressa og sånn. Men så fort vi kom inn i studio så ble han helt rolig, som om han skjønte at nå må han oppføre seg.

Men hvordan bestemmes det hvilken katt som går helt til topp?

– Det er flere forskjellige dommere, som ser på et visst antall katter den første dagen. Så velger de ut den beste katten de synes fortjener å komme opp på panelet.

Kan alle type katter være med i sånne utstillinger, eller er det noen spesielle krav?

– Så lenge man har vunnet en utstilling eller vært den beste blant dommerne, og så lenge man har blitt nominert, så kan man bli med på verdensvinnershow.

Kan den tjukke huskatten min meldes på, for eksempel?

Hehe! Ja, så lenge ho har vært med på utstilling og har blitt den beste, så er det bare å kjøre på, det.

Ja, nei, da tror jeg håpet er ute for ho. Når var det du skjønte at Zero var en skikkelig skjønnhet?

– Det var før jeg kjøpte han. Oppdretteren så at han var veldig lik mora si, som også var verdensvinner i 2019. Med dem dype blå øya og sånn. Da ville ho gjerne ha han med på utstilling fjor, når alt åpna etter korona. Så ble han best in show der, og da ville ho han med ned til Belgia nå. Han likte det, liksom.

Ja hvordan synes han det er å være med på utstilling?

– Han synes det er helt greit! Det var mest jeg som var bekymra og redd og stressa. Han tok det helt lugnt.

For du hadde ikke latt han være med om det så ut som han ikke likte seg?

– Nei da hadde jeg ikke gjort det. Han må like det selv og. Hadde han begynt å frese og vært helt fra seg, så hadde jeg ikke gjort det. Men rasen er kjent for å være veldig rolig, så det er ikke noe problem i det hele tatt.

Må dere forberede dere i forkant?

– Ja, han må jo dusjes to dager før for å få vekk litt sånn fettlag og sånn, og pudres og børstes masse. Også få vekk litt smuss fra øya.

Hvordan er han hjemme, da?

– Kjemperolig, følger etter meg over alt og møter meg i døra når jeg kommer hjem. Han er veldig sosial.

Så det er ingen divanykker på han?

– Nei, det blir litt som en hund den rasen der faktisk. Han skal være med, og så fort vi får besøk skal han hilse og vise seg litt frem.

Hvorfor er katter bedre enn hunder?

– Det er kanskje fordi dem er litt mer selvstendige, og man slipper å gå tur med dem i all slags vær.

Også er dem ikke så masete..

– Greit å slippe den bjeffinga og sånn ja, hehe!

Bak enhver beautykatt står en sterk kvinne, så vi må høre litt mer om deg. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å ha det bra, en fast jobb og en fin arbeidsplass. Og venner og familie.

Hvilken tv-serie er best akkurat nå?

– Kompani Lauritzen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Legger meg på sofaen og tar livet helt med ro.

Hva liker du best ved deg selv?

– Åherregud! At jeg er veldig sosial?

God egenskap! Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å høre tankene til de andre som er rundt meg kanskje.

Haha! Er ikke det veldig skummelt?

– Jo, men da hadde jeg fått vite hva de hadde tenkt. Da kan man ikke juge, haha!

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Hmm! Det kunne vært hvem som helst. Ja, alle er velkomne hos meg.

Men de må like katter?

– Ja.

Får se om ikke døra di rennes ned av fremmedfolk nå da!

– Nei dærsikærn! Jeg skal begynne å låse!

