125 år med korglede

Hvem: Oddvar Eriksen (75)

Hva: Formann i Mannskoret Skiold

Hvorfor: Koret fyller 125 år, og skal ha jubileumskonsert 20. oktober

Oddvar Eriksen har vært formann i Skiold i 20 år. (Privat)

Gratulerer med jubileet! Hvordan skal dere feire?

– Takk for det! Vi skal feire med jubileumskonsert i bibliotekets aula, torsdag 20. oktober. Vi skal synge fjorten låter, stort sett norske viser, pluss litt mannskorsanger. Meget bra repertoar!

Er medlemmene også 125 år gamle, eller?

– Haha nesten! Vi er 33 aktive medlemmer, med en gjennomsnittsalder på 69 år vel. Vi er ikke ungdom lenger, men det går bra med oss.

Ingen meldte seg ut under korona?

– Nei, alle ble med videre! Vi var heldige. Hadde utekonserter, uteøvelser og når vi fikk lov til å møtes litt innendørs igjen, øvde vi i mindre grupper. Vi var flinke til å holde sammen.

Flott! Hvorfor er det så bra å være med i kor?

– Det er jo kjempefint, da! Jeg gleder meg til hver torsdag, og det gjør alle guttane. Selv om vi har hytte på fjellet, bobil eller liker å dra til syden. Hvis dem må stå over en øving på grunn av det, får dem lov til det en gang eller to, men ikke mer enn det. Hehe! Vi er nesten fulltallige hver gang. Må også nevne vår kjempefine dirigent, Lars Tomtum, som har dirigert oss i 17-18 år. Han er kanskje en av grunnene til at vi kommer på øvelsene hver gang. Han inspirerer oss, samler kællane, er tålmodig.

Så gleden er stor?

– Ja, det å komme i sammen er fint. Noen kan si til meg «i dag hadde jeg ikke lyst til å gå på korøvelsen, Oddvar, men jeg gikk allikevel, og går hjem med en mye bedre følelse». Vennskapet vårt, fellesskapet, at vi blir flinkere hver gang vi synger.. Vi er amatører, men vil yte det beste likevel. For at konserten nå skal låte godt, har vi starta en time før hver eneste torsdag, har hatt to seminarer og jobber veldig med å få til en fin konsert.

Hvordan har din egen korkarriere vært?

– Jeg ble masa på av noen, og hadde egentlig ikke lyst til å begynne. Men så begynte jeg i 2001, og har vært med i 21 år. Og 20 av dem som formann, det er ikke dårlig.

Og hva med mannskoret, hvordan starta det?

– Det startet i 1897. som en kvartett. Så ble det ti mann som holdt. Men i 20-åra gikk det dårlig med de, og de ble oppløst faktisk. Etter en pause på noen år starta de opp på 30-tallet. Så kom krigen, og det ble stille. På femti-, seksti- og syttitallet hadde de inntaksstopp. De var 45 sangere, og flere ville de ikke ha. Da var det venteliste på ti-femten stykk hvert år. Det var jo ikke idrettshaller eller annet som skjedde, utenom løkkefotballen, men det var koret. Ungdom begynte i barnekor og guttekor, men det er det slutt på nå. I felleskora til i Fredrikstad er det vel 6-7 mannfolk og 25-30 damer. Mannfolka har trege blitt!

Hvordan kan kællane finne sanggleden da?

– Det lurer vi på og, men vi prøver! Har åpne sangøvelser, og synger mange fine sanger som egentlig er for ungdom. Elvis og Beatles og sånn, hehe! Problemet er jo litt at hvis en får lokka en fire-fem gutter på førti til å høre på Skiold, og de tenker så fint, også ser dem oss stå der på scena, hvite i håret og sytti år.. Vi er nok blitt for gamle, og det er vanskelig å få inn de yngre.

Hvilken sang har gjort størst inntrykk på deg?

– «You raise me up», den er nydelig.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha familien rundt meg, og at vi er friske.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Du det.. Det har jeg gjort et par ganger, og da skeia jeg litt for mye ut, så det gjør jeg ikke lenger. Er like i farta om jeg er halvfull eller edru, jeg!

Er det noe du angrer på?

– Jeg synes jeg har hatt et veldig godt liv, med en nydelig kone, og barn og barnebarn. En fin oppvekst. Jeg angrer ikke på noe!

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg har hvitt, fint hår! Kona mi sitter her, ho sier jeg er verdens største optimist også.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Bedre hukommelse nå om dagen. Jeg synes jeg begynner å glømme litt.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Det hadde vært artig å ha Jens Stoltenberg på middag. En veldig fin mann jeg kunne prata litt med. Også kanskje han Grønneberg, Magnus. Jeg var på båthusteateret i sommer, og jeg er nok også Linn Skåbers største fan, så ho også. Men helst familien min, da.

