Feirer grønn matglede med Gullroten Food Awards

Hvem: Erik Musum

Hva: Miljøterapeut og plantebasert gründer

Hvorfor: Arrangerer Gullroten Food Awards i Fredrikstad 8-9. oktober

Okei, vi har Gullruten, og så har vi Gullroten. Hva er egentlig sistnevnte?

– Ja, Gullroten er egentlig en kveld hvor vi prøver å sette fokus på grønn matglede, hvor vi på dagtid har foredrag om temaer rundt grønn mat. Både av folk som jobber aktivt for dyr, og kokebokforfattere, for å inspirere publikum. På kvelden har Scandic City plantebasert middagsbuffet og dessert, og vi gir ut Gullrotpriser til folk som har utmerket seg i det segmentet.

Erik Musum er miljøterapeut, gründer bak den plantebaserte matbutikken Loco og arrangør av Gullroten Food Awards. (Privat)

Hvorfor trenger vi en sånn prisutdeling?

– Det er veldig mange som jobber mye for å inspirere andre, og som jobber mye for at dyrene skal få det bedre. Det finnes ingen annen pris som disse kan få, så det er stas å gi litt oppmerksomhet til dem. Overskuddet fra hele arrangementet går også til en god sak.

Du har spist kjøttfritt siden 2016. Hva var det som fikk deg til å ta det valget?

– Jeg var jo nysgjerrig, kanskje hovedsakelig på klima- og miljøspørsmålet. Jeg så en dokumentar om dyreproduksjon, og hva slags klimafotavtrykk det gir. Det er ganske dårlig for klima sånn sett. Da tenkte jeg «skal jeg prøve et år som vegetarianer og se hvordan det føles?». I løpet av det året ble jeg kjent med mange andre som hadde gjort det samme, og jeg kjente ingen fra før. Da var det rart å skulle begynne å spise kjøtt igjen etter det året. Jeg ble jo bare mer engasjert, leste mer og lærte mer om det å spise variert og sunt, også uten kjøtt.

Det er jo flere grunner til å velge bort kjøtt, og mange legger både miljø og dyrevelferd til grunn. Må man gå full veganer for at det skal ha noe å si for dyra og jordkloden vår?

– Nei, det er ganske stor forskjell på kjøttkonsumenter og vegetarianere også. Man må ikke være veganer om man tenker på klima, det er ganske bra reduksjon ved å bli vegetarianer også. Noen velger å spise fisk, det også gir mye lavere co2-utslipp. Det er spesielt rødt kjøtt og store dyr som tar mye plass og slipper ut mye gass.

[ Halvor Johansson er Norges yngste gubbe ]

Er det noen vits å for eksempel ha to-tre kjøttfrie middager i uka, da?

– Hvis alle på verdensbasis hadde gjort det, så hadde det hatt enormt mye å si! Det at bare jeg sykler hjelper ikke, men om alle gjør det, ville jo eksosutslippet bli mye lavere. Med to-tre dager, da halverer du nesten kjøttinntaket, og det har mye å si. Mange bruker jo kjøttpålegg, og kjøtt til middag, og halverer man det har det stor effekt på det personlige avtrykke. Jeg oppfordrer alle de som ønsker å fortsette med å spise kjøtt til å redusere inntaket.

Hvis noen leser dette og tenker at de har lyst til å kutte ut kjøtt.. Hva er dine beste råd til dem?

– Da ville jeg kanskje først og fremst prøve å finne de rettene man allerede spiser, som nødvendigvis ikke har kjøtt i seg, eller som finnes i vegetarversjoner. Som taco, pizza, lapskaus og supper, mat vi egentlig spiser fra før. Det er mye man kan spise uten å legge om kostholdet fullstendig. Mange tenker det er fryktelig vanskelig, men hvis man ser på hva man spiser i løpet av året, så er mye av det uten kjøtt. Det er også lurt å kjøpe en kokebok. Det har kommet veldig mange bra vegetarkokebøker. Det gjør det lett, og de har mange gode oppskrifter. Så er det også mange restauranter som selger vegetaralternativer. Da går det an å teste for eksempel en indisk rett. Hvis man er nysgjerrig, og ønsker å legge om på grunn av klima og miljø, så er det å lære enda mer om det. Se noen gode dokumentarer, og få litt inspirasjon.

Ja, for vi som spiser kjøtt spiser jo egentlig også mye grønnsaker, selv om det noen ganger ikke virker sånn når man leser kommentarfeltene.

– Hehe, nettopp.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg er veldig glad i Mengele Zoo-serien, av Gert Nygårdshaug. Veldig fin, og den er jo også innom dette temaet her, ikke vegetarmat kanskje, men om måten vi behandler jorda vår på.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være barna mine, kona mi og familien min.

Er det noe du angrer på?

– På strak arm? Litt vanskelig å svare på kanskje, men man kunne alltids satsa mer på det man drømte om da man var yngre. Det er lett å si nå, kanskje, og jeg er jo veldig fornøyd med der jeg er nå. Men man er litt forsiktig når man er ung, og man burde tørre å satse enda mer.

Hva liker du best ved deg selv?

– Det må vel kanskje bli at jeg bryr meg mye om å hjelpe andre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tja! Det verste jeg kan gjøre er vel å ta meg en skikkelig fest. Jeg har to små barn, så det blir ikke så mye tid til utskeielser.

Hadde vært gøy om du sa at du tok deg en skikkelig feit kjøttburger nå!

– Haha! Nei, nei!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det tror jeg må være å fly. Har alltid vært fascinert av det, og drømt om det innimellom. Da kan man komme seg hvor man vil, det er befriende.

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Bono, mitt store barndomsidol. Barack Obama tror jeg hadde vært ganske spennende. Og Nelson Mandela.

– De hadde tålt et kjøttfritt måltid?

– Ja, det tror jeg!