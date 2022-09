Gratis bind og tamponger på Viken-skoler: – Gjør noe med den sosiale tryggheten

Hvem: Heidi Westbye Nyhus (43)

Hva: Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken

Hvorfor: Viken fylkeskommune har iverksatt en prøveordning med gratis bind og tamponger ved tre videregående skoler

Hva er bakgrunnen for at dere ønsket å innføre dette tilbudet?

– Dette er jo noe SV har brakt til torgs i budsjettforhandlingene, det skal jeg være helt ærlig på. Samtidig, for meg som har hatt endometriose i mange år, er dette en viktig personlig sak. Derfor er jeg veldig glad for at vi kunne bli enige om å få dette inn i budsjettet.

Heidi Westbye Nyhus (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune. (Morten Brakestad/Viken fylkeskommune)

Hvorfor er dette så viktig?

– Det dreier seg om likestilling mellom kjønn, og økonomiske forskjeller. En menstruerende kvinne må bruke noen flere kroner enn en mann i det daglige. Det dreier seg også om trygghet i hverdagen, og hvor mange kvinner har vel ikke opplevd å ha glemt sanitærprodukter, puttet dem i feil jakke eller veske, eller rett og slett fått mensen på en dag de ikke forventet det. Det er fortsatt et stort tabu rundt dette, og sånne ting gjør noe med den sosiale tryggheten.

Hvordan har det blitt mottatt på skolene?

– Skolene har vært veldig positive. Vi arrangerte en søknadsprosess i forkant, der alle skolene kunne melde interesse, og ut fra denne ble det valgt ut tre ganske like skoler med tanke på størrelse – en fra Akershus, en fra Østfold og en fra Buskerud (Bjørkelangen, St. Olav i Sarpsborg og Hønefoss, journ.anm.), for å fordele kunnskapen inn i de nye fylkene som oppstår fra nyttår 2024. Det har også blitt godt mottatt fra elevene, som selv har løftet dette i samarbeidsmøter ved flere av skolene, så vi er glade for at vi nå kan sette det ut i live.

[ Disse vil bli fylkeskommunedirektør i «nye» Østfold ]

Hvor mange er det som vil få glede av dette nå i første omgang?

– Cirka 900 elever. Nå handler det om å skape seg noen erfaringer rundt ting som om det skal gjøres så enkelt som å sette ut kurver på toalettene, eller om det bør være automater, og i så fall hvilke produsenter som kan bistå i det videre arbeidet med dette.

Hvor mye koster denne ordningen?

– Prøveprosjektet over to år koster cirka 200.000 kroner.

Både Vestland, Nordland og Trøndelag har innført dette på alle videregående skoler, er det ambisjonen også i Viken?

– Ja, det må jeg nok si er et langsiktig politisk mål for flertallet i Viken. Men det handler om å skaffe erfaringer med det først, for å treffe riktig på hvis og når det skal bli gjeldende for alle skolene. Med tanke på hva som skal skje videre, er det også et forbehold om at dette er et toårig prøveprosjekt, og at vi derfor ikke rekker å implementere ved alle skolene før Viken er oppløst.

[ Rammet av skolestreik: – Vi kan ikke bare leie bøker og lære oss pensum hjemme ]

Hva gjør deg lykkelig?

– I hverdagen er det å sette seg ned med en god krim eller skrekkfilm på TV, eller en god bok. Men også fine stunder med familien.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er veldig lett å svare på! The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (av Sherman Alexie, journ.anm.), som forteller historien om en gutt som vokser opp i et indianerreservat i USA, med vyer om å komme seg videre. Den sier meg alt om hvorfor jeg er sosialdemokrat, og viktigheten av å ta kampen for like muligheter for alle.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg en veldig god middag ute på restaurant sammen med mannen min og barna våre.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg har ikke så mye i livet jeg angrer på. Jeg tenker det er bedre å være glad for de erfaringene man har gjort seg, enn å angre på noe man ikke har gjort.

[ Debatt: Hvert år står mange pulter tomme ved skolestart ]

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg skulle ønske jeg kunne fly. Det hadde vært gøy, det!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog for menneskerettigheter. I det ligger for eksempel blant annet like muligheter for alle med tanke på likestilling mellom kjønnene og Pride, men også innen utdanning.

Hvilke tre personer ville du aller helst invitert til middag?

– Uavhengig av om de lever eller ikke? Med tanke på aktualitet tenker jeg at prinsesse Diana hadde vært interessant (intervjuet ble gjort på 25-årsdagen for hennes dødsfall, journ.anm.). Selvfølgelig kunnskapsminister Tonje Brenna, som er en livlig og kunnskapsrik dame. Vi kunne snakket masse om løsninger for norsk skole. Og hvem skulle den siste vært? Jo, artisten Prince.

Det var en god kombinasjon! Kunne sikkert blitt noen spennende diskusjoner rundt det middagsbordet?

– Ja, det tror jeg absolutt!

[ Får over 1,5 millioner ekstra til pandemioppfølging for barn og unge (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen