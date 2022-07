Anbefaler foreldre å gi peanøttsmør til spebarn: – Ingen er født allergiske

Hvem: Bente Kvenshagen

Hva: Barnelege med doktorgrad i matallergier

Hvorfor: Forskning viser at barn bør introduseres for matvarer fra de er 3 måneder for å forebygge allergi

Barnelegen er en av få i Norge som har en doktorgrad i matallergi. (Kagge forlag)

Den internasjonale studien PreventADALL, som Sykehuset Østfold er en del av, viser at barn bør introduseres for typisk «allergimat» fra de er 3 måneder gamle. Dette veit jo du mye om, så hvorfor er det sånn?

– Grunnen er at ingen er født allergiske, men hvis man da introduseres for de tingene man potensielt kan bli allergisk mot, før man har rukket å utvikle en allergi, så vil ikke kroppen reagere. Den vil utvikle toleranse isteden.

Typisk gir jo egg, melk, hvete, og kanskje spesielt nøtter, allergi. Hvordan kan man introdusere dette til babyene?

– Det er egentlig veldig enkelt. Jeg er opptatt av, i henhold til tidligere kjente studier, at det viktigste er å starte med peanøttsmør og egg. Man kan ta litt peanøttsmør på mor eller fars finger og stryke det på innsiden av barnas munn. Litt eggerøre på fingeren puttes i barnets munn. Ikke så mye at de skal tygge, og det skal ikke være hardt. Melk kan gis dråpevis, hvete som hvetegrøt, for eksempel.

Så det er ikke noe som skal erstatte morsmelka, bare være «noko attåt»?

– Ja, det er smaksprøver. Ingen vet sikkert hvor ofte, men det blir antatt at dette må gjøres et par ganger i uka. Hvor lenge? Selv pleier jeg å si til minst ett års tid.

Hva skjer hvis barnet reagerer på enkelte matvarer, men det ikke får noe utslag på allergitestene?

– Det er flere muligheter til det, men det er 98-99 prosent sikkert at man ikke reagerer om man har en negativ test. Hvis for eksempel barn får matvarer sammen med jordbær, sitrusfrukter eller tomater, kan de få et rødt utslett rundt munnen, såkalte histaminutslett, helt ufarlig. Det kan mistenkes for å være allergi, men det er det så godt som aldri. Det er bare utslett. Det mistolkes. Om man spiser egg med kaviar og får utslett, men har negativ allergitest på egg, så var det ikke egget man reagerte på med kaviaren, som også er svært histaminrik.

Men jeg hører ofte folk si at de er allergiske, det bare slo ikke ut på testen?

– Det er sjelden. Det er viktig å vite at man kan stole på en negativ allergitest. Men det er verdt å vite at mage-tarm-reaksjoner på melk, i første leveår, som oftest er reaksjon uten positiv prikktest.

Hva med honning, da? Det er fortsatt noe man ikke skal gi til spebarn, vel?

– Det er helt riktig. Det er veldig viktig å ikke gjøre. Det kan gi alvorlig nevrologisk sykdom, og har ingenting med allergi å gjøre.

Du har en instagramkonto der du deler informasjon om allergi og andre plager som rammer barn. Hvorfor er det viktig for deg?

– Jeg begynte på medisinstudiene i sin tid fordi jeg hadde et ønske om å bidra til bedre helse, og hadde egentlig en plan om å bli barnelege fra jeg var tolv år. Og så ble jeg det. Min etter hvert lange erfaring har vist meg at det er en del store medisinske utfordringer som man kan gjøre noe med, også gjøres det så lite! Forebygging av allergi, mindre magesmerter, mindre overvekt i befolkningen. Ting som faktisk lar seg gjøre med enkle midler. Jeg har skrevet bøker, vært på TV, holdt foredrag. Men jeg når ikke ut til de store massene. Nå når jeg ut med disse rådene til mange flere, som kanskje kan bidra til å bedre folkehelsa. Det er min eneste motivasjon.

At det finnes mye informasjon på nett er jo bra, men som forelder kan man kanskje gå seg litt vil eller?

– Ja, og i mange av innleggene viser jeg til forskningsresultater, nye eller gamle studier, men og at det er lov å komme med erfaringer. For man vet at studier er kontrollerte situasjoner, og det er ikke alltid en studie er tilpassa hverdagslivet. Erfaringer etter lang tid som doktor er det også lov å komme med.

Hva tenker du om influensere og andre som gir kostholdsråd om for eksempel allergi, uten å ha medisinfaglig bakgrunn?

– Jeg tenker at hvis man ikke har utdannelse innen det man uttaler seg om, bør de som lytter være skeptiske. Det er jo en grunn til at vi er her, med vår kompetanse.

Hva er den beste tv-serien akkurat nå?

– Jeg elsker å se krim på TV! For tiden ser jeg på The Bay.

Hva kan gjøre deg ordentlig forbanna?

– Jeg er jo ikke en sint person, men hvis det er urettferdighet kan jeg bli sint. Det er også en ting som gjør meg frustrert: ineffektivitet. Folk som kommer for sent, ikke møter opp til avtaler. Da blir det mye frustrasjon.

Dersom du måtte spise én rett resten av livet, hva ville det vært?

– Hehe! Jeg burde vel egentlig ikke si det, men det er pizza som er det absolutt beste jeg vet.

Men der kan man variere mye! Hvis du var statsminister for en dag, hva ville du gjort først?

– Jeg hadde lyst til å effektivisere samfunnet.

Alle må komme tidsnok?

– Få bort byråkratiet, og få folk til å jobbe effektivt med det de er satt til å gjøre. Vi har mer en nok ressurser etter min mening, hvis vi bare utnytter det riktig.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det jeg virkelig skulle ønske jeg hadde var en flott sangstemme.

Hva skulle du brukt den stemmen til?

– Synge av glede!

Kan du ikke det uansett da?

– Det er ikke så mange som blir glad for å høre meg synge.

Haha! Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Eeh ja! Dette er jo veldig på sparket, så det blir noe sånn som faller inn her og nå. Barack Obama, og kanskje jeg skulle hatt en av de gamle greske? Hippokrates! Den første medisineren. Og så kanskje Elton John.

Hva hadde dere snakka om da da?

– Da tror jeg det hadde vært veldig mye om hva som skjer i verden, hva som betyr noe for mennesker, og hva man kunne gjøre for å utvikle verden til et godt sted å være. Gjennom god politikk, god medisin og god musikk.

