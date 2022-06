Registrering og påmelding til boligvisning har kommet for å bli

Hvem: Jens August Larsen (42)

Hva: Eiendomsmegler i EIE eiendomsmegling

Aktuell: Kravet om påmelding og registrering til visninger er også en fordel for boligselger.





Vi opplever rentehevinger og økte kostnader. Hva gjør dette med pris og etterspørsel?

– Det er litt tidlig å si noe om. Nå går vi inn i en tid hvor det er feriemodus og markedet blir roligere. I utgangspunktet tror jeg ikke rentehevingene kommer til å påvirke veldig mye. Men det vil garantert bli tøffere for førstegangskjøpere.

Kan man glemme å komme inn i boligmarkedet med et finansieringsbevis på to millioner kroner i lomma?

– Det har uten tvil blitt vanskelig. Bankene krever sitt, noe som ikke gjør det lettere for dem som planlegger å kjøpe sin første bolig

Flere meglere fortsetter med «korona-visninger». Registrering og påmelding. Har dere endelig funnet nøkkelen til å huke opp kjøperne på en enkel måte?

– Nei, påmelding til visning handler like mye om forutsigbarhet for selger. Det er jo visninger det ikke dukker opp noen aktuelle kjøpere, med påmelding blir visningen mer forutsigbare for selger. Samtidig handler det også om oppfølging av interessenter. I Sverige har påmelding til visninger vært praktisert i mange år. Vi har lenge hatt et ønske om å innføre dette. Koronaen satte fart i gjennomføring. Og ja, dette har garantert kommet for å bli.

Hvordan tror du prisveksten på boliger blir framover?

– Vi har de siste årene opplevd en god prisvekst. Jeg tror den blir mer moderat i tiden framover. Svingninger har det alltid vært i boligmarkedet, så en utflating etter flere år med hett marked er ikke overraskende.

I Fredrikstad og Hvaler er det nå 32 fritidsboliger til salgs. 23 av dem mellom 3,5 og 21 millioner kroner. Markedet er fortsatt hett?

– Ja. Det var mange som kjøpte seg fritidsbolig under pandemien og har funnet ut at hytte ved sjøen eller på fjellet er en fin ferieform. Samtidig har det ikke vært mange fritidsboliger til salgs, det gjør at prisene presses opp.

[ Enebolig i Hassingveien solgt for 5,1 mill. (+) ]

Hva er dine beste råd når man skal ut og kjøpe bolig?

– Her kan jeg ramse opp mange, men de viktigste er:

Les salgsannonsen godt før du går på visning.

Kontakt megler hvis du har noen spørsmål.

Ha finansieringen i orden.

… og beste tips på visninger?

– Ta deg god tid, og inviter gjerne med deg en fagmann.

… så er det noen faste spørsmål i denne spalten:

Hva gjør deg lykkelig?

– Tid med familien.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Lager litt ekstra god mat, eller drar på jakt.

Er det noe du angrer på?

– Selvfølgelig, men jeg vet ikke om det egner seg på trykk. Det som er helt sikkert er at jeg burde ha valgt å komme inn i boligmarkedet tidligere, og vært flinkere til å spare.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Puste under vann, tenk å få se alt det vakre som er i havet.

Hvem var din barndomshelt?

– Min kjære far.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg ville nok nødig gått i demonstrasjonstog, men er veldig for at alle skal ha like rettigheter.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Ahh, morsomt spørsmål. Elon Musk, Albert Einstein og Michael Jackson rundt spisebordet tror jeg hadde blitt et spennende møte.

… fysikk, relativitetsteorien, oppfinnelser, elbil, dans og popmusikk. Kan bli livat dette?

– Ja. Uten tvil tre spenstige middagsgjester.

