Kickstartet festivalsommeren med kontrollert kaos

Hvem: Terje Olsen

Hva: Festivalsjef for Idyllfestivalen på Isegran i Fredrikstad

Hvorfor: Har nylig gjennomført Vikens største musikkfestival med artister som a-ha, Alan Walker, Zara Larsson og CC Cowboys, og 30.000 besøkende i historiske omgivelser

Vel blåst festival, hvordan vil du oppsummere helgen?

– Mye folk, kontrollert kaos og mye glede.

Dere har jo, i likhet med de fleste andre festivaler, måttet glimre med deres fravær siden 2019. Hva var de største utfordringene når alt skulle rigges igjen etter to år på vent?

– Mange tenker sikkert at vi har hatt to ekstra år på å planlegge, så da må det jo bli enda mye bedre enn før, men det er dessverre ikke helt sånn. Vi blir jo litt rustne vi også, og en annen ting er alle leverandørene på lyd, lys, scene også videre – masse folk i bransjen som enten har lagt om drift eller kanskje gått konkurs – så der har det vært mye utfordringer. Vi er også først ut av de største i Norge, og selv om det gikk greit for de 30.000 som besøkte festivalen, ble det litt kaotisk for oss inn mot start.

Det ble kanskje ikke helt det været dere hadde håpet på, i alle fall på fredagen, la det noen demper på stemningen?

– Overhodet ikke! Vi er i Norge, og da må man forvente at man kan få seg litt regn, men det var masse folk og alle var like glade. Og når vi først skulle ha regn, var det fint at det kom på fredagen, så det føltes enda bedre på lørdagen.

[ Glemmen-elever med fotokunst på Henie Onstad Kunstsenter (+) ]

Stinn brakke og 30.000 mennesker, dere trekker ikke bare gjester fra Fredrikstad og omegn?

– Jeg vil nok tenke at så mye som 30 prosent er utenfra, mye fra Oslo og andre siden av fjorden. Heldigvis har vi klart å skape noe som drar folk fra overalt i Norge – Bodø, Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen, alle de største byene. Det gleder oss veldig at vi kan være med og sette Fredrikstad på kartet, og vi håper de ser hvor flott byen vår er og legger flere turer hit ellers i året også.

Dere hadde mange store navn på plakaten, hva er hemmeligheten bak å få verdensstjerner som Alan Walker og Zara Larsson til en festival i lille Fredrikstad?

– Det er mye og hard jobbing over lengre tid. Så skal det sies at vi har hatt gode artister over en lang periode, og det sprer seg i artistmiljøet at Fredrikstad er en fin by å komme til, og et kult sted å spille. Her får de god behandling av oss og hele apparatet rundt, som gjør at flere får lyst til å komme hit.

Slik så det ut da den verdenskjente DJen Alan Walker avsluttet Idyllfestivalen 2022. (Privat)

Og nå er dere godt i gang med både planlegging og artistslipp til neste års musikkfest, ingen tid til å hvile på laurbærene?

– Nå kjører vi på noen dager til, og har sluppet de tre første artistene (Postgirobygget, Vinni og Kamelen, journ.anm.). Vi har solgt utrolig mange billetter allerede, og er straks utsolgt for Super Early Bird. Så går vi inn i ferietid og litt velfortjent hvile til våre ansatte, før vi går i gang igjen med slipp av flere artister og andre nyheter over sommeren.

Hvilke lærdommer har dere tatt med dere fra 2022-utgaven?

– Vi skal ha noen oppsummeringsmøter med alle lederne for de ulike delene av festivalen for å se på hva som må justeres, men helhetsinntrykket er at vi sitter igjen med en god følelse. Gleden er stor over at vi var utsolgt i god tid før festivalstart, som viser at vi treffer godt, så det blir eventuelt snakk om noen små justeringer.

Men årets norske festivalsommer er jo så vidt i gang, har du noen andre favoritter fra rundt om i landet?

– Hvis jeg skal dra fram et par, må det nesten bli Stavernfestivalen – en av Norges største – og Findings på Bislett stadion. Det er de to råeste for meg, som jeg kommer til å besøke.

[ Tons of Rock melder seg tilbake etter to år med pandemi: – Som å lage en hel by for tre dagers fest ]

Vi pleier jo å spørre hvilken bok som har betydd mest for deg, men siden du er festivalsjef kan vi kanskje heller spørre om artist eller band?

– Jeg har så mange, og det spørs litt hva som er viktig på egen festival eller å se selv. Men jeg vil kanskje si Zara Larsson. Jeg har vært på noen konserter med henne før også, og det er alltid veldig bra. Videre er jeg veldig glad i Karpe, de er en viktig duo for meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å gjøre andre lykkelige.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Gjør jeg det noen gang, tru … Nå vet jeg det: Da slår jeg av telefonen, det er min største utskeielse.

Er det noe du angrer på?

– Masse, hehe! Nei, jeg er ikke en fyr som angrer så mye, og tenker det er bedre å angre på ting man har gjort enn det man ikke har gjort. Så der blir det et klart «nei».

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg skulle gjerne sagt å kunne fly, men så er jeg veldig redd for fugler, så jeg ville nok ikke brukt den så ofte. Hvis jeg skal ta det helt ned på rette nivå, måtte det være å faktisk kunne stoppe krigen mellom Ukraina og Russland. Den påvirker hele verden, og det er veldig leit å se hvor mange som har det så vondt når man har det så godt selv. Så det hadde vært en fin superkraft å ha.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Da ville jeg invitert de tre som jeg har rundt meg her på kontoret. De er det viktigste for meg, og vi får nesten aldri satt oss ned og spist middag sammen.

[ Her er guiden til den store festivalsommeren ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen