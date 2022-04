Ta båtsjekken nå, så ikke sesongstarten ryker

– Du bør sjekke tilstanden til båten og motoren nå. Da kan du bestille tid på verksted eller service før ventetiden er altfor lang. Hvis du venter for lenge kan du miste fine dager i mai og juni til service og reparasjoner, sier Edmond Wold Gaulen, fagsjef båt hos Frende Forsikring.

I 2021 ble det meldt inn mer enn 12 700 båtskader til norske forsikringsselskap. Det kostet snaue 600 millioner kroner. Det viser tall fra Finans Norge. Det skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

Dette må du gjøre nå

Båteksperten til Frende er ikke i tvil om hva han sjekker før han starter sesongen.

– Før du setter båten på sjøen etter vinteren, er det viktig å sjekke at skroget, spesielt skroget under vannlinjen, ikke har skader. Rett og slett at båten er tett, sier Wold Gaulen.

– Så må du huske å skru i bunnpluggen til mellomskroget, slik at båten din ikke tar inn vann, når den settes på sjøen, sier han.

Sjekk også bunnventil, tennplugger, batteri, motorolje og girolje.

– Det kan ha skjedd mye med båten gjennom en lang og værhard vinter, så ikke ta for gitt at den er i topp stand bare fordi den var det da sesongen var over i fjor, sier fagsjefen.

Uerfarne førere krasjer mye

De siste to årene har mange nordmenn kjøpt seg båt. Det merker både verkstedene og forsikringsbransjen.

– Vi har merket en oppsving i salget av båtforsikringer helt siden pandemien startet. Og vi ser også at antallet havarier har økt i den samme perioden. De siste to årene har antallet havariskader som er meldt til norske forsikringsselskap økt med nesten 35 prosent.

Tallene kommer fra Finans Norge og fagsjefen mener at uerfarne båteiere på sjøen må ta sin del av skylden.

– Det er mange som grunnstøter og vi ser en rekke skrog- og motorskader. Mange av disse kan unngås med nødvendig opplæring og erfaring. Uhell og grunnstøtinger skjer gjerne i trangere farvann. Der kan du ikke alltid bare stole på kartplotteren. Da må du også kunne bruke papirkart, og ha øynene med deg, sier Edmond Wold Gaulen.

---

Slik sjekker du motoren

Sjekk tennplugger, girolje, motorolje, oljenivå, diverse filtre og batteriet

Har du påhengsmotor? Se til at den får kjøling. Det kontrollerer du enkelt ved å se at det kommer en stråle med kjølevann ut av motoren. Skjer ikke dette, stopp motoren med det samme

Skulle du få trøbbel med motoren i år har Frendes båtsjef tipsene klare for hvordan du kan unngå det neste år:

Kjør ferskvann gjennom motoren slik at den konserveres før lagring

Dekk til motoren og sett den innendørs hvis du kan

Har du innenbordsmotor? Husk å fylle på kjøleveske så ikke vann som står i motoren fryser til is

---

---

SIKKERHETSTIPS

Sjekk sikkerhetsutstyret om bord

Planlegg turen, sjekk farvannet der du skal og ha gode kart

Sjekk at du har tilstrekkelige flyteplagg/flytevest og spesielt patron på oppblåsbare vester

Ha med ekstra tau og lenseutstyr og sjekk at redningslederen fungerer

Gjennomfør en sikkerhetsøvelse med hele familien om bord. Hvem tar over roret hvis skipperen faller over bord?

---