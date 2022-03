Hvem: Erik-André Hvidsten (47)

Hva: Artist, skuespiller og sanger

Aktuell: Spiller hovedrollen i musikalen: «I blanke messingen» – på Sarpsborg scene.

Gratulerer! Sarpsborg Arbeiderblad skriver: «Ensemblet leverer til stående applaus.» Bedre tilbakemelding kan dere vel ikke få?

– Tusen takk, det har vært helt vanvittig fine dager med denne forestillingen, ensemblet og publikum. Jeg er stolt over hver eneste av mine medspillere, og det tror jeg smitter over på publikum.

I snart 25 år har du stått på scenen. Hvordan er det å møte publikum igjen etter to år med koronarestriksjoner?

– Jeg hadde nesten tenkt at jeg ikke savnet det. En forsvarsmekanisme som gjorde at jeg overbeviste meg selv om at jeg kanskje kunne klare meg uten. Men så, når salen koker, publikum ler, skriker og gråter med oss. Da kjente jeg kjærligheten for faget blomstret opp noe enormt. Jeg tror kanskje det er en av de fineste tidene jeg har hatt på teateret.

Du har ofte kirkekonserter. Et stykke fra å stå i blanke messingen?

– Hehe. Ja, det er et stykke unna. Men folk må ikke glemme at dette er en rørende, vakker, morsom, vilter og glad historie, som ender med stripping. Men veien dit – jeg tror folk i slutten skjønner hvorfor vi må fullføre det vi har begynt.

I 2003 var du med i oppsetningen av stykket på Chateau Neuf i Oslo. Hva er den store forskjellen til dagens forestilling?

– Det er ganske store forskjeller. Martine Tufvesson Lundberg har gjort en enorm jobb med å kutte i manus, gjøre det mer dagsaktuelt og på en måte gjøre det mer lokalt. Jeg elsker dette materialet like mye i dag som for 20 år siden.

I Sarpsborg spilles dere med Østfold-dialekt?

– Ja, man kan kanskje si at det er Østfold-dialekt. Jeg synes kanskje vi ligger på en bredere dialekt enn vanlig teaterspråk, men for meg er det ikke viktig at det skal spilles på Østfold-dialekt. Men det hjelper oss veldig å kunne komme så nære oss selv som mulig, også dialektalt.

Kunne artisten Erik-André ha funnet på å sette opp et stykke som «I blanke messingen»?

– Selvfølgelig. Denne historien er både morsom og gripende. En knallgod komedie, som kanskje er mitt favorittfag. Som artist, og som skuespiller, elsker jeg når folk kan le seg inn i gråten. Det opplever man ofte i denne litt svarte komedien.

Akkurat. For historien om mennene som velger å kaste klærne foran byens sterke, selvstendige kvinner – er egentlig ganske mørk?

– Ja, ganske mørk – med en typisk engelsk svart komediesleng. Det er jo desperate arbeidsledige folk som har mistet livsgnisten, men som får den tilbake ved å ha et mål og et fellesskap. Og etter koronatiden sier den også veldig mye om det å være alene, men så finne tilbake til et fellesskap. Jeg blør litt for disse gutta, og damene rundt dem.

Høy arbeidsledighet, og en far som kjemper for å beholde omsorgsretten for sin datter. Jeg ser gutta dine fikk overvære en forestilling. Hva ble reaksjonen?

– Gutta mine på åtte år har vært der og fikk nok ikke med seg alt, men samtidig har jeg fått spørsmål hele denne uken om ting de lurte på i forestillingen. De var godt informerte, spesielt om at pappa «banner som en ravn» i denne forestillingen. De syntes alt var spennende, og hadde en skikkelig fin opplevelse tror jeg. De har i hvert fall bedt om å få komme og se igjen.

Rollefiguren «Jørgen» sliter med økonomien, inntekten din forsvant med pandemien. Men du satset på å bli en syngende gartner?

– Det å skape noe er tydeligvis sterkt iboende i meg, så jeg måtte gjøre noe for å holde hodet kaldt og hjertet varmt. I sommer blir det en ny runde med Hvidstens Hage og salg av både grønnsaker og snittblomster fra gården. Det gleder jeg meg veldig til. Kombinasjonen teater, sang og grønne fingre.

Vi kan ikke unngå dette spørsmålet: Får publikum se Erik-Andrés edle deler?

– Hahaha … Publikum får i hvert fall ikke se hvis de ikke betaler …

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Vänd om min längtan», av Ann-Luise Bertell.

Hva gjør deg lykkelig?

– Se familien min lykkelig, og å få lov til å bevege folk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Men kjære vene, nå har det jo vært pandemi, så det husker jeg nesten ikke lenger. Men jeg drømmer om å kunne være på fest til sola står opp igjen …

Er det noe du angrer på?

– At jeg har vært altfor opptatt av å være best. Altfor opptatt av å «please» andre.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg tror på kjærlighet som den største kraften. Ønsker jeg kunne overført den til alle.

Hvem var din barndomshelt?

– Alltid Jahn Teigen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Akkurat nå vil jeg bare gå i tog hele tiden, for å få stopp på krigen i Ukraina. Men også for å få slutt på urettferdighet, intoleranse og fattigdom i verden.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Astrid Lindgren, Sammy Davis jr. og den britiske skuespilleren Judy Dench.

«I blanke messingen» på Sarpsborg scene hadde premiere 4. mars. Gjenstående forestillinger spilles 12 - 18 og 19. mars.

Desperat og blakk må rollefiguren «Jørgen» få tak i raske penger. Sammen med menn i samme situasjon bestemmer de seg for å arrangere et strippeshow. Her skuespillerne Erik-André Hvidsten, Philip Bøckmann og Lasse Vermeli. (Freddy Augdal Wike)

