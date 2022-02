FFK-speider: Små klubber kan sikre seg store talenter

Hvem: Espen Sørum Hansen (29) fra Skjeberg.

Hva: Talentspeider for Fredrikstad Fotballklubb.

Hvorfor: Speiding i Nigeria har resultert i at FFK signerte Innocent Kingsley (19) – fra en tyrkisk klubb.

En høst i Nigeria kan se ut til å ha båret frukter. Hvor stort er Kingsleys potensial?

– Det er ennå vanskelig å si, da en del ting skal på plass først. Vi synes han har ferdigheter som er veldig interessante, der spesielt hurtigheten hans peker seg ut. Nå må han på flere måter få lov til å bli vant med norske forhold. Det går i alle fall noen måneder til før vi kan felle en slags dom.

Kingsley hadde riktig nok tilhold i tyrkisk fotball – hvordan fikk du kjennskap til ham?

– Jeg var på en av flere turer til Nigeria i fjor høst, da vi i klubben snakket om at vi måtte være forberedt på at Taofeek Ismaheel (nå på lån i VIF fra franske Lorient) kunne forsvinne snart og derfor måtte erstattes. I Nigeria fikk jeg et tips fra en kontaktperson om en talentfull angriper på tyrkisk nivå to. Min kontaktperson hadde hatt Kingsley i sitt nigerianske akademi tidligere.

Hvilke erfaringer har du gjort deg om speiding i Afrika etter flere måneders Nigeria-fokus?

– Spillernes fysiske egenskaper er ofte veldig interessante og jeg har inntrykk av at det ligger mye uforløst potensial i spillere ved afrikanske akademier. På den annen side krever det ofte mer å integrere dem i norsk fotball enn en skandinavisk spiller. Treningshverdagene ved akademier i Nigeria er ganske forskjellige fra treningshverdagene i Norge, hvor det meste er mer profesjonelt og forhåpentligvis kan legge til rette for rask utvikling hos de spillerne som flytter hit.

Når fysiske egenskaper ofte stikker seg ut hos de unge afrikanerne – hva ser du spesielt etter for å skille ut de største talentene?

– Det er vanskelig å peke på helt eksakt, men man sitter ofte igjen med en liste på 10-15 navn etter å ha sett 150-200 spillere – litt avhengig av hvilke posisjoner på banen vi søker å finne talenter til. Spilleforståelsen deres ser man fort, og den er viktig.

Hva er de største utfordringene ved å speide i Afrika?

– At vi får sett spillerne bare over et kort tidsrom, gjerne en uke av gangen. Da kan småskader og uheldige prestasjoner gjøre at man går glipp av talent. I tillegg får man liten tid til å lære spillerne å kjenne og se de personlige egenskapene deres.

Og hva er fordelene?

– At vi får sett veldig mange kamper og spillere på like kort tid, da utenlandske agenter med bånd til afrikansk fotball gjerne arrangerer turneringer mellom mange akademilag. Nigeria og Afrika er et spillermarked hvor man kan finne talenter man ellers ikke ville fått kjennskap til. En stor mulighet for norske klubber er at mange av spillerne ofte griper mulighetene de får. Om det er FFK, Rosenborg eller Club Brügge som viser interesse, trenger ikke å bety så mye. Spillerne venter gjerne ikke på bedre eller mer spennende tilbud.

Hvor aktive er andre norske klubber i Afrika?

– Den siste tiden er det, etter det jeg vet, blitt speidet i Afrika av fem-seks norske klubber, som Vålerenga, Stabæk, Start, Lillestrøm, Sarpsborg 08 og FFK. Klubbene ser som regel etter det samme: Potensial. Det krever tålmodighet. De fleste spillerne som blir signert har vært på prøvespill i Norge først.

Ligger det an til en økt import av afrikanske spillere til norsk fotball de neste årene?

– Nei, jeg tror ikke vi vil få se en større økning enn vi har sett til nå. Husk at Afrika bare er en liten del av speidingen, som også gjøres i Europa og spesielt Skandinavia.

Hvordan ble du fotballspeider?

– Jeg startet som frivillig i Rosenborg og deretter det samme i FFK. Her ble det etter hvert en halv stilling av det, før jeg har jobbet fullt som FFK-speider fra i år. Jeg har alltid vært veldig interessert i fotball, og så vel etter min rolle i det, som mange andre. Jeg har tatt trenerkurs, men følte ikke at det passet meg. I jobben med å finne talentfulle spillere ligger det spenning i at en godt utført jobb kan gjøre at jeg oppdager store talenter og kanskje bidrar til stor gevinst for klubben ved et salg senere.

Har du drømmejobben?

– Ja, helt klart!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Kanskje biografien til Henning Berg, på grunn av innsikten den gir i fotballen på den tiden han spilte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fotball.

Hvem var din barndomshelt?

– Roy Keane, som fikk en ekstremt god karriere på ren innsats og vilje – uten et særlig stort talent. Alt det andre ved Roy Keane var bare en sjarmerende del av pakka.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Homofiles rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Nei!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Sir Alex Ferguson. Hvorfor, sier seg nesten selv. Han har enormt med kunnskap. Det kunne litt en veldig interessant samtale.

