Helsebrosjan framsnakker yrket sitt med omsorgsfull galgenhumor

Hvem: Vemund Varg Hoem (29)

Hva: Sykepleier på Helsehuset i Fredrikstad og influenser på Instagram og TikTok under profilen «Helsebrosjan»

Hvorfor: Instagram-storyen «Bunnsolid» har blitt en snakkis

Hei Vemund! Stemmer det at du har fri i dag? Det er jo en sjeldenhet for sykepleiere, etter hva vi hører om helsesektoren?

– Ja, jeg jobbet i helgen, så da har jeg fri nå. Bemanningskapasiteten varierer fra sted til sted. Noen områder er godt dekket, mens andre steder er de så underbemannet at de omtrent aldri har nok folk på jobb.

Du har jo en haug med følgere på TikTok og Instagram med profilen Helsebrosjan. Hvorfor ikke bruke ditt eget navn?

– Jeg ville skille på det offentlige og det private. Da jeg først startet TikTok-en, var det med mitt eget navn. Så lagde jeg noen filmer som jeg sendte til kollegaer og medstudenter. Jeg trodde at det bare var følgere og venner som kunne se innholdet mitt, men når de fikk mange tusen seere skjønte jeg jo at alt lå ute og ble delt offentlig! Da byttet jeg navn.

Men du, den Bunnsolid-storyen der du deler bilder fra folks kommunikasjon med vaktansvarlige som forsøker å få bemanningskabalen til å gå opp... Hvorfor startet du den, det har jo blitt en kampanje?

– Det var en reaksjon på det Espen Nakstad og Ingvild Kjerkol sa før jul, om at vi har et «bunnsolid helsevesen som er rustet for kriser». Jeg vil argumentere for at de bildene jeg har delt i Bunnsolid-storyen viser det stikk motsatte. Det startet som lett humor, men ble raskt langt mer seriøst enn jeg hadde sett for meg da jeg fikk en overveldende mengde bilder som viser hvor desperate man er etter få tak i folk. Det er tydelig at jeg har truffet en nerve. Det er mye frustrasjon akkurat på det punktet, og det gjelder gjennom hele linja. Akkurat nå er det mange som har det vondt, og da må vi kunne snakke litt om det vonde også, ellers får vi ikke gjort noe med det.

Hvordan har reaksjonene vært?

– Det har mest vært fra annet helsepersonell. Men også fra folk med helt andre yrker, som følger meg bare fordi det er gøyale videoer. De sier de er helt sjokkert over tilstandene disse meldingene viser, og hvordan man bruker hersketeknikker og samvittighetsspill for å få folk til å komme på jobb.

Er det noe som overrasket deg med meldingene du fikk inn?

– Ja, at det var så mange! Jeg regnet med få et titall meldinger kanskje, men til nå har jeg fått 3-400. Av dem har jeg lagt ut rundt 125 stykker. Det er ikke majoriteten engang. I begynnelsen trodde og håpet jeg det skulle bli typisk artige meldinger som lokket med gode kollegaer, digg lunsj, at de får velge pasientgruppe eller har kake på vaktrommet. Jeg fikk det også, men langt flere spiller på samvittigheten til ansatte som har fri. At pasienter risikerer å dø, de som jobber er slitne, at det kommer dyre strømregninger eller nærmest truer med beordring, som er pålagt overtid.

Men likevel har du bestemt deg for å framsnakke sykepleieryrket?

– Ja, for det er jo et veldig spennende og variert yrke! Det er en jobb som putter deg i rørende, absurde og til tider helt hjerteskjærende situasjoner. Mange har en illusjon om at vi kun holder hender ved sengekanten og tørker bæsj, jeg forsøker å vise litt mer av alt det vi holder på med.

Kontoen din er jo langt mer enn bare «kontorhumor». Hvor henter du inspirasjon?

– Stort sett fra egen arbeidshverdag! Det er morsomt, for jeg tenkte jeg kunne lage masse videoer når jeg har fri i ferier, men da har jeg ingen ideer eller inspirasjon.

Det er mye galgenhumor, men også omtanke?

– Det må man ha for å overleve i norsk helsevesen. Det handler selvfølgelig mye om hvor, når og hva du spøker om! Vi møter mye død og lidelse, så noen vitser i ny og ne hjelper oss å komme gjennom vår egen arbeidsdag uten at alt skal være dystert. Dette er også noe jeg er tydelig på differensiere i videoene jeg produserer. Galgenhumor eller ikke, mye av det vi opplever kan virke helt absurd! Eksempelvis at noen dør, og bare to minutter etter at den avdøde har blitt flyttet til kjølerommet skal man vaske rommet og ta imot en ny pasient. Akkurat den videoen kan sikkert virke kald, surrealistisk, crazy, men det er faktisk sånn det er.

Hva gjør deg lykkelig?

– En dag fri! Haha, neida! For meg er det når jeg får gode tilbakemeldinger. Mestringsfølelsen. Men mest av alt er det nok å være i godt selskap med folk jeg er glad i.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Gjøre meg usynlig. Det kunne ha vært nyttig noen ganger, i hvert fall hvis jeg skal ned korridoren på sengepost for å hente medisiner uten at for jeg blir avbrutt av kollegaer, pårørende eller pasienter.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Åh! Kult spørsmål! Det hadde nok vært mormor, farmor og Kong Harald.

Hvem i Norge fortjener høyere lønn og hvorfor?

– Helsepersonell og lærere. Ikke spesifikt sykepleiere, men helsepersonell generelt. Hvorfor? Fordi det er en kritisk bemanningsutfordring i begge de sektorene, og det går på bekostning av vår egen befolkning. Det blir ikke bedre av lønn alene, men å øke lønn er effektivt til å gjøre det mer attraktivt.

Hva var din første betalte jobb?

– Det var faktisk på Narvesen på Østerås senter.

En felles Bæring! Men flytta du til Østfold kun for studiene da?

– Hehe, ja, og jeg trives så godt her, at jeg ville bli. Også er det jo et litt triveligere boligmarked her på en sykepleierlønn, enn i Oslo.

