Om tørre julekaker og sprø chips

Hvem: Merete Resberg Mikalsen

Hva: Daglig leder for Odds konditori

Hvorfor: Du skal kjappe deg noe grådig om du skal rekke syv slag før jul

Nå er jula helt rett rundt hjørnet, og det mases som syv slag fra alle kanter. Hvorfor er det syv slag, og hvem har egentlig bestemt det?

– Det har jeg egentlig ikke noe peiling på. Også er det jo mange flere enn syv slag, men det heter seg jo fra gamledager at man skulle ha det i hus til jul.

Hva er de mest tradisjonelle slaga, da?

– Du har jo berlinerkranser, serinakaker, snipper og sandbakkels. Mange som kommer hit skal ha goro og fattigmann også. Det er mange forskjellige, og egentlig er det bare fantasien som setter stopper for hva som egentlig er et julebakst-slag.

Hva skal man gjøre for at man ikke får syv slag med tørre kaker da?

– Hehe, de skal jo være det, da, alle sammen. Julebaksten skal være tørr.

Hvorfor er ikke julekake en av de syv slaga, det har jo jul i navnet?

– Julekake er en stor kladd, mens de andre jo er små, type fingerkaker eller hva man kan kalle det. Julekaka kan jo fryses ned, men den må være fersk. De andre slaga tåler å ligge lenge, bare de ligger i en tett kakeboks.

Hva er den mest tradisjonsrike baksten vi har?

– Sandbakkels og berlinerkranser, synes jeg hvertfall.

Hva lager du selv da, som du må ha i jula?

– Ingenting!

Haha, hæ? Ingenting?

– Jeg bruker alle søndagene i november og desember på å produsere julebakst for at andre skal få det. Jeg har ikke tid til å lage det hjemme, jeg!

Er vi kanskje ikke så flinke til å bake hjemme lenger?

– Vi er vel ikke det. Mange som baker, ja, men det er ikke så mange slaga kanskje. Jeg synes vel at den julebaksten kanskje er på vei ned også. Jeg må innrømme at jeg kan ta frem en stratos og pose potetgull, heller enn de tørre kakene. Men det smaker jo best i førjulstiden, synes jeg da!

Ja, hos oss legger mor ned forbud mot å røre kakene før jul. Men når jula kommer er jo alle stappmette på julemat, og ingen orker kaker!

– Det kan fort bli sånn! Skal man gjemme alt til jul, liksom? Det gjør ikke jeg. Til håndballkampen nå nylig, så ble det en kopp kaffe og en boks med julebakst på bordet.

Hva kan man rekke lage nå da, med bare noen dager igjen til selveste julaften?

– Det spørs hvor god tid du har, og du kan rekke å lage alt. Det er jo ingenting som er noe voldsomt krevende av julebakstslaga. Legg en deig, lag noen slag!

Så er jula over, og man sitter igjen med et lass julekaker. Kan man bruke dem til noe?

– Det er jo holdbare lenge, da. Men jeg vet at mange maler opp pepperkakene og bruker det istedenfor en kjeksbunn til kaker. Kanskje er det mulig å gjøre med andre type julekaker også?

Hva gjør deg lykkelig?

– Hehe! Deig i mine armer! Det gjør meg meget lykkelig! Og er dem rundt meg glade, så er jeg glad også.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Skeier ut hele året, jeg! Koser meg hele tiden. Livet er for kort til å sette det inn i båser, man må kose seg mens man kan.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Kan ikke si jeg angrer på noe.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det var da noen merkelige spørsmål du hadde og, da! Men jeg skulle ønske jeg kunne stoppe klokka så jeg fikk flere timer i døgnet.

Hvem var din barndomshelt?

– Nei, ingen spesielle.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Gurimalla!

Kongen? Fleksnes?

– Jeg har aldri tenkt at “gud han der skulle jeg hatt på middag”, nei. Haha!

