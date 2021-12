Ikke et plastjuletre, men juletre pyntet med plast

Hvem: Sten Helberg (54)

Hva: Prosjektleder Miljøstiftelsen elv og hav

Aktuell: På Kongens torv i Gamlebyen i Fredrikstad, kulissene for årets NRK-kalender «Kristinia Magiske Tivoliteater», står juletreet pyntet med stillehavsøsters og plastkorker

Ho ho ho! Sammen med kunstnerne i Guerrilla Plastic Movement og Visit Fredrikstad og Hvaler har dere pyntet det offisielle juletreet i Nord-Europas best bevarte festningsby, med søppel. Hva har skjedd?

– Ja, vi har vært så heldige å få være med å dekorere det fantastiske juletreet i Gamlebyen. Og vi digger at Gamlebyen er så moderne og frampå at de var med på ideen om ett miljøjuletre! Ikke pyntet med søppel, men pyntet med kunnskap, informasjon, engasjement og gleden over å kunne henge en egen hjemmelaget julepynt på treet. Vi har ikke gjort dette alene, det er mange barn og unge som har bidratt og fått henge «sin» pynt på treet – og ikke minst tror vi det er mange juletrær i Fredrikstad som i år får en østers med glassperle hengende på seg, laget av barn eller barnebarn. Vi håper det skaper diskusjon, og at diskusjonen fører til handling – for det trenger vi!

Stillehavsøsters med glassperler og plast fra havet har blitt hengt på Gamlebyens juletre. (Tomm Pentz Pedersen)

Du ferdes daglig langs kysten i Oslofjorden. Hvilke problemer ser du?

– Vi ser først og fremst at det vi gjør hjelper. Det vi alle gjør. Det at vi alle har blitt mer bevisste på, både å ikke kaste søppel i naturen, men også fjerne det som ligger der fra tidligere år, det hjelper. Men det er en lang vei igjen. Det vi først og fremst ser er at vi ikke ser så mye. Vi søker nå med droner for å finne gammelt fiskeredskap på bunnen som ligger og spøkelsesfisker. Det som er mest trist, tristere enn en Q-tips på stranden, er at det er veldig lite å se under vann visse steder i fjorden. Det er rett og slett dødt. Det vi dog ser mye av og som vi ikke vil ha i våre farvann er stillehavsøstersen. Det var en av grunnene til at vi valgte å ha denne på vårt flotte miljøtre. For å rette oppmerksomheten mot fremmede arter som invaderer kysten vår og ødelegger livsgrunnlaget for arter som vi vil ha.

[ Tonnevis med pandemi-plast har havnet i verdens hav ]

Gamlebyen i Fredrikstad ble grunnlagt i 1567. Juletreet burde vel blitt pyntet med håndstøpte lys, kremmerhus, lamettaglitter og girlandere – hvilke reaksjoner har du fått?

– Vi har kan hende ødelagt julestemningen for noen, men de aller aller fleste synes det er både kult, fint og vakkert, og tar også med seg budskapet som ligger bak. Men ja, vi har fått reaksjoner i hele følelsesspekteret. De aller fleste synes det er flott, og vi vet at mange har tatt turen til Gamlebyen ene og alene for å se på treet som det har blitt skrevet så mye om. Kan vi driste oss til å si at det har blitt en liten lokal turistattraksjon?

Vi håper at de som synes juletreet er stygt og vulgært, synes det samme om plast de finner på stranda, i bekken og langs veien. — Sten Helberg, prosjektleder Miljøstiftelsen elv og hav

Forstår. Jeg har registrert at det ikke kun er kong Frederik II som på sin sokkel har snudd ryggen til juletreet. Noen mener årets pynting rett og slett er forkastelig?

– Vi skjønner at julen er «hellig» for mange og at den ikke skal besudles med politikk og miljø – at det bare skal være reinsdyr, nisser og Glade Jul. Men vi mener at de aller fleste av oss tåler å få sannheten «trykka litt i trynet», også i juletiden. Det må være plass til et ekstra lag, en tankevekker, pakket inn i nydelige glassbiter og østersskjell – nemlig at havet er i ferd med å dø, livet i havet sliter og vi kan og må gjøre noe med det … nå.

Initiativtagerne håper årets juletrepynt i Fredrikstad skaper diskusjon, og at diskusjonen fører til handling. (Privat)

Hvilke reaksjoner håper du plastsøppelet på juletreet i Gamlebyen vekker?

– Vi håpet jo at det skulle bli en snakkis, og det ble det. Vi håpet at det skulle skape engasjement, og det gjorde det. Vi håpet at det skulle bli vakkert, og det synes vi at det ble. Vi håpet at barn og unge skulle være med å bidra, og det gjorde de. Og vi håper at de som synes det er stygt og vulgært, synes det samme om plast de finner på stranda, i bekken og langs veien. At de skriker ut med like fete typer som de har brukt mot juletreet, mot den type forsøpling. Vi viser bare fram hvordan det ser ut langs kysten vår. Vi forstår at det er «stygt» og provoserende, men kanskje det måtte et «søppeljuletre» til for at alle skulle se budskapet?

[ Helene Bøksle: – Musikk er universelt, som verdenshavene ]

For fem år siden fikk du ideen om å starte Kystlotteriet. Hvorfor har denne strandryddingen blitt en suksess?

– Rett sted, til rett tid og ett enkelt konsept som alle kan være med på tror jeg var den viktigste faktoren til at vi fikk med oss folket på en ryddedugnad. På en enkel måte fikk vi vist fram problemet, men vi kom også med løsningen, det er noe jeg tror er viktig. Det er nok av folk som peker på problemene, snakker og diskuterer og kjører noen kampanjer – men det er ikke så mange som gjør noe med det, som gjør noe konkret. Som bøyer seg ned og plukker opp. Det gjør Kystlotteriet og det gjør vi i Miljøstiftelsen elv og hav.

Du har fått Østfold fylkeskommunes hederspris for å få folk til å plukke søppel. Hva bør vi gjøre på fridagene som nærmer seg?

– Ligge i sofaen med beina høyt og spise julestrømpen tom. Se på dårlige julefilmer og være sammen med familie og venner. Slappe av og kose seg, nyte noen fridager i et år som jo har vært svært spesielt. Men nå som vi igjen må være litt forsiktige, hvor anbefalingen er å møtes utendørs, passer det med en liten oppfordring om å ta med seg en tom pose på tur og fylle den med plast man finner på sin vei. Én ting plukket opp fra bakken er én ting mindre som til slutt ender opp i en bekk eller ett hav. Og så er det jo ekstra god trim når man får lagt inn litt knebøy underveis.

– Vi skjønner at julen er «hellig» for mange og at den ikke skal besudles med politikk og miljø. Men vi mener at de aller fleste av oss tåler å få sannheten «trykka litt i trynet», også i juletiden, mener miljøforkjemper Sten Helberg. (Tomm Pentz Pedersen)

Hva gjør deg lykkelig?

– Våkne opp om morgenen og se at katt og kone sover fornøyde. Når sola skinner, og båten starter så jeg får lov til å være ute å jobbe i verdens vakreste skjærgård.

[ Sten Helberg roser rederiet for ryddejobben ]

Hva gjør du når du skeier ut?

– Vi koser oss hver dag. Ikke helt sånn at vi lever hver dag som om det var den siste, men vi koser oss og nyter. Det kan like godt være lørdagsmiddag på en mandag, og kake på en onsdag.

Er det noe du angrer på?

– Ja, mye … men det får ikke plass her.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg har faktisk en superkraft, jeg er bipolar.

Hvem var din barndomshelt?

– Selvsagt, Tarzan.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Havet.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Winston Churchill, Jussi Björling og Alex Rosén. Det hadde blitt en fin fest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kongens torv i Gamlebyen, Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

---

MILJØSTIFTELSEN ELV OG HAV

Miljøstiftelsen har som formål å jobbe for et bedre miljø i elver og havet. Gjennomfører aktiviteter som renser opp og forhindrer ny forurensning. I tillegg fokus på kunnskapsformidling og opplæring i hvordan forurensning av vann i elv og hav kan forhindres. Jobber for at miljøet på land, elv og i hav skal bli bedre og mer bærekraftig.

Kilde: Miljøstiftelsen elv og hav

---