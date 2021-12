Ei heks i vår tid

Hvem: Sandra Nystad Johansen (22)

Hva: Heks og eier av butikken CovenLunatic

Hvorfor: Hvorfor ikke?

Okei, så, du er ei heks. Da må jeg bare spørre: kan du trylle, liksom?

– Det spørs hva man legger i ordet trylling. Tenker man på Harry Potter-trylling, så er det noe helt annet enn den praksisen jeg driver med. Men trylling som tankens kraft til å manifestere, ja. Det er absolutt ikke sånn at man tenker på en ting, også får man det i hånda, det er ikke sånn det fungerer. Men at man sakte men sikkert kan endre energier som manifesterer det man ønsker seg, det har jeg tro på.

Hva betyr det egentlig å være heks i 2021?

– Det er jo veldig individuelt, så om du spør syv forskjellige hekser, får du syv forskjellige svar. Men for min del, så er jo jeg en litt mer moderne heks en det mange eldre er. For min del handler det om å manifestere det livet jeg er ment til å leve. Jeg tar i bruk tankens kraft veldig mye, og bruker krystaller og urter. Også jobber jeg med å koble meg på naturen og min egen underbevissthet. Det å jobbe i dypet av seg selv, og med selvutvikling.

Nettopp! Jeg har skjønt at dere har noen ritualer. Jeg regner med at vi ikke snakker om sopelime og svart hatt i skogen?

– Det blir veldig filmstereotypisk heks. Det er sikkert noen som bruker svart hatt som verktøy, og det er greit, for det er ingen regler på det, men jeg kjenner ingen. Så det er nok i så fall et fåtall. Ritualene mine er veldig ulike. Det er noe jeg ønske rå få til, som for eksempel en bedre relasjon til meg selv. Self love. Da samler jeg kanskje noen krystaller eller urter med de energiene og betydningene, også velger jeg meg en container til å ha den spell’en eller innholdet i. Eller lager det om til et smykke jeg kan ha på meg. Da er det stort fokus på å visualisere og bruke tankens kraft, se for seg at man har en fin relasjon og et fint bånd til seg selv, og så repetere det til man er sikker på at det er sant. Spell’en er et symbol på at du elsker deg selv, og når du ser den så minner du deg selv på akkurat det. Men det kan også være å røre en intensjon inn i morgenkaffen. Ritualer kan være bitte små, eller de kan være store og gå over flere uker. Det kommer an på hva du gjør det til, og hvor mye energi man skal ha inn i det.

[ Da Mari Boine leste teksten til denne sangen visste hun at hun måtte oversette den til samisk ]

Er dette litt som et lite sidespor i feminismen? Det kan jo høres litt sånn ut, med å bygge seg selv opp og sånn?

– Det er sjeldent jeg hører om en heks som ikke er feminist. Det handler jo om friheten til å skape sin egen realitet, å ha kraften i egne hender til å forme livet ditt, empowerment. For kvinner kan det være spesielt fristende fordi vi er mer undertrykte, og har større mangel på frihet. Det kan nok være ganske feministisk, men det er ikke en regel at det må være det.

Hvordan endte du opp i denne bevegelsen?

– Ja, dette livssynet? Var hardbarka ateist før, men så meldte moren min meg på noe som heter Kundalini yoga. Jeg visste ikke at det er den mest spirituelle yogaen som eksisterer. Det var veldig kraftig, og endte opp i en spirituell oppvåkning for min del. Det totalt endret hvordan jeg så på livet mitt, på kort tid. Jeg begynte med mer spirituelle ting som yoga, meditasjon og tarotkort. Jeg husker jeg var på Youtube og så på sånne videoer. Så kom jeg over en video om witch craft, med en dame som skulle gjøre en abundance spell, altså at man skal få inn de pengene men har behov for. Jeg dømte jo det, og tenkte at det ikke funket, men så ble jeg nysgjerrig. Hvordan kan hun mene at dette her fungerer? Så researchet jeg grunnprinsippene i det hun holdt på med, og jeg blir litt sånn at det tar litt overhånd når jeg blir interessert i noe. Det skulle ikke så lang tid til før jeg tenkte at dette måtte jeg prøve selv, før jeg kunne ha en formening om at det ikke går. Grunnprinsippet er ikke å trylle frem et eple i hånden, men å endre tankemønsteret man har. Jeg gjorde min første spell, og det hadde så gode resultater at jeg tenkte at jeg ikke kunne slutte med det. Ballen rulla, og jeg har vært heks siden det.

Så hvem som helst kan kalle seg heks? Det er jo et inkluderende livssyn, da?

– Ja, det er ingen regler for det, helt opp til hver enkelt. Det er sikkert noen eldre hekser som ønsker at man skal ha noen introduksjonsting, og det er kanskje flere regler under Wicca for eksempel, men i bunn og grunn er det ingen regler. Witch craft er helt åpent. Vi ønsker å få med så mange som mulig, og normalisere det så mye som mulig.

Tidligere i år startet du og makkeren din Nelly Alapnes en heksebutikk i Oslo. Kan du ikke fortelle litt om den?

– CoverLunatic ble starta fordi vi følte oss veldig alene i praksisen vår som hekser. Før Nelly og jeg møtte hverandre, trodde vi at vi var de eneste. Vi fant hverandre, og følte stor trygghet i det. Vi ønsket å skape noe så de andre heksene i Norge kunne forstå at de ikke var alene, et slags møtepunkt, hvor de kan snakke om det de brenner for, og få tak i de verktøyene man bruker når man praktiserer. Vi selger krystaller, urter, oljer og andre ting man bruker i ritualer. Energistaver og heksegryter. Men det viktigste verktøyet er alltid deg selv. Vi sier alltid man må ikke ha verktøy, men hvis man ønsker noe ekstra så kan vi tilby det.

[ Hege (43): – Legning har ingen aldersgrense ]

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg er veldig glad i bøker, så det er vanskelig å velge én. Men jeg tror kanskje jeg vil svare Paulo Coehlo sin «Veronika vil dø». Jeg hadde lest mye fantasy og young adult-bøker før det. Det var mitt første møte med voksenlitteratur som fikk meg til å forstå at hvis man har følelser som er litt vonde, så betyr ikke det at man skal det sånn for alltid. Jeg var i et ungt sted i min selvutvikling, så jeg har kommet mye lenger, men følelsen jeg satt med etter den boka var ganske sterk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Her fikk jeg lyst til å svare meg selv! Men det går kanskje ikke.. Jeg synes jo absolutt at det er witch craft, som har gjort at jeg har funnet lykken i mitt liv. Det gjør meg lykkelig at jeg eier min egen bedrift, og at jeg har en bestevenninne som absolutt støtter meg og bygger meg opp. Jeg tar aktivt valg hver dag for å gjøre situasjonen min så bra som mulig, så i bunn og grunn så er det jo meg selv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ja, nei, jeg tenner kanskje litt lys og setter frem litt chips og godteri og Pepsi Max. Spiller litt Zelda på Nintendo Switch, leser noen fantasy-bøker. Når jeg skeier ut foregår det i ganske rolige omstendigheter, hehe.

Er det noe du angrer på?

– Jeg tenker at alt i mitt liv har ført meg til den situasjonen jeg er i dag, så å direkte angre noe gjør jeg ikke. Men et dumt valg var kanskje å starte på privatstudier i psykologi, droppe ut noen måneder og tape en del penger. Men det var jo det som måtte til for at jeg skulle flytte til Oslo og starte CovenLunatics, da.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg tror jeg kunne tenke meg å fly, men bare om det fantes et skjold eller noe, så det ikke var så kaldt. Også fly så fort at det var som å ta fly, for å spare miljøet. Det hadde vært fint.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig til å lese bøker, så mine barndomshelter var nok fiktive. Spesielt de sterke, kvinnelige. Hermine i «Harry Potter», Katniss i «Hunger Games» og Clare i «Mortal Instruments». De stod opp for seg selv!

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

Jeg hadde egentlig tenkt til å svare Lana Del Rey, youtuberen Jonna Jinton, og Nelly, slik at Nelly også fikk oppleve å møte Lana Del Rey. Men nå som du sa at det kunne være fiktive også, så hadde det jo vært fint med de sterke kvinnene fra forrige spørsmål. Enten eller!

[ Da grensen var stengt mellom gode naboer ]