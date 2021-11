Pårørende og kvinnehelse i fokus for jubilerende Hvaler-forening

Hvem: Rigmor Østigård (alder er bare et tall)

Hva: leder Hvaler sanitetsforening

Aktuell: Foreningen markerer 110 års jubileum, og drar i gang et tredagers pilotprosjekt for pårørende.





Sanitetskvinnene på Hvaler driver med mer enn å forberede jubileumsfesten i desember og knyte fastelavnsris, nå skal dere bistå pårørende. Hva er målet med dette prosjektet?

– Hvaler sanitetsforening er en av fire sanitetsforeninger i landet som er valgt ut for å starte opp dette prosjektet. Det kalles «kløverkafé», et sted der pårørende til personer over 65 år med et hjelpebehov kan treffes, snakke sammen og ikke minst få faglig påfyll. Vi har foreløpig satt av tre kvelder med temaer som er aktuelle for pårørende. Første temakveld er gjennomført og det kom mange innspill til foreningen om hva pårørende sliter med. Formålet med prosjektet er å skape en arena for de som føler seg alene med et stort ansvar for en pårørende. Er slitne og ikke minst sitter med mange spørsmål. Vi i Hvaler sanitetsforening ønsker å være med på å legge veien videre for en gruppe mennesker som absolutt fortjener å bli sett og hørt.

[ 40 år siden Stabbur-Nilsen ga Hjørgunn gård til Sanitetskvinnene: – Ingen selvfølge at vi fortsatt er levedyktige ]

Norske Kvinners Sanitetsforening har kvinnehelse som hovedsatsingsområde, hva må gjøres for at dette temaet blir prioritert i samfunnet?

– Det er riktig. Vi har kvinnehelse som vårt satsingsområde fordi temaet har vært nedprioritert. Det har vært fokusert på forskning av menn, og kvinner har fått behandling ut fra forskningsresultater på menn. Dette er helt feil, og vi som Norges største humanitære kvinneorganisasjon kan ikke akseptere det. Derfor bidrar Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) med millioner til forskning på kvinnehelse hvert år. Vi må fortsette å prioritere forskning på kvinner og vi må være en synlig og sterk pådriver overfor politiske myndigheter og samfunnet. For øvrig arrangerer vi et åpent møte 10. november på Ungdomslokalet Rove. Her blir det foredrag av forskningsansvarlig og spesialrådgiver i NKS, Elisabeth T. Sward, med tittelen: «Kvinnehelse er mer enn bikinimedisin».

Debatt: Det er ikke vår feil! Vi blir eldre

I år har dere bidratt i arbeidet med koronavaksinering på Hvaler. Hvorfor stiller dere opp på en slik dugnad?

– Beredskap var grunnen til at Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet i 1896 da det var fare for krig mellom Norge og Sverige. Beredskap har senere hatt et stort fokus hos organisasjonen. Hvaler Sanitetsforening har en samarbeidsavtale med Hvaler kommune om å være i beredskap i kriser og katastrofer som kan oppstå. Vi har en egen omsorgsberedskapsgruppe som trer i kraft ved behov. Et slikt behov ble det da koronavaksineringen skulle gjennomføres i vår kommune. Når vi tenker på at med omsorgsberedskap menes å være beredt til å yte omsorg i forbindelse med pandemi, ulykker, kriser eller katastrofer var det en selvfølge for oss å stille oss til disposisjon i forbindelse med den store vaksinasjonen. Dette var vårt bidrag til fellesskapet.

[ Siste stikk på Folkets Hus, Spjærøy ]

Alle ferske Hvalerborgere får en babypakke av dere, og blir invitert på trilletur langs kysten. Er planen å forme gode innbygger helt fra vugga?

– Det var litt av et spørsmål. Jeg tror vi har liten innflytelse på de små som ligger i vognene sine. Men … vi har lenge gitt en gavepakke til alle nyfødte i Hvaler. Et av våre medlemmer organiserer dette gjennom helsesykepleier i kommunen. Medlemmer strikker luer og sokker, pluss at pakken inneholder et håndkle med sanitetsforeningens logo. Dette er en velkomsthilsen til nyfødte fra foreningen vår, og vi håper selvfølgelig at den nybakte moren etter hvert skal bli medlem. Et helt nytt tiltak er kløvertrilletur for kvinner i barselpermisjon. Vi ønsker at unge mødre kan møtes og skape en sosial arena der felles spørsmål og problemstillinger kan tas opp. Dette tiltaket er i startfasen, det jobbes med temaer for turene, og vi har god tro på at dette er et tiltak som vi skal jobbe videre med. Men tilbake til spørsmålet: «Vi satser på mødrene i første omgang!».

Dere har tidligere bidratt til at vanskeligstilte på Hvaler får både mat og gaver til jul. Hvilke planer har dere nå, snaue to måneder til julaften?

– Planene er klare. Vi gjør det samme som tidligere år. I disse dager tar vi kontakt med frivillighetskoordinatoren i Hvaler som via NAV sørger for at vi får lister over hvor mange barnefamilier/enkeltpersoner som har behov for «en utstrakt hånd» før jul. Deretter settes det opp handlelister og flere sanitetsmedlemmer får ansvar for å handle og pakke julekurvene for distribuering via NAV. Julekurvene leveres ut i juleuka. En veldig hyggelig ting å være med på i førjulsuka.

Hvordan er tilgangen av nye medlemmer?

– Vi lever i medvind! Akkurat nå har jeg ikke tallet på nye medlemmer i løpet av året, men i løpet av de siste to månedene har vi fått ti nye medlemmer. Kjempebra! Det som er ekstra fint er at de fleste av disse nye, er medlemmer som vil være aktive og «trår» til med en gang.

[ Skal igjen sette seil på tradisjonsbåt fra Hvaler ]

… og så noen faste spørsmål:

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Shabana Rehman «Min vei ut av volden»

Hva gjør deg lykkelig?

– Når alle rundt meg har det bra!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Pasta og wienerpølser, kanskje et glass hvitvin. Ikke bra for vekta!

[ Hege (51) åpnet antikvitetsbutikk på Hvaler – med en helt spesiell forretningsidé ]

Er det noe du angrer på?

– At jeg som ung og nygift vasket hele huset hver uke.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det vet jeg ikke, men i min alder skulle jeg nok ønske at jeg hadde arbeidskraften fra jeg var i 20-åra.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg kan faktisk ikke huske at jeg hadde noen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Det kommer vel ikke som noen overraskelse: «Fokus og forskning på kvinnehelse».

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Den første jeg ville valgt er Norske Kvinners Sanitetsforenings stifter, Fredrikke Marie Kvam. Så en idrettsstjerne, Marit Bjørgen, deretter en politiker, tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Det tror jeg hadde blitt en interessant middag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen