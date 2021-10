Hvaler: – Jeg er opptatt av at den vanlige mann, kvinne, gutt og jente skal få lov til å skinne

Hvem: Jan Torkel Torstensen (59)

Hva: Journalist for Hvaler Budstikke

Aktuell: Startet lokalavis på Hvaler





Gratulerer, Hvaler Budstikke er på nett. Hvordan har mottakelsen vært?

– Den har vært god. Jeg har snakket med veldig mange mennesker her på Hvaler de siste månedene, og de aller fleste har vært veldig positive til prosjektet.

Hvorfor trenger Hvaler en egen lokalavis?

– Fordi både fastboende og deltidsboende fortjener det. Lokalavisene er hjertet i lokalsamfunnene våre, akkurat som Dagsavisen Demokraten og Fredriksstad Blad er det inne i byen.

Hva kommer du til å skrive om?

– Det får dere se etter hvert. Jeg er opptatt av at den vanlige mann, kvinne, gutt og jente skal få lov til å skinne.

Du bor på Skjærhalden. Kan tette bånd i et lite lokalsamfunn påvirke hvordan du som journalist skriver en sak?

– Nei.

I 19 år har du ledet sportsredaksjonen i Ringerikes Blad. Hva kan idrettslaget, volleyballklubben, sportsskytterne, golfklubben og fiskeforeningen vente seg av omtale?

– Idretten er kjempeviktig, i likhet med kulturarbeidet som gjøres her på Hvaler. Og både idrett og kultur er like viktig i et bygdesamfunn som i byen. Ja, kanskje enda viktigere. Det skaper samhold og lidenskap. Jeg har jobbet med toppidretten på nært hold både vinter- og sommerstid, og dette har satt enkelte ting i perspektiv hos meg. For meg er breddeidrett minst like viktig som toppidrett. Breddeidretten på Hvaler skal få merke at de har fått en lokalavis som bryr seg.

Hvordan skal du få prosjektet til å gå rundt økonomisk?

– Gjøre en god jobb og skape tillit.

Blir Hvaler Budstikke en abonnementsavis?

– Ja.

Du har jobbet som journalist i over 30 år. Er mediebransjen stedet man bør investere sparepengene sine?

– Kanskje jeg ikke har brukt sparepengene mine?

… over til våre faste spørsmål i denne spalten:

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg leser sjelden bøker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg er sammen med familie og venner, eller ser en god fotballkamp på Old Trafford i Manchester. Da føler jeg meg privilegert.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg en øl på en pub og ser på United. Det er frikvarter for meg.

Er det noe du angrer på?

– Du trenger ikke angre dersom du tenker deg om før du sier eller gjør ting.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Overhodet ingen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det er to: George Best og Sølvpilen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Menneskerettigheter, likeverd og kampen mot rasisme.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Hvis jeg ikke kan velge å spise middag med min kone, sønn og datter, ville jeg valgt Martin Luther King, Nelson Mandela og en av de mange fantastiske kvinnene som hver dag kjemper for kvinners rettigheter i Afghanistan – med livet som innsats.

