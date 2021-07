Ingen snerpete gammel dame

Hvem: Mona Mathisen (52)

Hva: Bystyrerepresentant i Fredrikstad (Ap), og medlem av Teknisk utvalg

Hvorfor: El-sparkesyklene er antakelig kommet for å bli, men debatten rundt dem har ikke stilnet

Mona Mathisen er bystyrerepresentant for Ap i Fredrikstad. (Fredrikstad Arbeiderparti)

Du skrev et debattinnlegg sammen med Tina Bergstrøm i fjor høst, hvor dere etterspurte mulighet for å regulere bruk og utleie av el-sparkesykler innad i kommunen. Har det skjedd noe med regelverket etter det?

– Nå har kommunene fått mulighet til å regulere på ulike måter. Vi venter nå på at kommunedirektøren kommer med et forslag, så må vi ta en stilling til det, og mene noe rundt hvordan vi skal regulere det sånn rent praktisk i kommunen. Det har ikke skjedd noe utover det, men jeg ser frem til at forslaget kommer, forhåpentligvis raskt. Det er mange ulike meninger, fordeler og ulemper.

Hvorfor skaper egentlig el-sparkesyklene så stor debatt?

– Det er jo veldig mange som er opptatt av det er en form for forsøpling i byrommet. De ligger strødd overalt, og kan være til fare for svaksynte, eldre eller folk med barnevogn. For unge og spreke er det jo ikke noe problem å hoppe over eller gå rundt, men når det parkeres overalt, er det et problem. Jeg ser frem til at vi kan få det regulert! Det handler om at individets frihet må begrenses litt for å ta hensyn til fellesskapet, sånn er det på mange områder. Dette er noe nytt, og vi trenger å gå noen runder med hva som er nødvendig for at begge parter skal bli hensyntatt. Både de som tenker at dette er et supert og fleksibelt fremkomstmiddel, som gjør at de kan komme frem uten buss, og for dem som synes det kan være til hinder for et hyggelig byområde. Også dette med sikkerhet, selvfølgelig. Det er ikke til å stikke under en stol at det er ulykker med vanlige sykler og, men det har vært en eksplosjon i skader og uhell med el-sparkesykler. Vi må få bukt med det på best mulig måte.

Hva er det du mener må til for at det skal skje da?

– Der det er gående bør det være strenge restriksjoner. Man kan ikke gå i gågata med en liten tass og så blir den påkjørt. Dette dreier seg også om privateide el-sparkesykler, som det blir stadig flere av. Så er det jo det med hastighetsbegrensning, og så kan man tenke seg at det blir noe områdebegrensning for parkering, slik det er med bysykler i større byer. Der må man sette syklene fra seg i et stativ for at leia skal slutte å gå. Da forsvinner kanskje noe av fleksibiliteten, men da slenger de hvertfall ikke rundt.

Benytter du deg av dem selv?

– Jeg gjør ikke det. Jeg sykler gjerne, og går, men har enda ikke prøvd en el-sparkesykkel. Ser selvfølgelig at det er et fleksibelt og morsomt fremkomstmiddel for store og små, men jeg tenker også sånn for folkehelsa, så er inaktivitet et problem. Så det at flere barn og unge benytter seg av en sånn istedenfor å gå opp en bratt bakke.. Nå høres jeg sikkert ut som en snerpete gammel dame som mener at alt var bedre under krigen, og vil ikke fremstå som det. Men det er ulempene det medfører vi må prøve å gjøre noe med, på en måte som ikke bare er forbud og fy-fy.

Hva gjør deg lykkelig?

– Nå er det jo ferietid, så kan vel kanskje si at litt sånn late sommerdager i den flotte Skjærgården vi har med familie og venner og bading, det synes jeg er stas.

Hva gjør du når du skeier ut?

Som folk flest, spiser og drikker litt for mye av det jeg ikke har godt av, uten at jeg skal utdype det, hehe.

Er det noe du angrer på?

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg skulle vel kanskje ønske at jeg i ungdommen studerte i utlandet. Jeg ser jo mine egne ungdommer gjøre det, og jeg skulle ønske jeg også hadde gjort det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Må vel være å gjøre vann til vin, kanskje?

Haha!

– Det hadde vært billig.

Du hadde blitt en populær superhelt og, tror jeg!

– Ja, blitt inviter til alle fester!

Hvem var din barndomshelt?

– Da må jeg nesten svare at det var faren min. Han var en snill, morsom og kul pappa, som tok seg av ungane i gata på ulike vis. Nå blir han sikkert glad når han leser avisa.

Det er så fint! Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot rasisme og høyreradikalisme.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Da tror jeg at jeg ville invitert Elvis Presley, Bruce Springsteen og Carlos Santana. Så kunne jeg lagd middag, og de stått for underholdninga.

Ja, og du fiksa vina?

– Hvis jeg hadde fått den superkraften, så!

