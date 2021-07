Norges sterkeste fysioterapeut

Hvem: Anna Sørlie Heranger (29)

Altså, ikke bare er du norgesmester, du slo også to norgesrekorder? Det er ganske fett!

– Ja, i to enkeltøvelser, knebøy og markløft. Også slo jeg norgesrekord i totale kilo løftet i knebøy, benkpress og markløft. Den rekorden var det jeg som hadde fra før av og, så jeg bare løfta den litt.

Gratulerer så mye! Hva ligger egentlig bak et sånt resultat?

– Takk, takk! Det er mange år med trening det, mye søvn, mye mat og mye trening.

Hvordan er opplegget ditt, da?

– Det er veldig forskjell fra periode til periode, fire til seks dager i uka med styrkeløft, og ellers er det jobb og aktivitet utenom og.

Kaller de deg Pippi på arbeidsplassen nå eller?

– De syns hvert fall at jeg er blant de sterkeste, så ikke langt unna, si! Jeg møter folk i gangene på jobben som har fått med seg at jeg har blitt norgesmester, og det er jo gøy. Det er jo noe jeg trener for hele tiden.

Ja, og apropos arbeidsplassen, får du bruk for styrken din i fysioterapeut-hverdagen?

– Jeg jobber på sykehus, så skal ikke bruke så mye styrke der. Det gjelder heller å motivere folk til å bli glade i å bruke kroppen, så det er mer den idrettsgleden som gjelder.

Du skal også til EM i år! Hva gjør du for å forberede deg til det?

– Ja, om fem uker. Det er kort tid. Da er det tilbake til tung trening så fort som mulig, og holde formen i gang. Det blir lite hvile.

Burde det ikke vært omvendt?

– Burde det, men sånn er det når det er kort tid mellom konkurransene!

Okei, så over til de faste spørsmålene. Hva gjør deg lykkelig?

– Nei, si det? Å ha en kropp som funker i hverdagen. Trening, venner og familie gjør meg lykkelig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ja, med så mye rutiner som jeg har, så er det å spise litt mindre frukt og grønt og litt mer søtsaker, å skeie ut i min hverdag.

Du har det strengt eller?

– Det velger jeg jo selv, men jeg vil gjøre full pakke! Så prøver å spise riktig og sove nok, gjøre alt som trengs for å bli så sterk som mulig.

Er det noe du angrer på?

– Nei, i grunn ikke. Man lærer av alt man har gjort.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Er ikke noe spesielt jeg tenker på der, egentlig.

Er det fordi du allerede er supersterk? Du hadde ikke hatt lyst til å kunne fly eller sånn?

– Joo, det hadde vært fint å kunne fly da. Da hadde jeg ikke vært så redd for høyder, og kunne vært på topptur uten at det hadde gjort noe å falle ned.

Ja, nettopp, se det! Hvem var din barndomshelt?

– Hmm... Det har ikke vært noen spesifikke personer jeg har sett opp til. Jeg tar litt fra alt og alle, man har jo lyst til å ha det beste fra alle man har rundt seg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Det skulle vært en heftig sak for at jeg skulle gått i tog for noe, altså. Jeg ser ikke helt at det er det beste virkemiddelet.

Og siste spørsmål: hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Herregud, dette var jo bare supervanskelige spørsmål!

Haha, sorry!

– Det hyggeligste for min del er å ha mine nærmeste på middag.

