Hvem: Nora Wold (23).

Hva: Kortdistanseløper i friidrett.

Aktuell: Løper 400 x 400 meter stafett for Norge i 1. divisjon (nivå to) under EM for lag i rumenske Cluj søndag.

Hvor høyt rangerer du denne stafetten mot det du har deltatt i tidligere?

– Jeg har alltid hatt lyst til å være med på Lag-EM, hvor konkurransen er stor og sjansen for å bli tatt ut er liten. Jeg var nær ved å bli tatt ut også på 400 hekk, hvor Andrea Rooth ble foretrukket etter at hun og jeg har vært veldig jevne de siste årene. Jeg har etter hvert god erfaring med stafett og liker det. Så har jeg jo vært med på U23-EM to ganger, men dette er på seniornivå og mot blant andre Nederland, som med sine fire beste fra start vil vise oss hvor nivået ligger. Så det blir et høydepunkt for meg, dette.

Du blir 24 år dagen etter konkurransen – hva vil være den perfekte bursdagsgaven?

– Ja, det blir en bursdag med reising, med mellomlanding i München og venting der fire-fem timer. Jeg vet ikke helt hva vi kan forvente av plassering med stafettlaget, annet enn at de to beste rykker opp til Superligaen og de tre dårligste rykker ned. Jeg vet ikke om det er realistisk av oss å håpe på opprykk, men det hadde jo i alle fall vært fint å unngå nedrykk dagen før bursdagen min. Og at alle på laget får ut sitt beste.

Hvilken blir din etappe?

– Det vet jeg ikke ennå, og får trolig ikke vite det før vi har startet reisen til Romania. Men jeg tipper at den med best personlig bestenotering, Linn Oppegaard, løper enten først eller sist. Mellom oss andre er det vel nesten tilfeldig hvem som løper hvilken etappe. Jeg har løpt andreetappen under Nordisk før, men gir alt uansett.

Du ble nummer to på Bislett sist helg, igjen bak Amalie Iuel på 400 hekk. Er det i det hele tatt mulig å ta opp kampen med henne?

– Jeg har i alle fall aldri vært så nærme som nå. Men fortsatt er det Amalie som er klart best i Norge på 400 hekk. Vi andre prøver å nærme oss hvert år.

Hvordan gjør du det?

– Ved å løpe litt lengre på trening, løpe mye kortsprint og selvfølgelig fortsette å trene opp både spenst og styrke. I tillegg forsøker jeg stadig å restituere bedre. Alt i treningsarbeidet må perfeksjoneres.

Det er spesielt én ting du ikke gleder deg til når du kommer hjem fra Romania?

– Ja, karantenehotell, tenker du på? Det slipper jeg, har jeg funnet ut, siden jeg er fullvaksinert. Jeg slipper å tilbringe halve ferien på karantenehotell før jeg begynner å jobbe 5. juli, og det er jeg veldig glad for.

Da blir det kanskje en liten bursdagsfeiring på kvelden?

– Nja, det blir mye reising først, så det blir nok ikke særlig til feiring den kvelden. For det er mandag jeg har bursdag?

Ja, det kan jeg fortelle deg.

Hva gjør du når du skeier ut, da – selv om det ikke blir bursdagsfeiring?

– Jeg skeier i alle fall ut sjeldnere fordi jeg driver med toppidrett. Men det blir uansett ikke de helt store utskeielsene. Jeg prøver når jeg har litt fri å være mer sammen med venner utenom friidretten. Da er jeg med på stranda og bader, og kan være sent oppe og sånt.

Toppidrettsutøvere er gærne?

– Men jeg kan ikke drikke for mye alkohol, da – må passe meg litt for det.

Hvilken superkraft skulle du ønske at du hadde?

– At jeg aldri blir sliten, kanskje – både i løp og i hverdagen. Det hadde vært fint.

Ja, det kunne blitt ordentlig moro – farvel, Iuel! Hvem var barndomshelten din?

– Jeg så veldig opp til Christina Vukicevic og sikkert litt Petter Northug. Pappa var et forbilde på mange områder.

Da faren din, Jens Petter Wold, var gymlærer på ungdomsskolen min, gikk det gjetord om at han syklet og jogget til jobb på tvers av byen med en murstein i sekken. Kan du vennligst bekrefte eller avkrefte den myten?

– Det kan jeg dessverre ikke, for det er det ingen av oss hjemme som vet sikkert. Men jeg har også hørt om det. Han kan for eksempel ha lagt tunge ting i sekken og sagt at det var en murstein, men det kan også ha vært en murstein. Det høres som noe han kunne funnet på.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Det kunne vært at alle barn skal ha like muligheter til å drive med idrett – at alle kan få prøve det de vil uavhengig av økonomien hjemme.