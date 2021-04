Hagesentereier om videre drift: – Jeg har blitt tvunget til å låne penger avsatt til skatt

Hvem: Anne Marie Berg (43).

Hva: Eier og daglig leder Lunds hagesenter i Torsnes.

Aktuell: Uforutsigbare korona-nedstengninger har gitt dagsomsetninger på drøye 3.000 kroner. «Klikk og hent» eller «Ring og bestill» har ikke vært noen suksess.





Stor usikkerhet er tydeligvis det eneste sikre når det gjelder koronatiltak. Etter suksessåret ble det ny nedstengning i april – hva gjorde dette med omsetningen?

– Det var tøft å se hvor lite vi solgte på «klikk og hent» eller «ring og bestill», i forhold til når kundene får komme inn selv. Vi får jo beskjed om nedstenging bare noen timer før det skjer, så det er vanskelig å legge noen planer.

Hva viste kassaoppgjøret sammenlignet med tidligere år?

– Uke 14 endte 150.000 kroner bak fjorårets omsetning i samme periode. Som eksempel på en dagsomsetning var den på 3.200 kroner.

Og med denne omsetningen skal du lønne fire ansatte. Har du hatt noen ekstra midler å tære på?

– Jeg har lagt av en del penger til restskatten jeg får i år, så har blitt tvunget til å låne av dem. Ellers har jeg jo egne sparepenger jeg kan sette inn hvis det blir helt nødvendig.

Du må gjøre store innkjøp av gangen. Hvordan sikrer kompensasjonsordningen denne drifta?

– Jeg har forstått at vi kan få i kompensasjon til dekning av faste utgifter. Siden jeg ikke har noen husleie, vil det si ca. 4.000 kroner i måneden til strøm. Noe mer enn det får vi nok ikke.

Fredag 16. april kunne dere åpne hagesenteret igjen. Er hagefolket sugne på å sette i gang?

– Ja veldig, de har lengtet etter å kunne starte opp ute. Sist fredag solgte vi for 47.000 kroner, noe som er mer normalt for årstiden.

Du har hatt som mål å passere 6 millioner kroner i omsetning, det greide du i fjor. Planen var å holde åpent hele året. Hva tenker du nå?

– Det koster jo litt ekstra å holde åpent på vinteren, siden vi ikke tjener penger. Men jeg håper det kan bli lønnsomt på sikt.

Med en planteekspert i spaltene må vi få svaret på hvilke vekster vi allerede kan plante ute nå i april og mai?

– Det som er helt sikkert på blomsterfronten er jo stemor. Det finnes også noen andre som tåler ned til frost, som ranunkler og nellik – samt Bacopa, Surfina og Pelargonia. Vel å merke hvis de er herdet og dekkes til når det blir kjølige netter. Ellers er jo alt av busker og stauder mulig å plante.

Det blir ingen «9 til 4 jobb» framover?

– Drive et hagesenter er en livsstil. Mye jobbing i sommerhalvåret og mindre i vinterhalvåret. Noe som medfører lite tid til familie og venner. Men, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg som 29-åring tok over stedet her i Torsnes.

… tiden er kommet til noen faste spørsmål:

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Under mandeltreet – notater om det indre livet» av Magnus Malm.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med gode venner.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker Baileys Irish Cream i kaffen. Ps. Jeg liker ikke kaffe.

Er det noe du angrer på?

– Helt sikkert, men kan jo ikke gruble på det. Men siden du spør. Som sekstenåring hadde jeg veldig lyst til å være med i ett år på skoleskipet Christian Radich – men turte ikke helt det da.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å kunne fly.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Likestilling og kvinners rettigheter.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Erik Bye, Ari Behn og Gro Harlem Brundtland.

