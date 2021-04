Åpnet to serveringssteder i koronaåret - med suksess

Hvem: Ingeborg Nygaard (36)

Hva: Driver restaurantene Slippen og Køl, samt bakeriet Bakfickan og delikatesseforretningen Holwech fiskeri som åpnet i Fredrikstad i 2020

Hvorfor: Denne våren er Bakfickan anerkjent med den nasjonale Tine-prisen «Årets wienerbrød» mens Holwechs helgekasse nylig fikk terningkast fem i VG.

Ingeborg og hennes svenske mann, Tobias, har gjort Fredrikstad til sitt hjem og driver fire serveringssteder her. (Restaurant Slippen)

Hei, Ingeborg, jeg hører måkeskrik – er du hjemme eller på jobb?

– Jeg har akkurat kommet hjem fra jobben på Slippen. Vi er midt i planleggingen med å åpne igjen.

Så bra! Og kanskje litt skummelt, eller?

– Nå er vi der at vi bare må få maskineriet i gang før sommeren. Med mindre det kommer noen veldig store overraskelser nå, så kommer vi til å åpne – med eller uten skjenkebevilling.

Det er det nok veldig mange som ser fram til! For en liten stund siden kåret Tine Norges beste wienerbrød, og dere gikk helt til topps med det juryen kalte en «herlighet med rabarbrakompott, toppet med pistasj og syltede rabarbra». Gratulerer!

– Takk!

Jeg har selv smakt det, og er enig i at det var perfekt balanse mellom søtt og syrlig. Hvem er mesterhjernen bak herligheten?

– Den ble skapt ut av et samarbeid mellom de som jobber på Bakfickan, og er i stor grad inspirert av tidligere desserter vi har hatt på Slippen.

Når du sier det, så kjente jeg faktisk igjen den gode smaken av Slippens rabarbra-granite. Dere er glade i rabarbra?

– Vi elsker rabarbra! Absolutt!

Og så kommer VGs godt.no og gir Holwechs helgekasse terningkast fem, og slenger samtidig på honnør til Slippen. Kudos!

– Ja, det var veldig koselig! Det er alltid litt ekstra stas å få gode anmeldelser fra riksmediene, og det er gøy å bli lagt merke til.

Ryktet må ha spredd seg greit når dere får en VG-anmeldelse på lokal take-away. Kommer folk til Fredrikstad for å hente mat?

– Ja, vi har hatt kunder som har kjørt ganske langt, både fra nabokommunene og helt fra Oslo. Jeg tror folk er helt utsulta på å kose seg og oppleve noe litt utenom det vanlige. Det spesielle er jo at både Bakfickan og Holwech fiskeri åpnet i fjor og er kun drevet i disse koronatider. Uten helgekassa hadde kanskje ikke Holwech overlevd.

Fra Oslo til Fredrikstad - det må man kunne kalle langreist take-away. Dere har overlevd på innovasjon, rett og slett?

– Joda, men helgekassa hadde vi faktisk tenkt på allerede før koronaen kom. I en normal verden er vi jo vant med å være kreative. Det har vært vanskelig det siste drøye året, for nå har det jo ikke spilt noen rolle hvor bra mat vi lager eller hvor dyktige vi er på service. Hele det grunnlaget er tatt bort. Da er det også kjempegøy at vi har gjestene våre med oss og at de kjøper helgekassa. Det er en liten lykke oppi alt det negative og all frustrasjonen å vite at folk står rundt om på kjøkkenene sine og lager sin egen Slippen-middag.

Men nå kan vi jo heldigvis snart få «the real deal» på restauranten.

– Selvfølgelig, men vi håper jo at helgekassa vil leve videre også etter at verden er i gang igjen. Vi kommer til å ta sommerferie fra helgekassa snart, men den vil få en skalldyrkasse som vikar. Den blir lansert innen et par ukers tid. Vi tror at når finværet nå kommer, så vil folk heller være ute enn å stå inne for å lage en treretters.

Med alt dere har fått til i et veldig krevende år, hva er du mest stolt av?

– At vi har klart å etablere to nye konsept på tross av korona, er jeg stolt av, men jeg er også veldig stolt av personalet vårt. Alle har vært så flinke til å omstille seg. Det har hele tiden vært endringer og utfordringer, men alle har prøvd å gjøre det beste ut av det. Og så er jeg veldig takknemlig for at alle som har jobbet for oss, nå kommer tilbake.

Ja, for på tross av alle gode grep har også dere vært hardt rammet av koronaen?

– Ja. På Holwech har vi klart å unngå permitteringer. Der har serveringspersonalet i stedet vært med å lage helgekassene, men på Slippen er det 25 som er permitterte.

Det er ikke vanskelig å forstå at dere begynner å bli klare til å komme i gang igjen?

– Vi har vært klare hele tiden, vi, men nå har vi også trua. Vi planlegger for fullt.

Det er du og mannen din Tobias som driver alt dette. Er det sånn at dere sitter og fabler om nye ideer på fritiden også?

– Ja, vi er nok litt skada. Med en gang vi får litt kontroll, begynner vi å tenke «men vi skal ikke gjøre det da?» Dette er hundre prosent livsstil, og det er umulig å skille på jobb og privat. Jobben påvirker livet vårt i alt vi gjør.

Du er fra Nord-Norge og mannen din fra Sverige. Hvordan har koronaen preget dere privat?

– Vi har to døtre på fire og seks år, og nå er det over et år siden vi var i Sverige. Et år er veldig lang tid for en fireåring. Vi har også blitt tante og onkel uten å ha fått møte den nye babyen, og i Nord-Norge er vi vel ikke helt velkommen der heller. Det er kjipt, men det er ikke unikt for oss. Vi savner selvsagt besteforeldre og familie, men vet at vi ikke er alene om å kjenne på det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familie og venner; jeg elsker å være sosial! Akkurat nå gjør også sola og våren meg lykkelig. Og selvsagt god mat og drikke.

Hva er ditt beste sommerminne?

– For noen år siden arrangerte jeg «reunion» her i Fredrikstad, med rundt 20 venner med familie, fra tiden da jeg var ambassade-kokk i Washington DC. Nå er alle spredd over flere land, og det var en helt fantastisk opplevelse å få samle «DC-familien». Fredrikstad viste seg fra sin beste side med nydelig vær, og huset var stappfullt av noen av de fineste folka jeg kjenner. Får tårer i øynene av å tenke på det, som jeg gleder meg til å kunne klemme og være sammen med venner og familie, uten å tenke på restriksjoner!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Skulle ønske jeg kunne leve uten søvn! Det hadde løst mye! Har levd en del med lite søvn under småbarnsårene, og det har funket dårlig. Jeg blir rett og slett en dårligere versjon av meg selv.

Hvilke tre personer skulle du gjerne invitert til middag?

– Da ville jeg invitert med min gode venn Marius fra DC-tiden som er den perfekte samtalepartner, Trygve Skaug – han virker så utrolig fin, også hadde det vært gøy å ha med Barack Obama.

Og hva serverer du da?

– Da hadde det blitt Italiensk mat og drikke, laget av min kjære Tobias!

