Boblevaffel, japansk vaffel eller kanskje pølse i vaffel?

Hvem: Thea Sinding (28)

Hva: Driver kafeen og food trailer’n vaffelbua i Sarpsborg

Hvorfor: 25. mars er den skandinaviske Vaffeldagen

[ Det tok 25 år før Jan-Erik Fjell tok seg bryet med å fullføre noe som helst, men da det først skjedde var reisen fra Nav til toppen av bestselgerlistene sjokkerende kort (+) ]

På torsdag er det vaffeldagen, og da kjenner jeg at det er helt riktig å snakke med en vaffelekspert. For du er det, ikke sant?

– Vel, ekspert og ekspert. Vi spesialisere oss jo på vafler med våre helt egne rører som vi har komponert selv, så ja, kanskje…

Selvkomponert, ja! Det har blitt en del prøving og feiling da?

– Masse! Vi begynte planleggingen av Vaffelbua allerede i desember 2019 og åpnet i april 2020, så vi hadde noen måneder på oss til å eksperimentere.

Nettopp, du åpnet nytt serveringssted midt midt i en pandemi, du. Hvordan har det vært?

– Ja, midt under lockdown, faktisk. Det har gått over all forventning! Jeg var veldig spent på hvordan vi skulle bli mottatt, men vi måtte bare satse og startet vårt vaffelutsalg fra en food trailer.

Taiyaki, en fisk selv den mest kresne kan like. (Vaffelbua)

Når jeg tenker på food trailers, ser jeg for meg pulled pork og dumplings og annen eksotisk mat, men dere kjørte på med de gode, gamle vaflene.

– Ja, men vi er mer enn «bare» vafler. Vi har tradisjonelle vafler, men også asiatiske bubble waffles, japanske taiyaki-vafler som ser ut som fisk og en vegansk og glutenfri vaffel.

Taiyaki? Smaker den fisk også?

– Neida, den er god og søt som de andre. Jo, og så har vi selvsagt pølse i vaffel.

Er det sant? Det må vi nesten snakke litt om, kjenner jeg. La oss begynne med det viktigste: Hvem har kravet på opphavet til pølse i vaffel?

– Den gir jeg til Eivind Hellstrøm, som solgte det i onkelens kiosk i Moss.

Akkurat ja, så selv du som er Fredrikstad-jente mener du den er mossingenes. Men er det egentlig godt?

– Absolutt! Jeg anbefaler å begynne enkelt med en naturellvariant: vaffel og wienerpølse. Alle liker vafler, og de fleste liker pølser. Så kan du ta der derfra, og eksperimentere videre med ketsjup og sennep.

Saken fortsetter under videoen

En østfoldsk spesialitet er det i alle fall. Du valgte å servere vaflene dine til sarpingene i stedet for i hjembyen, jeg vet ikke helt hva vi skal synes om det?

– Ja, Sarpsborg var villige til å ta oss imot, og når Sarpsborg ville satse på oss, så satser vi også på dem.

Okei, den ser jeg. Men kommer dere noen gang med food trailer’n til Fredrikstad? Eller tar dere den kanskje med til hovedstaden eller sommerparadiset Hvaler?

– Jeg har lekt litt med ulike tanker, men enn så lenge er vi midt i en pandemi, så jeg har ingen konkrete planer om det ennå.

[ Hvaler-ordfører satser på mangedobling av antallet bobilplasser ]

Men du, nå har vi snakket oss litt vekk, for det var jo Vaffeldagen vi skulle snakke om. Hva er det som er så bra med vafler?

– Det er jo noe alle liker helt i fra de er store nok til å spise og fram til de er gamle. Vafler bringer oss sammen. Den følelsen av komme hjem til mor og få nystekte vafler på en søndag, den gjør noe med deg. Og så topper du det med is i tillegg. Den kombinasjon der er rett og slett veldig ålreit. For oss nordmenn er også vafler assosiert med så mange positive opplevelser; det finnes vel ikke en idrettshall i landet som ikke serverer vafler. For ikke å snakke om skihyttene!

Mange er litt skeptiske til importerte og amerikanske merkedager som Halloween, men Vaffeldagen er svensk har jeg lest, og der er det visst sånn at vaffelen markerer overgangen fra vinter til vår. Det må jo være innafor å feire?

– Enig! Og det er mer til den dagen også, for 25. mars er jo akkurat ni måneder før jula, og i Sverige kaller de det Maria Budskaps dag. Det er litt fint, syns jeg. Og så er det mye symbolikk i de varme, søte hjertene. De sier noe om samhold, og det trenger vi nå. Vi klarer oss gjennom dette – alt blir bra.

Hvordan kommer du selv til å markere Vaffeldagen?

– Vi feirer som vi alltid gjør med å spise vafler og kose oss. Dessuten kjører vi tradisjonell vaffel til 10 kroner hele dagen. Take-away selvfølgelig! Vi tar smittevernet på alvor, samtidig som vi håper at folk støtter opp om det lokale næringslivet.

[ Sentrumsleder Line Jeppesen: – Det viktigste jeg gjør er å tenke framover og ha visjoner for det bylivet vi skal skape igjen ]

Og for oss som ikke kan besøke deg, har du en ny vri på vaflene som vi kan prøve hjemme også?

– Lag eggehakk og pøs på med masse grønnsaker og røkelaks eller spekeskinke. Gå utenfor komfortsonen din og fyll på med det du liker. Det er kjempegodt og gjør vaffelen til et helt lite måltid. Prøv!

Digg! Hva gjør deg lykkelig forresten?

– Når kundene kommer til meg og får den vaffelen de vil ha; det smilet det gir, det gjør meg lykkelig. Og familien selvsagt. Må ikke glemme dem. Men det uttrykket folk får av å spise en god vaffel, det er litt magi i det.

Og hva gjør du for å koble av?

– Netflix! Jeg lener meg tilbake i sofaen og ser en god film.

Hvis du kunne invitert tre personer hjem til deg på Vaffeldagen, uten å tenke på smittevern, hvem skulle det vært?

– Tror jeg hadde invitert naboen, jeg. Naboen med familie, det hadde vært koselig!

Og hva serverer man av drikke til vafler?

– Mineralvann er en sikker vinner, men selv syns jeg det er veldig godt med en god kaffe.

Enig!

Theas bubble waffles, eller boblevafler, er fylt til randen med godsaker. (Vaffelbua)