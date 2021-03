– Det viktigste jeg gjør er å tenke framover og ha visjoner for det bylivet vi skal skape igjen

Hvem: Line Jeppesen (39)

Hva: Sentrumsleder Fredrikstad Næringsforening

Hvorfor: Denne uken måtte også butikker og serveringssteder i sentrum stenge ned etter nye innstramminger i hele Viken

Så var vi her igjen da. Hvordan tok du nyheten om nedstengingen?

– Jeg ble litt sjokkert altså, selv om vi burde vært forberedt. Jeg følte at skuldrene hadde begynt å senke seg litt, og opplevde at vi i Fredrikstad hadde kontroll. Så der i sofaen mandag kveld, ble jeg litt satt ut. Dette er jo også første gang at butikkene i sentrum blir stengt helt. Heldigvis er vi noen erfaringer rikere denne gangen, og jeg ble imponert over hvor mange som kjapt kom seg opp på hesten igjen klare for å jobbe videre og se etter nye muligheter.

[ Hardt rammet sentrumshandel må tenke nytt i møte med koronakrisen (+) ]

Ja, bedriftene har jo blitt innovative dette året. Hva har overrasket deg mest?

– Hvor kjapt de har klart å fokusere på muligheter og tenke ut nye grep for å få ting til å gå rundt. Et av de første eksemplene var Dis Design som i fjor lagde påske-kit som folk kunne bestille. Og så begynte Køl å selge kjøtt, og finner måter å selge ut råvarene sine på. Men jeg er også imponert over aktører som tidligere har fokusert veldig på sin fysiske bedrift, men som i løpet av året har kommet seg på nett og hatt suksess med det. Eller de som har tatt i bruk sosiale medier, og plutselig selger kjoler på Instagram som bare det. Det har vært moro å følge, og det viser at mange vil komme styrket ut av dette.

I mars sa du til min kollega at du var imponert over aktørenes guts, men et år med dette tærer jo på. Hvordan er moralen nå?

– Motivasjonen for innovasjon kom utrolig kjapt opp igjen. Jeg sendte ut en mail mandag kveld, og fikk raskt svar fra folk som fortalte meg om hva de nå skal gjøre. Vi får til mer enn vi tror. Men det er heller ikke til å stikke under en stol at det begynner å tære på. Mange har det beintøft.

Hvem er hardest rammet?

– De som ikke har mulighet til å holde åpent eller å selge sin opplevelse i en annen innpakning, sånn som barer og nattklubber.

Nei, ser den, det er vanskelig med litt «take away»-nattklubb.

– Nettopp, de har jo ingen muligheter akkurat nå. Dessuten er det mange ansatte i hele restaurant- og utelivsbransjen, og det ansvaret er en tung bør å bære på skuldrene for arbeidsgivere. Det tærer på.

[ Høyere arbeidsledighet er «den nye normalen» (+) ]

Hva gjør dere nå for å ivareta sentrumsbedriftene?

– Vi samler oversikter over take-away-tilbud for å gjøre det så lett tilgjengelig som mulig for forbrukeren. Så er det også å være menneske og lytte når ting er vanskelig. I tillegg hjelper jeg bedriftene å navigere i regelverket for åpninger, permitteringer og sånt. Men det viktigste jeg gjør er å tenke framover og ha visjoner for det bylivet vi skal skape igjen.

Ja, hvordan ser du på framtiden da? Har du håp om en god sommer for Fredrikstad sentrum?

– Jeg har så stor tro på sommeren! Og den troa er ikke mindre nå. Jeg har tro på vaksinen, og på nok en deilig hytte- og hjemmesommer der folk er sugne på å bruke byen sin igjen, på å shoppe og nyte og være sammen.

[ Kronikk: – Vi skal nyte utepils på brygga, samles til lek i Kirkeparken og stå i flokk på byferga, men før det må vi sammen ta vare på byen vår ]

Kjenner at jeg gleder meg allerede! Og det er en god overgang til vårt faste spørsmål «hva gjør deg lykkelig?»

– De aller næreste og små tinga, som når familielivet fungerer og hverdagen fungerer. Jeg er et hverdagsmenneske.

Er det noe du angrer på?

– Nei, hadde jeg gjort ting annerledes, ville jo livet vært annerledes enn det er nå, og jeg er på et godt sted i livet.

Hva gjør du for å koble av?

– Da trener jeg. Jeg er så heldig at jeg har treningsrom hjemme, og det har vi fått brukt masse i år.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne vært en suveren vaksineoppfinner.

Hvilke tre personligheter inviterer du på middag?

– Min barndomsheltinne Helen Keller, næringslivsleder Anita Krohn Traaseth og Rema-gründer Odd Reitan. Det hadde blitt en fin gjeng!

Og da blir det kjøtt fra Køl til denne trioen?

– Ja, det blir i hvert fall mat fra Fredrikstad... Til en sånn festaften hadde jeg nok spandert på oss en helgepakke fra Holwech.

[ Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv (+) ]