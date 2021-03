Programleder for «Superkroppen»: – Jeg tror penis er et sensitivt tema for gutter

Hvem: Dennis Siva Lie (26)

Hva: Programleder for NRK Super

Hvorfor: Aktuell med «Superkroppen», som skal utforske alle typer kropper. Programmet hadde premiere forrige mandag

Hei, grattis med programlederjobb! Hvordan er det å være ansiktet utad for et program om nakne kropper?

– Takk! Jeg synes det er kjempegøy og ble superglad da jeg fikk jobben. Jeg synes budskapet er ekstremt viktig. På instagram, tiktok og andre sosiale medier ser man ikke vanlige kropper. Etter at jeg begynte å jobbe med programmet ble jeg veldig bevisst på det selv, at vanlige kropper ikke får nok plass. Det å gi dem plass har vært veldig kult.

Hvorfor er det viktig med et sånt program for barn, mener du?

– Etter å ha jobbet to år i barne-tv, har jeg skjønt at barn helt nede i seksårsalderen er på sosiale medier. Mange sosiale medier, som tiktok, var i utgangspunktet laget for barn, men så begynner eldre og voksne å bruke det. Det som skjer da er at de lager innhold som de vet at «selger», og kropp selger. Det er mye fokus på kropp på sosiale medier, og det kan skape press og forventninger om at man skal se ut på en viss måte. Jeg synes det er fint at NRK lager et program som er helt ærlig og redelig og viser hvordan vanlige kropper ser ut.

I første episode advarer dere om at det straks kommer ti nakne pupper på skjermen. Hvorfor gjør dere det?

– Haha! Det er nok et program som er litt kleint for barn å se på med foreldrene sine. Jeg ville i hvert fall ikke sett det med mine foreldre hvis det hadde gått da jeg var barn. Det er det jo greit å advare om.

Trenger barn å forholde seg til nakne voksne, da?

– Vi blir alle voksne på et tidspunkt og det er voksne kropper man ser i sosiale medier. Programmet handler jo også om å komme seg gjennom puberteten uten å få et helt forvridd selvbilde. Å se nakne, voksne kropper er ikke unaturlig, og vi kommer alle til å se det før eller siden. Å bli mer bevisst på hvordan det ser ut, tror jeg er lurt. Jeg har hørt at flere unge ikke tør å dusje nakne etter gymmen. Før var jo det helt normalt! Det er mer kroppspress nå enn det var for 20 år siden.

Hvilken episode synes du var morsomt å lage?

– Kanskje den episoden om hele kroppen. Jeg var så glad for alle svarene vi fikk fra deltakerne. Men puppeepisoden var også morsom! De to episodene var blant de siste vi spilte inn. Da var jeg rutinert i programlederrollen og hadde mer teken på hvordan jeg skulle gjøre det.

Hvilken var rarest, eller kleinest, da?

– Kanskje penisepisoden. Det var litt merkelig å ikke kunne dele egne historier. Mange av de tingene som deltakerne sa, kunne jo jeg relatere meg til, men jeg følte ikke at det var på sin plass at jeg også delte. Det var litt vanskelig å bare gå videre. Jeg tror penis er et veldig sensitivt tema for gutter.

Over til litt faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Trening! Det er min tran, jeg trenger det hver dag.

Hvordan har det gått nå som treningssentrene er stengt, da?

– Heldigvis er de åpne her i Trondheim!

Er det noe du angrer på?

– Jeg synes det er dumt å angre på ting. Noen ganger blir jeg bitt av minner som får meg til å tenke «åh, jeg skulle ikke gjort det der», men hvis jeg ikke hadde gjort det så hadde jeg ikke fått innsikt i det problemet. Du kan kalle det hell i uhell.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da prøver jeg å justere retning og finne ut hva det er jeg gjør som gjør at jeg bryter med en rutine. Men hvis jeg for eksempel spiser sjokolade en dag det ikke helt var planen, så henger jeg meg ikke opp i det. Jeg spiser uansett mye godteri så jeg hadde blitt gal om jeg skulle holdt det mot meg hver gang jeg skeia ut.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Atle Antonsen. Jeg tror han er en morsom fyr. Eller Melina Johnsen fra «Ex on the Beach». Jeg er ekstremt nysgjerrig på hvordan hun fungerer.

