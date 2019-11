Av Tori Aarseth, FriFagbevegelse

– Egentlig har jeg ingenting å leve for. Det er bare bekymringer og dritt, sier Christer Stenstrøm (54).

I fjor mistet han arbeidsavklaringspengene (AAP) etter regjeringens endringer i regelverket. Siden har han hatt sporadisk sosialhjelp og lange perioder uten inntekt.

FriFagbevegelse møter Christer ved barndomshjemmet ved Femsjøen i Tistedal. Han har flyttet hjem til foreldrene fordi han ikke klarer å forsørge seg selv.

– Jeg lever på familie og venner. Jeg har ikke en krone, sier han.

Ditt problem om Nav svikter

Etter regjeringens innstramminger i reglene for AAP fra i fjor, er det slik at AAP kun skal gis i fire år. Man kan få forlengelse i to år bare hvis det er én av to spesifikke grunner til at avklaringen har tatt lang tid (se faktaboks nederst i saken).

Advokat Anne Grete Ludvigsen er spesialist på trygderett, og har tatt Christers sak. Hun mener at Nav har ansvaret for noe av forsinkelsene som gjør at Christer ikke er ferdig avklart, og klaget på avslaget Christer fikk.

Svaret fra Nav Klageinstans kom i slutten av juni, over ett år etter at Christer mistet inntekten sin:

«At det er forhold på Nav sin side som er grunnlag for at du ikke er avklart, gir ikke grunnlag for forlengelse», heter det i vedtaksbrevet.

– Så hvis Nav gjør en dårlig jobb, så teller det ikke. Det er systemet vi har nå, sier Ludvigsen.

Hun har sett det i flere saker, at Nav ikke følger opp eller sender brukeren i et tiltak som ikke passer. Endelig har hun fått det svart på hvitt at Nav mener at dette får være brukerens problem.

Anne Grete Ludvigsen har spesialisert seg på trygdesaker, og har fartstid fra både Nav og trygderetten. Foto: Nanna Aanes Wolden

Var fotballspiller

– Vi fiska her nede som unger. Du går bortover sånn, der er det kreps og ål, sier Christer og peker.

Han kikker ut av vinduet og ut over Femsjøen.

– Jeg har vært veldig aktiv hele livet. Jeg har spilt fotball på kretslaget og fått diplomer fra NFF og alt som er. Jeg spilte sammen med Karl Petter Løken, det var veldig gøy, sier han.

Christer har vært yrkesaktiv i forskjellige jobber hele sitt voksne liv. Problemene begynte først med jobben han hadde sist.

– Eksosanleggene på Nordsjøen er svære, fire meter i diameter. Jeg syrevaska dem, sånn at metallet blir rensa. De blir helt hvite når de er ferdige, sier han.

Selv om han hadde noe verneutstyr, pustet han inn sterke kjemikalier.

– Jeg hostet og harket og sto og brakk meg på toalettet flere ganger om dagen mens jeg jobbet der, sier han.

– Et helvete

I 2012 ble han sykmeldt, og så kom han på arbeidsavklaringspenger i 2013. Siden da har det bare gått nedover.

Christer kretser stadig tilbake til den jobben med syrevaskinga. Han følte seg dårlig behandlet, sjefen kjefta og han fikk alltid drittjobben.

– Det var et helvete å jobbe der, sier Christer.

Han mener at jobben er årsaken til at han fikk KOLS, og at det er denne som gjør at han i realiteten er hundre prosent ufør.

Men bildet er mer komplisert enn som så.

I desember i fjor fikk han innvilget en delvis godkjenning av yrkesskade på til sammen 17 prosent. Christer har altså fått varige mén av syrevaskinga. Men flere spesialister har også anbefalt utredning for psykiske plager.

– Faller mellom to stoler

Da Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) vurderte yrkesskaden, anbefalte spesialistene samtaleterapi for å bearbeide opplevelsen fra jobben. I 2014 skåret Christer opp mot grensa for alvorlig depresjon på en kartlegging. Et par år senere fikk han diagnosen ADHD med anbefaling om videre utredning.

Fra ett av tiltakene Christer har gått på, meldes det også at han er sliten og lei seg, og har mistet troa på å få hjelp.

Men disse plagene har ikke blitt fulgt opp.

Ludvigsen har regnet seg fram til at Christer har hatt en samlet ventetid på to og et halvt år for å bli utredet for de psykiske plagene. Dermed skulle han hatt forlenget AAP.

Når Nav mener utredningen ikke har vært langvarig, er det utredningen for KOLS de sikter til.

– Christer faller mellom to stoler. Han får ikke oppfølging fra Nav, og han får ikke oppfølging fra helsevesenet, sier Ludvigsen.

– Så kan det hende at han ikke har hatt ressursene til å følge opp dette selv. Det jeg ser er at du skal være ressurssterk for å henge med i dette systemet.

Ludvigsen mener også at den manglende utredningen gjør at tiltakene Nav har satt Christer i, ikke kan telles som hensiktsmessige.

– Her var det masse gjedde, sier Christer. I oppveksten var han ofte ute på fisketur på sjøene i Haldenvassdraget. Foto: Nanna Aanes Wolden

Klarte ikke brorens femtiårsdag

Christer er enig i at det er noe «med huet» også, men han vet ikke helt hva. Kanskje ligger det noe i klem, eller kanskje er han løsemiddelskadet.

– Jeg tror det er noe i huet som gjør at jeg blir svimmel. Det er som å stå i en båt når det bøljer, sier han.

Egentlig liker han å gå tur i skog og mark, men nå blir han så fort andpusten, så han orker ikke. Han orker ikke å ha så mye med folk å gjøre heller.

– Jeg har blitt veldig asosial. Jeg blir sliten i hele kroppen når det er masse folk. Når det er mye lyder, så bare koker det i hodet, sier han.

Selv femtiårsdagen til broren måtte han stå over.

– Brutalt

Ludvigsen mener at endringen som kom i 2018, skaper et hull i oppfølgingen av brukerne.

Før var det slik at når AAPen var ferdig, så vurderte man hvilket behov brukeren hadde videre. Når forlenging av AAP skal vurderes etter de nye reglene, ser man bare på hvordan perioden bakover har vært brukt.

Samtidig kan man heller ikke få uføretrygd hvis Nav mener at man ikke er ferdig avklart. Og i den vurderingen ser man framover, om det er mer som kan gjøres for å bedre arbeidsevnen.

– Men hvis Nav mener de har gjort alt som skal gjøres i løpet av de fire årene, bør ikke det bety at man også er ferdig avklart?

– Jo. De to vurderingene henger ikke sammen i det hele tatt, sier Ludvigsen.

– Det er brutalt. Jeg er egentlig ikke veldig politisk, men jeg kjenner at jeg blir det her, fortsetter hun.

– Et medisinsk spørsmål

FriFagbevegelse har sendt spørsmål til Nav Halden, og får svar på e-post fra leder Astrid Nordstrand:

– Hva har dere gjort for å få Christer ferdig utredet for sine psykiske plager?

– Dette er et medisinsk spørsmål som lege og eventuelt behandler må utrede, skriver Nordstrand.

– Hva har dere gjort for å få Christer ferdig avklart? Og hva mener dere er årsaken til at han ikke er avklart ennå?

– Han har vært i tiltak og til samtaler hvor vi har tilbudt ham videre tiltak for avklaring. Dette har han ikke ønsket, skriver Nordstrand.

– I brevet fra Nav Klageinstans går det fram at forsinkelser i saksbehandlingen fra Navs side ikke skal komme brukeren til gode når dere vurderer krav om forlenget AAP. Hvorfor mener dere at brukeren skal ta ansvaret for forsinkelser hos Nav?

– Det er ikke forsinkelser i saksbehandlingen som er årsaken til at søknaden er avslått. Vår vurdering er at vilkårene for forlengelse etter folketrygdloven § 11-12 ikke er oppfylt, skriver Nordstrand.

– Etter det nye regelverket må den som søker om forlengelse ha vært forhindret fra å kombinere tiltak og behandling på grunn av sykdom/skade, eller vært forhindret fra å delta i behandling eller tiltak på grunn av langvarig utredning. Vi har vurdert at dette ikke er tilfellet i hans sak.

– De stoler ikke på meg

Etter at han fortalte sin historie til FriFagbevegelse, har Christer på nytt fått innvilget sosialhjelp. Det gjøres også forberedelser slik at han kan søke uføretrygd. Men han strever enda med å ha tillit til systemet.

– Jeg stoler ikke på saksbehandleren, og de stoler ikke på meg, sier han.

– Hvordan tror du at livet ditt kunne ha blitt hvis du fikk innvilget uføretrygd?

– Jeg skulle betalt gjelda mi. Da hadde jeg kanskje fått ro i kroppen, sier Christer.

– Hva ville du gjort med livet ditt nå hvis penger ikke var et problem?

– Jeg skulle tatt med venner og familie på en weekend for å ete og kose oss. Julemarkedet i Krakow, der er det fint, de har saltgruver og sånt. Jeg ville bare funnet på noe for å betale dem tilbake.

Christer har tidligere hatt et torp i Sverige. Hvis han orker, så kanskje han vil skaffe seg det på nytt.

– Å bare høre fuglene og suset i trærne. Da kan jeg slappe av. (FriFagbevegelse)

Dette er AAP-reglene Christer rammes av

* Christer er en av mange som ble rammet da regjeringen strammet inn reglene for AAP fra 1. januar i fjor. For å motta AAP lenger enn fire år, må man oppfylle flere vilkår:

* For det første må sykdom eller skade være årsaken til at man ikke har blitt ferdig avklart, altså at man har kommet i arbeid eller blitt godkjent for uføretrygd. Dette kravet oppfyller Christer, ifølge Nav.

* I tillegg må avklaringen ha tatt lang tid på grunn av langvarig medisinsk utredning, eller at man ikke har kunnet kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettede tiltak. Dette kravet oppfyller ikke Christer, ifølge Nav.

* Det er kun oppfyllelsen av disse to kravene som teller når Nav vurderer forlengelse av AAP. Dersom Nav har sviktet oppfølgingen av brukeren, eller sendt vedkommende i tiltak som ikke passer, skal det likevel ikke telle i brukerens favør, ifølge Nav Klageinstans.

* Christer og hans advokat er uenige i avslaget, og har sendt saken til trygderetten. Her er ventetiden lang, og det kan ta flere år fra første avslag til en endelig avgjørelse.