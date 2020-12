Narkotiltalt skal ha ødelagt lås på bil og solgt falsk sykkel

Fredag står han blant annet tiltalt i Fredrikstad tingrett for flere tilfeller av oppbevaring av narkotika. Han skal på tre forskjellige dager i fjor høst ha blitt tatt med henholdsvis 97 gram hasj, 2,98 gram amfetamin og 23,9 gram hasj, fem rivotriltabletter og under et gram amfetamin.

Noen dager før alt dette skal han ha begått skadeverk på en bil en lørdagsnatt. Skadene oppsto da han skal ha stukket en kniv inn i låsesylinderen. Den samme kniven er han også tiltalt for å ha båret på offentlig sted.

I august i fjor skal han ha lurt en annen person til å betale seg 1.000 kroner for en sykkel som tiltalte annonserte for salg på Finn. Sykkelen ble aldri levert til kjøperen, og tiltalte er derfor anklaget for bedrageri.

