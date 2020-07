FHI er bekymret over økende smittetall i blant annet Amerika og området rundt India og i Midtøsten, sa overlege Siri Feruglio på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Dette følger vi godt med på, sier Feruglio.

Assisterende helsedirektør Espen Rolstrup Nakstad fastslår at pandemien er på full fremmarsj i verden, men at utviklingen har vært positiv på det europeiske kontinentet.

– Det skal vi være glad for, men samtidig ser vi mange eksempler på at land også i Europa har økende smitte. Det er regionale forskjeller, forklarer Nakstad.

Han ønsker ikke å fraråde reiser til land med lave smittetall, såkalte «grønne land», men anbefaler heller ingen storstilt reiseaktivitet til disse landene.

– Den enkelte må derfor gjøre en selvstendig vurdering om man skal reise eller ikke, og så må man sette seg godt inn i situasjonen i det landet man planlegger å reise til, sier Nakstad.

Helsedirektoratet ber reisende være ekstra påpasselig når de kommer hjem fra ferie.

Bollestad: Tenk deg om før du reiser

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ber folk tenke seg om før de reiser utenlands i sommer og advarer om at smittesituasjonen kan endre seg raskt.

Bollestad understreket på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen at man derfor må planlegge for norgesferie om man ønsker forutsigbarhet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ber folk tenke seg godt om før de reiser ut i Europa. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Hun viser til at kartet med grønne land, altså land man kan reise til uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst, stadig oppdateres.

Samtidig sier hun at folk må ta ansvar for å forhindre ny oppblussing av koronasmitte i Norge når vi fra i dag av igjen åpner for turister fra store deler av Europa.

– Når vi nå åpner gradvis opp for reiser fra flere land i EØS- og Schengen, hviler det et stort ansvar på hver enkelt av oss for å hindre at smitten blusser opp igjen, sier Bollestad.

Samtlige Schengen-land utenom Portugal, Luxembourg, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria og mesteparten av Sverige er nå klassifisert som «grønne» av regjeringen – og dermed slipper innreisende fra disse landene ti dager i innreisekarantene.

Fem innlagt i Norge

Onsdag er fem koronapasienter innlagt på norske sykehus, ned fra sju dagen før. Ingen får behandling i respirator.

Én av pasientene er innlagt ved Helse nord, og de resterende fire er lagt inn ved Helse sør-øst, viser tall fra Helsedirektoratet.

I likhet med de siste dagene er det ingen pasienter som får behandling i respirator. Mandag var første gang siden 10. mars at ingen koronapasienter mottok respiratorbehandling i Norge.

Det var ved midnatt onsdag registrert 9.001 tilfeller av koronasmittede personer i Norge, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer.

27 nye koronadødsfall i Sverige

Sverige melder om 27 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Dermed er 5.572 personer døde etter å ha fått påvist koronasmitte i vårt naboland.

Så langt har 76.492 personer fått påvist smitte i Sverige. Det er en økning på 491 personer.

2.486 personer får eller har fått intensivbehandling i Sverige på grunn av covid-19. I dag får 73 covid-19-pasienter intensivbehandling ved svenske sykehus, skriver Aftonbladet.

Tirsdag meldte myndighetene om ni registrerte døde foregående døgn.

