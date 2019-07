Sykehusets egne sjåfører henter melken på avtalte steder og bringer den trygt til morsmelkbanken i sykehuset, skriver Sykehuset Østfold på sine nettsider.

– Vi er veldig glad for at vi har fått i stand et samarbeid med sjåførene i sykehuset. I en travel småbarnsperiode kan det være vrient å levere morsmelk på Kalnes hvis du bor et annet sted i fylket. Nå har vi løst problemet, sier barnepleier Charlotte Fange Lie i morsmelkbanken.

Sjåførene i transport-enheten i sykehuset, kjører daglig mellom Kalnes, helsehus og legekontorer i Østfold. De transporterer blant annet prøver, medisinsk utstyr, røntgenbilder, blod og pasientinformasjon som ikke kan sendes elektronisk.

– At vi kan bistå med å hente og levere morsmelk, er veldig positivt. Vi har allerede hatt med oss flere leveringer fra Indre Østfold, sier Jan Ivar Larsen. Han er en av medarbeiderne på det interne kjørekontoret, som koordinerer hentingen.

Er ren medisin

Morsmelk er det beste de aller minste kan få, med tanke på å hindre infeksjoner og styrke immunforsvaret. Denne melken er unikt tilpasset det nyfødte barnets behov. Hvis mor ikke har mulighet til å gi melk selv, er melk fra morsmelkbanken et godt alternativ.



– Morsmelk er ren medisin for syke nyfødte og for tidlig fødte. Det er veldig viktig at sykehuset hele tiden har morsmelk tilgjengelig. Vi er heldige i østfold og har utrolig flinke mødre som stiller opp som givere. Og nå blir det enklere for flere som ønsker å gi, sier Lie.

Testes grundig

De som kan gi melk er friske, ikke-røykende mødre som har kommet godt i gang med ammingen. Det tas en blodprøve av alle som gir morsmelk, blant annet for å utelukke hepatitt B, hepatitt C og HIV.

– Vi tester også all melk som kommer inn, og det stilles strenge krav til hvor mye bakterier det kan være i melken, sier Lie.

Er du registrert morsmelkgiver og ønsker å levere?

I sommer er ikke morsmelkbanken på Kalnes åpen hver dag, men de er fleksible og kan kontaktes på e-post. Dette gjelder både deg som vil levere på Kalnes, og for deg som ønsker å levere melken et annet sted i Østfold.

Ønsker du å bli morsmelkgiver?

Send en e-post til morsmelkbanken og de vil ta kontakt med deg etter 20. august, skriver sykehuset.