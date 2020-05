Fra 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, opplyste regjeringen forrige uke. Men det betyr ikke at det er helt fritt fram for fest, for det er en rekke råd og retningslinjer som må følges.

En forutsetning for å kunne samles, er at det er mulig å holde minst én meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Arrangementene må også ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over hvem som er til stede og har ansvar for at råd om både avstand og hygiene holdes.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til Dagsavisen at det ikke er lagt opp til begrensinger på hvem som kan være ansvarlig arrangør for arrangementer. Dermed kan en privatperson ha den rollen.

Dagsavisen har stilt fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet flere spørsmål om de nye rådene:

* Hva betyr ansvarlig arrangør?

– Betyr dette at man fra 7. mai kan leie et lokale, være arrangør selv, og på den måten samle venner og familie til for eksempel bursdagsfeiring?

– Det sentrale er at noen har ansvar for å arrangere det og for å legge til rette. Det må være en grad av orden når det for eksempel brukes et sted der man sitter ved bord, og smittevernhensyn må holdes høyt. Det må også være tilrettelagt med toaletter og renhold, sier Lie.

– Så vanlige folk kan invitere til slike samlinger?

– Det er anledning til å leie et lokale og være der. Arrangøren er ansvarlig og må sikre smittevernhensyn. Det går mye på å holde avstand på minst en meter eller mer, hygiene og håndvask. De må også passe på at syke ikke deltar.

Til Dagsavisen skriver helse- og omsorgsdepartementet at hvis det leies et lokale, er det naturlig at den som leier står som arrangør, men det kan også avtales at andre har den rollen. De understreker at det viktigste er at det er pekt ut en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og at den personen vil være i stand til å ivareta oppgaven.

Hvis det for eksempel leies et restaurant- eller konferanselokale der restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, er det naturlig at det er eieren av virksomheten som står som arrangør og er ansvarlig for at kravene til smittevern overholdes, skriver de videre.

Familien til Turid Tandsether fra Raufoss overrasket henne på 80-årsdagen med sang, flagg og gaver, mens de holdt riktig avstand. Flere bursdagsfeiringer har foregått på nytt vis under koronapandemien. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

* Hva er et offentlig sted?

– Hva ligger i dette med offentlig sted?

– Det er steder som er innrettet for å kunne ivareta så mange mennesker, til forskjell fra en privat og mer tilfeldig sammenkomst. Hvis du leier et lokale er det det samme hvem som eier det, det viktigste er at alt er organisert og lagt til rette for forsvarlig drift. Hvis man skal være så mange som 50 stykker, som det åpnes for, må man ha lokaler og tilrettelegging som sikrer smittevern, sier Lie i Helsedirektoratet.

– Bør man i så fall unngå matservering?

– Det kan serveres, men da må hensyn til trygghet ivaretas. Matserveringen må gjøres uten at man må bruke bestikk eller annet andre har tatt i.

– Kan lag og foreninger nå arrangere medlemsaktiviteter med inntil 50 personer, hvis de har plass til én meter mellom hver?

– Så lenge de overholder hygienerådene, har en arrangør og et lokale tilpasset for å ivareta dette, kan de gjøre det, sier Lie, og understreker at alt må legges til rette for at viruset ikke skal smitte.

– Viruset finnes fremdeles, og det vil nok blusse opp igjen her og der. Folk må fortsatt være klar over at de må følge med i mange måneder framover. Noen restriksjoner kan lettes på, men de viktigste rådene, som avstand og skikkelig håndvask, må fortsatt holdes på, fortsetter han.

– Hvor lenge må vi trolig fortsette sånn?

– Det er god grunn til å tenke at det vil være sånn i hvert fall ut 2020. Sannheten vet vi i slutten av året.

* Nye råd kommer

Det er fortsatt ikke lov å samles i grupper på flere enn fem i en park, selv om det er et offentlig sted, skrev NTB forrige uke.

– Da må du ha et arrangement. Og du må ha lagt til rette for de hygienekravene som gjelder. De færreste av oss klarer å samle 50 i en park og håndheve det. Det tror jeg de fleste forstår, sa helseminister Bent Høie (H).

Helseministeren avbildet i Stortinget i slutten av april. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For private samlinger hjemme er rådet fortsatt at det ikke er flere enn fem personer til stede, og at de bør holde én meter avstand. 7. mai kommer en ny vurdering av hvor store grupper som kan samles privat, og helseministeren har sagt at tallet kan gå opp, ifølge NRK.

Tallet settes i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

Regjeringen kan også vurdere å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni, hvis det fortsatt er god kontroll på smittespredningen framover.

Smittevernhensyn må holdes høyt av arrangører. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix