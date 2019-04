– Æ vissta æ vil klar det. Så æ gjord itj som han sa! humrer gründeren som nylig ervervet ytterligere en 12 måls stor utbyggingstomt mellom den kommende laksefabrikken og Kongsten Hageby.

Leverer 7.000 hengere i året

I en tid hvor Fredrikstad mister mange arbeidsplasser kommer det også nye til. BK hengeren er et slikt eksempel; fra å starte med to medarbeidere i 1997 (Bjørn og kona Berit) har familiebedriften som nå ledes av sønnen Tommy (40) 28 ansatte i Norge og 30 i utlandet.

Nå står en tredje utvidelse for tur, som etter alle solemerker betyr mer lokal jobbskaping og økt omsetning.

– Vi har hatt - og har - en fantastisk utvikling. Omsetningen har faktisk økt i alle de 22 årene firmaene har eksistert. Nye arbeidsplasser skaper vi også, poengterer far og sønn Kvilvang overfor Demokraten.

Nesten 7000 tilhengere ble levert fra BK-hengerens moderne monteringslokaler på Øra i fjor. Bare Tysse og Tredal kan matche dette tallet i Norge.

– Vi har kommet til topp tre. Og det er vi stolte av. Men vi har jammen jobba for det også, smiler Bjørn som i mange år drev på natt og dag som både utvikler, produsent, selger og markedsfører.

Skuterne på Rørosvidda

Det var på midten av 1990-tallet sørtrønderen Kvilvang - som har sin utdannelse fra matfaget - hadde fått nok etter 20 år som oljearbeider.

– Jeg ville på land. Jeg var lei pendlingen. Så hadde jeg også lyst til å prøve å starte opp noe for meg sjøl, sier Bjørn og utdyper:

– Siden jeg kom fra Os i Østerdalen hadde jeg sett hvordan skuterkjørerne på Rørosvidda stadig slet med å få skuterne sine opp på tilhengerne. De måtte jobbe så hardt for å klare det. Da kom idéen; jeg lager en tilhenger med vippeanordning! Når det til og med lot seg gjøre å få solgt slike hengere samtidig som kona mi ga meg full oppbacking var det bare å sette i gang. Da vi reiste på ferie til Nord-Norge året etter var vi innom bilforretninger, bensinstasjoner og campingvognforretninger for å promotere hengeren, minnes Bjørn som fort fikk mer og mer å gjøre. Snart var hele hagen bak huset i Spinellveien på Begby smekk full av hengere som skulle sendes hit og dit.

– Men selv etter å ha holdt på i seks år var det bare så vidt hjula gikk rundt. Kostnadene var høye lønnsomheten lav. Regnskapsføreren, som jo var en kjekk og fornuftig mann, mente på ramme alvor at jeg burde legge ned. Men jeg visste at jeg ville klare det. Og etter å ha fått ned innkjøpskostnadene på alle delene som må til for å lage en tilhenger begynte de økonomiske hjulene å trille i riktig retning, forklarer Bjørn.

Internasjonal virksomhet

I dag er det ikke bare scooter-kjørerne på Rørosvidda Kvilvang & Co forsyner med hengere. Bedriften leverer til hver eneste by og bygd i hele landet. Og til Sverige hvor selskapet har fått drahjelp av en superselger som nylig rundet 80 år!

– En kan si at vi i tillegg til eksporten - som foreløpig dreier seg mest om Sverige - er en internasjonal virksomhet. Akslingene lages i Tyskland, vi får hjulene fra Sverige, plywood-platene (treverket) lager vi i Finland osv. Men byggingen og monteringen av de totalt 170 produktene vi har i porteføljen foregår her, forteller sønnen Tommy og skuer ut over «utskipningshallen» som er full av hengere som enten hentes av eksterne transportselskaper eller som fraktes av gårde med BK-hengerens egne 18- og 25 meter lange trailere.

Tøff EU-tilpasning

Kvilvang-familien er stolte av hva de har fått til sammen med staben av dyktige, dedikerte medarbeidere. Men senior og junior legger heller ikke skjul på myndighetene har skapt noen utfordringer de gjerne skulle vært foruten:

– Tilpasningen til EØS og det nye EU-direktivet kostet oss mange millioner. Det skal være dokumentasjon, dokumentasjon og atter dokumentasjon på hver eneste lille komponent. Så må du til Sverige for å få gjort godkjenningene siden Norge ikke er med i EU. Nei - det er ikke rart mange av de mindre tilhengerselskapene i Norge har bukket under de senere åra som følge av alt dette byråkratiet! sier en lettere oppgitt Bjørn Kvilvang mens han peker på rekkene av permer på kontoret fulle av papirer.

– Fredrikstad kommune er opptatt av jobbskaping - har politikerne eller byråkratene bidratt for dere?

– Jeg må nok være ærlig å si nei. Men vi har heller ikke noe negativt forhold til kommunen. Og det vil vi heller ikke ha. Men vi kunne vel kanskje håpet på at tomta vi kjøpte av kommunen kunne vært ferdigregulert som industritomt - altså et naturlig bidrag fra kommunen. Men dette har vi måttet betale selv. Egentlig litt rart med tanke på alle inntektene kommunen får fra oss som har mange ansatte i arbeide, resonnerer den daglige lederen bestemt.