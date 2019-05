«Bustehode. Aktivist. Visesanger. Når Pål Moddi Knutsen går på scenen, vet du aldri helt sikkert hvilken versjon av senjaværingen du får.»

Slik beskriver arrangørene bak The Tall Ships Races i Fredrikstad den foreløpig siste artisten som er bekfretet til arrangementet i midten av juli.

– En veldig riktig booking

Moddi har tidligere turnert verden med albumet «Unsongs», som består av 12 forbudte sanger fra flere land. BBC omtaler musikken hans som «ren protest-poesi».

Nå går han på scenen med fullt band i parken ved biblioteket lørdag 13. juli, under den store skutefesten i Plankebyen.

– Moddi, med sitt tydelige samfunns- og klimaengasjement, er en veldig riktig booking for The Tall Ships Races. Hovedmålet i regattaen er økt forståelse på tvers av bakgrunn og kultur. Her i Fredrikstad vil vi løfte klimautfordringene spesielt fordi vi ser at valgene vi gjør på land påvirker livet i havet. Moddi har tonesatt og nytolket sensurerte låter fra en rekke land. Han takket også nei til nominasjon for et mangesifret stipend med bakgrunn i sitt miljøengasjement, sier prosjektleder for The Tall Ships Races Fredrikstad, Ingar Guttormsen, i en pressemelding.

Les også: Kjartan Lauritzen til skutefesten

Gratis for alle

Kulturutvikler Åshild van Nuys i Fredrikstad kommune mener dette er visepop som vil skape god festivalstemning på en helt ny konsertarena i byen.

– Moddi har fylt arenaer og festivaler over hele verden. Nå inviterer vi ham til en helt ny scene i Fredrikstad. Vi tror hans tilstedeværelse og engasjement på scenene vil gi byen en unik og flott konsertopplevelse, sier hun.

Hun legger til at arenaen vil være et hovedmøtested under hele skutefesten.

– Parken ved biblioteket blir en av hovedarenaene for kulturprogrammet under The Tall Ships Races. I fire dager vil arenaen romme aktiviteter, verksteder, konserter og forestillinger som er åpne for alle, helt gratis. Det blir matboder og avslapningsområder. Her ender også mannskapsparaden, og det blir prisutdeling for mannskap og skuter. Dette er stedet der publikum vil få oppleve både lokalt kulturliv, forestillinger og større kvalitetskonserter som Moddi og bandet, sier hun.

Hele programmet til The Tall Ships Races Fredrikstad vil være klart i begynnelsen av juni.