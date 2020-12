MINNEORD: Arild Skau – en klok og tydelig politiker

Fredrikstad SV

Grete Nygren Rognes og leder Heidi Kristin Larsen

Det er med sorg Fredrikstad SV har fått vite at Arild Skau døde 9. desember, 72 år gammel. Arild Skau var i en årrekke en av Fredrikstad bystyres mest markante politikere. Han ble tidlig politisk aktiv. Engasjementet for Folkereisning mot krig var en av grunnene til at han meldte seg inn i Sosialistisk Ungdom på 1960-tallet og senere Sosialistisk Valgforbund fra 1973, Sosialistisk Venstreparti fra 1975. Det var i hjemkommunen Rolvsøy han stilte til valg første gang. Fra 1980 - 1993 var han medlem av kommunestyret, og i denne perioden var han også medlem eller vara i formannskapet. Etter kommunesammenslåingen i 1994 var han fast medlem av Fredrikstad bystyre og formannskap til han valgte å ikke stille til valg i 2011. Han sa selv at han ville slippe yngre krefter til. Nå kunne han også bruke mer tid på familie og interesser. Han satt dessuten som medlem i kontrollutvalget i fire år før han ga seg helt som aktiv politiker.

Arild var i flere år leder i Østfold SV og satt i landsstyret. Ved valget 1997 var han førstekandidat på stortingslista, men valget gikk dårlig det året og SV fikk ingen representasjon. Arild ble imidlertid vararepresentant på stortinget i perioden 2001 - 2005 da May Hansen fra Moss var representant for Østfold SV.

For oss i Fredrikstad SV var Arild den ubestridte politiske gruppelederen i alle årene han representerte partiet i bystyre og formannskap. Han var en tydelig stemme i lokalpolitikken, og hans forslag ble også gjerne lyttet til av politikere i andre partier. Arild var uredd og kunne stå alene i sine hjertesaker, men han var også en pådriver i å få til samarbeid med andre politiske partier og organisasjoner i viktige avgjørelser som gjaldt kommunens innbyggere. Arild støttet opprettelsen av lokalsamfunnsutvalgene da han mente de var viktige for en god dialog mellom innbyggerne og de folkevalgte.

De første årene Arild satt som folkevalgt og gruppeleder for SV var storkommunen Fredrikstad i støpeskjeen og viktige saker sto på dagsorden. Arild var tydelig på at det offentlige skulle ha styringen, særlig i nødvendige tjenester til innbyggerne. En god offentlig skole var viktig, mente Arild, og ved hver budsjettbehandling lette han med lys og lykte etter de millionene ekstra som trengtes til skolen. Arild var også en tydelig stemme i det forebyggende arbeidet for barn og unge. - Fritidsklubber og bibliotekfilialer i nærmiljøet var nødvendige tiltak for å gi ungdommen trygge møteplasser og måtte prioriteres, sa han. Arild vil også bli husket for sin kamp for et verdig liv for alle innbyggerne, sosialhjelp til livsopphold skulle være til å leve av, barnevernet måtte styrkes og arbeidsplassene skulle være trygge for arbeidstakerne. Da renholdstjenesten ble foreslått privatisert i 2010, gikk han i demonstrasjonstog sammen med de ansatte for at driften fortsatt skulle være kommunal.

Arilds engasjement og arbeidskapasitet rakk langt, og for oss i Fredrikstad SV var han alltid til stede som en god veileder og diskusjonspartner. En hedersmann og sosialist i kampen for fred og rettferdighet. Våre tanker går til hans kone Ingrid, døtrene, svigersønnene og barnebarna i sorgen etter Arilds bortgang.