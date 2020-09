De 26 i Fredrikstad og 12 i Sarpsborg, som fikk påvist koronaviruset onsdag, er alle knyttet til den muslimske høytidsfeiringen i Sarpsborg, som ifølge Fredrikstad kommune skal ha gått over flere dager i forrige uke. Så langt er det totalt 80 smittede i dette utbruddet, som er det største utbruddet de to kommunene har hatt så langt, opplyser Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Flere hundre personer er satt i karantene som følge av utbruddet. Ved flere skoler i Fredrikstad er nå svært mange elever, lærere og andre voksne sendt hjem i ti dagers karantene.

Skole stengt

Enda en elev på femtetrinn ved Hauge skole er smittet av korona, og fikk det bekreftet onsdag. Dette innebærer at tre av sju trinn ved skolen på Rolvsøy nå er i karantene. Det er tidligere påvist smitte hos elever på andre- og sjuendetrinn. ved samme skole. Også femteklassingen er blitt smittet hjemme, opplyser kommunen.

Konsekvensen for Hauge skole er at hele skolen stenges ut uka. Skolens ledelse har tatt beslutningen i samråd med skoleetaten, først og fremst av kapasitetshensyn. Kommunen presiserer samtidig at elevene ved de øvrige trinnene ved skolen, der det ikke er påvist smittetilfeller, ikke er i karantene.

Tre elever på én skole

Onsdag fikk også Begby skole bekreftet smitte hos tre elever. De hører til på andre-, åttende- og tiendetrinn ved Begby barne- og ungdomsskole. Samtlige elever ved de aktuelle trinnene er nå i karantene til og med onsdag neste uke. Det samme gjelder 18 voksne, lærere og assistenter. Det blir hjemmeundervisning i perioden – også for niendetrinn ved skolen, men det siste av ressursmessige hensyn.

Også en sjetteklassing ved Gudeberg skole fikk påvist koronavirus onsdag. Eleven har ikke hatt symptomer på smitte og er i god form. Barnet er smittet hjemme, opplyser Fredrikstad kommune. Hele trinnet er satt i karantene med hjemmeundervisning til og med mandag neste uke.

Rolvsøy hardt rammet

Demokraten skrev i starten av uka om tre smittetilfeller blant barn som satte 99 personer i samme bydel i karantene. Det gjaldt en andreklassing ved Rekustad skole samt en andreklassing ved Hauge skole og et barn i Haugeløkka barnehage.

Tirsdag ble det påvist smitte hos en elev på sjuendetrinn ved Kjølberg skole, nok en elev på sjuendetrinn ved Hauge skole og enda et barn i Haugeløkka barnehage.

– Viser at vi har kontroll

Omfanget av testing de siste dagene er rekordstort. Det ble tirsdag testet 279 personer i Fredrikstad og 172 i Sarpsborg. Dette er det høyeste antallet Fredrikstad har testet på ett døgn, og et av de høyeste i Sarpsborg.

– Resultatene vi har fått det siste døgnet viser at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune.

Kommuneoverlegene i de to byene jobber tett sammen og sier testkapasitet og smittesporing har vært og er avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet. De sier at de så langt ikke ser spredning i samfunnet utover miljøet som har deltatt på den religiøse feiringen og deres kjente nærkontakter.

– Det er derfor heller ikke behov for at vi innfører ytterligere tiltak i noen av de to byene nå. Men vi oppfordrer folk til å fortsette å være flinke med de grunnleggende smittevernrådene – hold deg hjemme hvis du er syk, vask hendene ofte og godt og hold en meter avstand til andre, sier Danielsen.

Disse er i karantene i Fredrikstad-skolen

Flere hundre personer er satt i karantene som følge av utbruddet. Alle berørte skal være kontaktet. I Fredrikstad er følgende skoler og trinn i karantene:

Rekustad skole

2. trinn

Hauge skole

2. trinn

5. trinn

7. trinn

Kjølberg skole

7. trinn

Gudeberg skole

6. trinn

Begby barne- og ungdomsskole

2. trinn

8. trinn

10. trinn

Haugeløkka barnehage

19 barn og 7 voksne