Hvem: Randi Hagen Eriksrud (42)

Hva: Generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til

Hvorfor: Voksnes alkoholbruk rundt barn på nyttårsaften



I en undersøkelse om alkoholforbruk på nyttårsaften som Ipsos har gjort for dere, kommer det fram at fire av ti kvinner som ellers drikker alkohol, har latt være å drikke på nyttårsaften med barn tilstede, tre av ti menn svarer det samme. Tror du det er en grunn til at flere kvinner velger å avstå?

– Vi vet generelt at menn drikker mer enn kvinner og at kvinner drikker mindre med barna sine tilstede, så resultatet av undersøkelsen er ikke så overraskende. Vi opplever at kvinner er mer bevisst på hvilke negative konsekvenser det kan ha å drikke alkohol foran barn, så jeg synes menn må gå litt inn i seg selv og tenke over hvordan de vil framstå rundt barn.

Det kommer også frem at kun 1 prosent kvinner sier de drikker over seks enheter på nyttårsaften, mens 9 prosent menn svarer det samme.

– Når nesten 1 av 10 menn sier de drikker seks enheter eller mer, så er det altfor mye alkohol å innta rundt barn. Barn oppdager raskt at voksne drikker alkohol. Endringer som vi som voknse kanskje kan oppleve som positive, som høyere latter og lengre klemmer, ser annerledes ut i barneøyne. Det kan oppleves som utrygt og vanskelig.

Mener du det er viktig å avstå alkohol på nyttårsfeiringer med barn tilstede?

– Jeg tenker ikke nødvendigvis at man bør avstå helt, men at det er viktig å ha et veldig bevisst forhold til hvordan man drikker, og at man har en felles forståelse av det hvis flere voksne skal feire sammen med barn. Hvor mange glass tåler barnet ditt, tror du? Vær bevisst, bestem på forhånd hvor mange enheter du skal drikke, og drikk med måte rundt barn.

Hva slags konsekvenser kan det få for barn å se foreldrene sine drikke alkohol?

– Barn ønsker seg voksne som er slik voksne alltid er. Det gir trygghet og stabilitet. Selv små endringer kan oppleves utrygt og vanskelig å håndtere. Jeg har snakket med flere voksne som har minner av at foreldrene drakk for mye. Selv om det kanskje bare skjer en gang eller to, kan barn bli redde for at det skal skje igjen. Da mister de en trygghet som er utrolig viktig for barn gjennom oppveksten. Mange barn forteller at foreldrene blir mindre tilgjengelige for dem og fokuserer mer på alkoholen og voksensamtaler. Det kan være vanskelig for barn å håndtere. Spesielt på nyttårsaften, som kan være både spennende og skummel for barn, er det viktig at voksne er skikkelig tilstede for dem.

Siden vi nærmer oss nyttårsaften... Har du noen nyttårsforsetter?

– Nei, jeg har egentlig ikke det.. Eller, jo! Jeg vil lese flere bøker. Jeg driver og surfer meg gjennom aviser og nyheter på sengekanten, den aktiviteten vil jeg bytte ut med gode bøker i 2021.

Det er et godt nyttårsforsett! Men over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det tror jeg er «Balansekunst» av Rohinton Mistry. Den er veldig, veldig fin og gjorde dypt inntrykk på meg.

Den har jeg også lest! Den er skikkelig fin, ja. Hva gjør du når du skeier ut?

– Åh, da spiser jeg masse smågodt. Eller går på en egotrip på ski, uten barna, haha!

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er ganske mye jeg angrer på, både store og små ting jeg skulle ønske at jeg håndterte eller gjorde annerledes, uten at jeg har noen konkrete eksempler. Jeg tenker at det er det jeg lærer av.

Hva gjør deg lykkelig?

– Spesielt nå i koronaåret, så blir jeg lykkelig av å være sammen med andre. Alt sosialt samvær, både familie, venner og kolleger. Det har blitt mye teams i år.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Godt spørsmål! Jeg tror jeg går for mine barndomsvenninner fra Lillehammer. Da kunne vi mimra om gamledager, snakket om livets oppturer og nedturer og fått tiden til å gå.

