Rune Fredriksen

leder Fredrikstad Arbeiderparti

På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer og trusler blant folkevalgte politikere i Norge. I rapporten fra 2019 kunne de fortelle at litt over 4 av 10 av de spurte lokalpolitikerne har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler.

Det hender at man som politiker stiller seg spørsmålet hvorfor enkelte har behov for å krydre standpunktene og argumentene sine med grove påstander og skjellsord mot dem som er uenig i sak. Tankene går ofte til det gamle rådet om at «hvis du har dårlige argumenter, så hev stemmen».

Ytringsfriheten blir ofte benyttet som argument for hvorfor konspirasjonsteorier og skjellsord må settes på trykk. Sånn er det bare. Men ytringsfrihet betyr også at man har rett til å la være å ytre seg – og den strategien er det flere som benytter seg av i møtet med folk som ikke har evne eller vilje til å lytte til andre argumenter enn sine egne.

Man skulle tro at i hvert fall politikerne selv ville være forsiktige med å fyre opp under konspirasjonsteorier som blir lansert av «kommentatorer», «jurister» og nettroll i ulike medier. Det er i grunn bare trist å se hvilken retning dette er i ferd med å ta i Fredrikstad.

