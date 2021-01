Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

Jeg fikk nesten hakeslipp av at en gruppe journalister fra NRK TV avslørte at elbiler nesten aldri repareres etter kollisjoner. Selv ganske ubetydelige skader resulterer i vraking, ofte av biler som er under tre år gamle.

Dette er økonomisk og miljømessig helt «på jordet», og fører til at elbilen vil stå for høyere CO2-utslipp enn vanlige biler. Det er absolutt ikke bærekraftig og moralsk forkastelig. Selv om vanlige biler er enklere, lider uansett siste generasjon kjøretøy av ekstrem system­integrering med omfattende sikkerhetssystemer, CAN bus og elektro­­nikk-komponenter. Ifølge Massachusetts Institute of Technology (MIT) er det snakk om designmetodikk; Lett å montere, enkelhet og lett å reparere etc.

De fleste kjøretøy er designet ut fra tekniske krav vs. minimalt antall deler, vekt og kost, men det er en kjent sak at bilene i de senere år har blitt ekstremt komplekse. Ganske typisk vrakes også vanlige kjøretøy når kostnadene for reparasjon blir for høye, men elbilene er ekstreme. Her må bilfabrikkene ta mye av skylden, men det er innlysende at bilverkstedene og forsikringsselskapene kan gjøre mye mere. Vanlige kjøretøy og verkstedsbransjen har utviklet seg hånd i hånd i 100 år mens elbilen ble utviklet for 10 år siden uten koordinering med verksted og servicebransjen.

Meninger: «Elbilforeningen blir som ventet fornærmet og forlanger null endring»

Nå må man ta grep. Ikke bare dreper dette miljøgevinsten ved valg av elektrisitet, men vi forbrukere taper store penger ved økte forsikringspremier. Tipper jeg rett, drypper det penger ikke bare på selskapene, bilverkstedene og skraphandlerne, men også bilfabrikkene og deres underleverandører. Hvis «vrake-galskapen» fortsetter må det produseres 2–3 ganger så mange elbiler for å mette markedet!

Gamle Volvo-er levde i 17 år og må vel da klasses som miljøvennlig ut fra livssyklusbetraktninger. Det er dermed interessant å tenke seg en ny ultralett «bil» med siste generasjon Biofuel-motor.

Bilen ville gå på 0,3 liter per mil, være CO2-nøytral og vel så miljøvennlig som en tung elbil og ikke minst ville motorproduksjonslinjer for milliarder kunne brukes. Med opplysningen om vraking av skadde elbiler rakner miljøprofilen og slår beina under elbilsponsingen.

Les også: – Jeg er ikke en sur, gammel elbil-hater (+)