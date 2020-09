Anniken Flodin

Styremedlem i AUF i Østfold

Seksualundervisning er ett veldig omdiskutert tema som også mange syntes er litt tabu, men hva vi lærer våre barn om sex på skolen har mye og si for deres fremtidige opplevelser.

Vi i AUF vil at det skal opprettes fag/emner innenfor seksualundervisning allerede i barnehagen og tidlige skoleår. Dette fordi 15 prosent av norske menn og kvinner oppgir at de har blitt utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep. Det er viktig og lære tidlig om grensene for hva voksne kan gjøre mot barn og ungdom.

Mange skoler har alt for dårlig pensum innen seksualundervisning per dags dato. På skolen handler seksualundervisningen mer om hvordan jentene skal bruke bind og guttene lærer hvordan å tre ett kondom på en banan og at sex kun er til for å lage barn og ikke noe mer. Grunnet alt for dårlig undervisning tyr mange unge til uetisk porno som gir de ett farlig bilde av hvordan sex skal være.

Man ser de tynne jentene med silikon pupper, guttene som behandler jentene som ett objekt og ikke som at alle kropper er forskjellige og at sex skal være en naturlig intim ting.

Ungdom trenger ikke bare lære om mensen, barn og kondomer, men også legninger og å bli trygg på hva som er greit og ikke, sette grenser både for seg selv og generelt. Sex og seksualitet skal være greit og snakke om og jo mer man snakker med ungdommene om dette jo bedre blir det for alle.

AUF vil: at det skal utformes en fornyet læreplan innen seksualundervisning. Tilby testing for kjønnssykdommer som en del av seksualundervisningen og skolehelsetjenestetilbudet på ungdomsskolen og videregående.

Vi trenger ett oppdatert og mer konkret pensum, voksne som ikke blir røde i kinnene og forfjamset når ungdommen spør om sex og seksualitet og vi trenger det nå!

