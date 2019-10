«Vi trenger ikke lyntog – det holder med et «billig» hurtigtog på «normale» skinner»

Ulf Tolfsen

Hvis regnjakka til en av ungene har gått i stykker, lapper man ikke på den eller låner fra andre hvis en ny koster 200 kroner og man har 10.000 i banken. Nå «lapper» man på jernbanen og må kjøre buss for tog. Titusenvis av pendlere og togreisende får svi i form av forsinkelser og tapt arbeidstid. Dette bare fortsetter og fortsetter i rike Norge. Vi må være verdens mest tålmodige folk som finner oss i dette. De titusener av reisende som opplever dette nærmest daglig burde tatt fri noen dager og slått leir rundt Stortinget og brent bildekk og protestert som man gjør i Frankrike.

Man har holdt på i årevis og ser ut til å bruke år på å planlegge dobbeltspor til Sverige, men noe byggeaktivitet ser vi ikke. Tilbake til eksempelet i begynnelsen; Er det noe problem å ta 200 milliarder til tog når vi har 10.000 milliarder i «fondet»? Når Bergensbanen ble bygget hadde vi ikke penger. Den kostet 30 prosent av BNP som tilsvarer 450 milliarder – ut fra dagens BNP på vel 1.350 milliarder. Vi bør imidlertid ikke sløse med pengene og bygge høyhastighetstog som går i 350 kilometer i timen og skjermede supertraseer til hundrevis av milliarder.

Lyntog med flere tusen kilowatt motorer sluker strøm og kan ikke stoppe for hver førtiende kilometer. Vi kan dessuten ikke regne med «ren» strøm siden 60 prosent av strømmen fra EU`s energinett kommer fra olje og kull. Med all infrastruktur og drift slipper toget ut betydelig mengder CO₂, men er jo bedre enn bil og fly. Et «billig» 220 km hurtigtog på «normale» skinner kan kjøre fra Oslo til København på 4,5 timer og stoppe relativt ofte. Det bruker «lite» strøm og er like raskt som fly.

Tilbringertransport, inn- og utsjekking på flyplassene er jo rene marerittet. Hva er feil med politikerne som bruker 50 prosent av tida på å kverulere og hakke på hverandre om banale uttalelser. Jobb med viktige saker! Det siste utspillet for å øke kapasiteten på toget virker direkte panikkartet; Endre innredningen til flere ståplasser. Jo, jo men sann, her satses det! Gerhardsen kunne være diktatorisk, men han fikk gjort ting. Synd han ikke jobbet med toget. 15.000 kinesere hadde bygget ferdig dobbeltspor til Sverige med ny bru over Svinesund i løpet av to år. Vi burde i alle fall greie det på 5–6 år. Jeg har selv observert byggingen av dobbeltspor nordover fra Zhongshan i Sør-Kina, 280 kilometer 15 meter over bakken, ferdig på tre år. Ikke skyld på byråkratiet, gjør noe med det ellers stopper Norge. Vi forlanger handling!

