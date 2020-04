Maya Nielsen

Reiselivssjef

Det gode vertskapet har alltid har blitt kjennetegnet med nærhet, med å samle mennesker rundt bordet, med å invitere til fest. Over natten endret det form. Avstand ble omsorg. Lukkede dører ble tryggere enn åpne. Det vi alltid har gjort med stolthet ble brått det verste vi kunne gjøre. De verdiene vi for kort tid siden holdt høyest har blitt våre gjesters største trussel. Vi har alltid satt vår ære i å gjøre gjestene mette og fornøyde. Nå må vi også sette vår ære i å holde dem friske.

Vi går en sommer i møte der vi for første gang må ha som mål å begrense i stedet for å fylle opp restauranter og lokaler. Reiselivet arbeider på spreng for å forberede en sommer med trygg avstand mellom gjester. Festivalsommeren er avlyst. Dugnaden fortsetter på ubestemt tid. Kulturlivet må finne nye former. Pulsen i byen slår raskere nå, ikke av glede over vår og sommer, men av angst for hva endringene fører til.

Vi står på terskelen til vår viktigste sesong. Det blir med sikkerhet det store året for Norgesferie. Vi har mye å by på. Sol og bad. Byliv og historie. Sommeren i Fredrikstad og på Hvaler har alltid vært til å stole på. Hyttegjester, båtfolk, hotellgjester og dagsbesøkende har kommet strømmende, flere år for år. Det har vært sikkert som banken. Det har sikret den lange og kalde vinteren. Gjestene har benket seg tett langs brygga og i Gamlebyen, fylt opp gågata, gjestehavnene og svabergene. Det vil de antagelig gjøre i år også. Men spisestedene og scenene våre kan ikke ta dem imot i like store mengder.

Vi må regne med å leve med avstandsregulering i lang tid. Det vil ha stor innvirkning på alle som lever av besøkende. Vi må arbeide for å forlenge sesongen, tiltrekke oss besøkende og bedrifter hele året og legge til rette for trygge opphold og opplevelser. Vi vet at det ikke vil monne. Det vil bli det tøffeste året for reiselivet i vår tid, og det vil følge oss i årene som kommer. Det tar kort tid å rive ned og lang tid å gjenreise. Vi må nå ta ekstra godt vare på folka og bedriftene som har besøk som næring. Byen blir veldig fattig og kjedelige uten.

Vår evne til tilpasning er som vann. Den finner nye veier når gamle stenges. Det vi lenge har planlagt å gjøre har brått blitt gjort. Systemer som arbeidet i seig motbakke har fått ny energi. Innovasjon vi drømte om har kommet over natten. Nye markeder har dukket opp når andre har forsvunnet. Kloden har fått et pusterom. Samhold og samarbeid er ikke et valg, men en nødvendighet for å komme videre. Reiselivet slik vi kjente det er antagelig borte for godt.

Håndtrykket er borte, men møtene har blitt mer verdifulle. Det samme er gjestene våre, når de kommer tilbake.

