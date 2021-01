«Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen»

Andreas H. Guttormsen

leder i Nedre Glomma Unge Høyre

Daniel Karlsen

1. nestleder i Østfold Unge Høyre

For å berge klimaet holder det ikke med snakk og ambisjoner. Politikerne må også levere resultater.

En samlet venstreside strør om seg med påstander om at klimapolitikken til regjeringen har feilet. Partiene i opposisjon er enige om at de er mot regjeringen og at ambisjonsnivået er for lavt. Men det er ikke ambisjoner som redder oss fra klimaendringene. Det er faktiske løsninger og gjennomføringen av politikk som stanser klimaendringer. Tallene taler for seg selv.

Utslippene i Norge går nedover, og Erna Solberg ligger an til å bli den første statsministeren i Norge som faktisk når et klimamål. Nedgangen i klimagassutslipp er tilnærmet dobbelt så stor nå som under den forrige regjeringen. Klimapolitikken på borgerlig side har med andre ord fungert. Vi har stilt klimakrav, satset på ny teknologi og gjort det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Det er likevel ikke nok.

Fredag forrige uke lanserte regjeringen klimaplanen for 2021-2030. Planen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Den sier ikke bare noe om hvilke mål vi skal nå, men også hvordan vi skal nå målene. Der venstresiden først og fremst virker opptatt av forbud, påbud og økte skatter – legger planen opp til at vi skal kutte i utslippene, uten å kutte i utviklingen. Vi sikrer både en klimapolitikk som er bærekraftig, og utviklingen i samfunnet.

Men vi starter ikke med blanke ark. Regjeringen har allerede økt prisene på klimakvoter sånn at det blir dyrere for bedrifter å slippe ut klimagasser, bilavgifter er økt for at det skal bli mer attraktivt å velge nullutslippskjøretøy og gjennom Klimasats støtter de klimaprosjekter på lokalt plan både i kommuner og fylker. Lista er lang, men det viser at Høyres klimapolitikk faktisk fungerer.

Venstresiden snakker mye om klimapolitikk. Men de har aldri levert. Politikken innebærer store økninger i skatter, innskrenking i livskvaliteten og manglende utvikling. De glemmer at vi ikke bare skal stanse klimaendringene. Vi skal også ha noe å leve av etterpå.

