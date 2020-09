«Vi har stort behov for en god rideskole i Fredrikstad. Ikke et nasjonalt rideanlegg»

Elin Tvete, grupppeleder for Sp og bystyremedlem

Hans Ek, bystyremedlem Sp

Lise Thorsø Mohr, bystyremedlem Sp

Hans Ingvald Røed, 1. vara til bystyret for Sp

Føljetongen om Bekkevold fortsetter. Det har siden 2013 versert diverse ønsker og utbyggingsplaner for rideskolen ved Byens Marker. Er det ikke snart på tide å skrive siste kapittel? For at det skal gjøres, må noen ta grep. Alt handler om penger – også dette. Mye penger, i en svært presset økonomisk tidsperiode for Fredrikstad kommune som er grunneier, og eier av nåværende anlegg.

Hva trenger vi? Og, hva står på ønskelisten? Slik vi ser det, spriker dette voldsomt fra en svært velkommen rideskole, til et kjempeanlegg av nasjonalt format trengt inne mellom boligfelt og golfbane.

Det er ingen tvil om at rideskoletilbudet er populært og vil fortsatt være det for fremtiden. Vi mener at dette tilbudet bør utvides og rendyrkes. Hvis vi skal prøve oss på en aldri så liten analyse av hestesporten, kan følgende nevnes. De fleste er jenter. Dette er et fenomen som er spesielt for Norge av en eller annen årsak. I utlandet er det lik representasjon av begge kjønn.

Meninger: «Endelig framdrift rundt etablering av nytt ridesenter»

Nok om det. Jenter fra fem, seks år begynner ofte på et ridekurs på ti timer. Hvis dette faller i smak – noe det som regel gjør – fortsetter man på et nytt ti timers kurs. De mest iherdige fortsetter sin ridekarriere til puberteten. Veldig mange slutter. Dessverre. Et lite antall mener alvor og da fremtvinger behovet for egen hest seg. Det koster mange penger, krever et stort ansvar, tar mye tid om man vil videre.

Rytterne i Fredrikstad er heldig stilt, vi har flere store rideanlegg, ett kun få kilometer fra Bekkevold på Østsiden – som har internasjonal standard og har arrangert flere NM, blant annet. Flere utenlandske trenere er tilknyttet senteret, som gir store muligheter for rytteren med ambisjoner.

Dette fører oss frem mot vårt poeng. Vi har stort behov for en god rideskole i Fredrikstad. Vi har ikke behov for et nasjonalt rideanlegg som lett kan betraktes som et «luftslott» til nærmere hundre millioner før det står ferdig.

Les også: Helseministeren: – God helse er å mestre sitt eget liv

Hvordan løser vi denne floken fra 2013? Ved å rive ned en utslitt stall. Bygg ny, og behold anlegget slik som det fremstår i dag. Man har en svært god og nyetablert ridebane som for øvrig kan flombelyses. En plasthall som kan benyttes når været viser seg fra en ugunstig side, og nye flotte paddocker (luftegårder) – en til hver hest.

Nybegynnere som vil lære seg å ri, trenger tre ting. En trygg hest eller ponny, en god ridelærer og hjelm.

De første økonomiske estimatene startet på rund trettiåtte millioner. De ser nå ut til å ende på nærmere hundre millioner. Senterpartiet mener det er på tide å innfri ønsket om oppgradering av Bekkevold ridesenter. Fredrikstad kommune må ta ansvar for sin eiendom og ruste opp Bekkevold. Vi mener en ny stall og en viss utvidelse av rideskolen kan ha en prislapp på ca. tjue millioner. En selvfølge må være at rideklubben selv tar et helt og fullt økonomisk ansvar for driften av Bekkevold.